大掃除不止清潔是責任 身體力行傳承中華美德馬不停蹄迎新年｜李德衡校長隨筆

親子
更新時間：14:07 2026-02-17 HKT
發佈時間：14:07 2026-02-17 HKT

隨着「丙午馬年」即將到來，家家戶戶都開始忙於籌備農曆新年的來臨。對於孩子而言，農曆新年或許意味着長假期、美食與紅包，但作為教育工作者，我更希望家長能把握這個充滿文化底蘊的時機，將節慶轉化為一次寶貴的「生活教育 」。

掃除不止是清潔 更是責任的實踐

在中國傳統習俗中，「大掃除」寓意「去舊迎新」，把過去一年的霉運掃走，迎接新一年的好運。我常鼓勵家長，不要因為擔心孩子「幫倒忙」而將他們拒之門外。事實上，讓孩子親身參與家居清潔，是培養他們責任感與歸屬感的最佳途徑。

（圖片來源：黃埔宣道小學）
（圖片來源：黃埔宣道小學）

正如本校早前舉辦的「掃掃抹抹迎新春」活動，我看見孩子們挽起袖子，認真地抹拭課室的桌椅，那份專注與成就感，遠勝於課本上的教條。在家中，家長可以嘗試將大掃除任務「分解」，讓孩子負責整理自己的玩具箱或書架。在這個過程中，孩子不僅學會了組織與分類，更會明白到維持一個整潔的家，是家庭成員共同的責任，而非父母單方面的付出。

故事裏的文化種子

在布置家居、貼揮春的同時，正是分享中華文化故事的大好時機。我們可以在與孩子合力掛起紅燈籠時，講講「年獸」的傳說；在準備年夜飯時，解釋「魚」代表年年有餘、「湯圓」象徵團圓的深意。這些故事能讓原本枯燥的家務變得生動有趣，讓文化種子在輕鬆的氛圍中萌芽。

（圖片來源：黃埔宣道小學）
（圖片來源：黃埔宣道小學）

本校的「中華文化日」亦是秉持這一理念。我們安排了寫揮春、剪紙等活動，讓師生一同感受傳統藝術的魅力。透過「身體力行」，孩子體會到的不再是遙遠的歷史，而是活生生的生活美德。

建立「非物質」的價值觀

回顧去年的聖誕節，我曾與大家探討禮物的真諦不在於物質，而在於情感的連結。農曆新年亦然。在孩子領取紅封包（利是錢）時，我們可以引導他們學習理財，分享「珍惜」與「勤勞」的價值觀，讓孩子明白，新年最珍貴的禮物，其實是與家人團聚的溫暖，以及那份互相支持、同舟共濟的家庭情懷。

（圖片來源：黃埔宣道小學）
（圖片來源：黃埔宣道小學）

結語：在實踐中成長

教育是一場漫長的旅程，最好的學習往往發生在教室以外。這個馬年，讓我們放手讓孩子多參與、多體驗。前路縱有坎坷，但只要孩子擁有堅定的信念和不屈的意志，定能像駿馬般跨越障礙，迎接未來的挑戰。

在此預祝各位家長與同學，在丙午馬年龍馬精神，家庭和睦，在傳承文化中共同成長。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

李德衡 - 黃埔宣道小學校長
從事教育事工超過20年，致力推行STREAM教學，為孩子提供多元化課程及交流活動，將課程融合正向教育及資優教育等不同跨學科元素，並矢志建立一個不斷反思、探索、更新及追求卓越的創新型學習社群。

