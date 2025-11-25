從智能手機熱話 看如何培育孩子的「創新腦」︳李德衡校長隨筆

近月某著名手機製造商發布年度新款智能手機，當中引來不少人討論其功能和創意，這讓我不禁聯想起多年前另一家手機巨頭的故事，最終因未能跟上變革潮流而被市場淘汰。這案例給了我們一個深刻的啟示，就是在這個急促變化的年代，單純的「執行」已不足夠，「創新思維」才是決定成敗的關鍵，更是我們應當為孩子們培養的核心素養。在這個充滿機會與挑戰的時代，我們會否停下腳步，深入思考甚麼才能裝備孩子及讓他們在未來立足的能力？作為家長，該如何培養孩子的創意，讓他們成為具備應變能力和創新精神的未來人才？

放下執念 欣賞孩子的獨特光芒

很多時候，家長們會不自覺地將自己的經驗和期望投射到孩子身上，希望他們走一條我們認為「安全」或「成功」的路。我們常常不自覺地將孩子與他人比較，希望他們能夠「贏在起跑線」，然而我們也應該學會欣賞孩子的獨特之處，給予他們自由發展的空間。創意源於打破常規的思維。如果我們只允許孩子按照既定模式學習和生活，他們很難產生新的想法。因此，家長應多鼓勵孩子探索自己感興趣的領域，不要急於否定他們看似「異想天開」的點子；學會欣賞孩子的光芒，而不是強求他們成為我們期望中的樣子。也許孩子想用積木蓋一座與眾不同的城堡，或者想用顏料在廢棄紙箱上創作，這些都是他們創意萌芽的時刻。我們需要做的，就是提供支持和工具，並給予足夠的空間，讓他們盡情發揮，最終能夠找到自己的方向，活出精彩的人生 。

（圖片來源：PhotoAC）

鼓勵探索 重視過程而非結果

香港的教育環境充滿競爭，不少家長認為，只有通過頻繁的測驗和考試，才能驗證孩子是否「學有所成」。然而，這種「結果導向」的思維，無形中扼殺了孩子的探索精神和好奇心。現在提倡以多元化評估代替測驗和考試，正是希望讓孩子有更多時間適應新環境，並以輕鬆、靈活的方式學習。這也提醒我們，教育是一個漫長的旅程，孩子的成長不在於起跑線上的快慢，而在於他們是否擁有穩固的基礎和長遠的動力。

（圖片來源：PhotoAC）

創新是需要不斷的嘗試與失敗。當年手機巨頭的失敗，並非因為技術不足，而是不願意放棄傳統、勇於嘗試新設計及把握時機進行改革。我們可以借鏡例子，教育孩子們「過程比結果更重要」，過程中的努力、學習和成長是實現目標的關鍵；也請引導孩子，即使目標未能達成，從失敗中學習也是寶貴的。家長們不妨專注於孩子每一步的進展，欣賞他們在日常生活中的點滴進步，例如自己能整理書包、幫忙做好家務，這些都是值得鼓勵的成長表現。讓我們一起努力，放下對傳統的執念，培養孩子的創新思維，讓他們有足夠的能力和自信，迎接未來的挑戰，並在自己的人生舞台上發光發熱。

（圖片來源：PhotoAC）

李德衡 - 黃埔宣道小學校長

從事教育事工超過20年，致力推行STREAM教學，為孩子提供多元化課程及交流活動，將課程融合正向教育及資優教育等不同跨學科元素，並矢志建立一個不斷反思、探索、更新及追求卓越的創新型學習社群。

