悅讀閱成長：從書本中找尋跨越挑戰的智慧 閱讀的4個重要意義｜李德衡校長隨筆

在剛去的4月，全城掀起了一股「閱讀熱」，4月20至26日期間香港公共圖書館更舉辦了「香港悅讀周2026」，多個大型書展與親子閱讀活動如火如荼地展開。看着家長們帶着孩子穿梭於書叢之中，我不禁思考：在這個資訊爆炸、AI隨手可得的年代，我們帶領孩子閱讀的意義究竟為何？

閱讀意義1：閱讀是慢下來的智慧

現代孩子面對AI時代，獲取知識已變得輕而易舉。然而，知識的「速食化」容易讓孩子失去深思熟慮的能力。閱讀正正是一門「慢」的藝術。當孩子翻開一本書，他們需要沉浸在文字的邏輯中，這與我過去文章所提倡的「打破執筆背誦」迷思相呼應。真正的學習不是為了應付即將到來的考試，而是透過文字去理解世界，培養那份在AI時代最珍貴的「慎思明辨」能力。

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閱讀意義2：書本是情感連結的橋樑

最珍貴的禮物就是陪伴，一次高質量的親子共讀，同樣是孩子成長中不可或缺的養分。在不少的「閱讀嘉年華」中，我們往往觀察到最動人的風景，不是孩子買了多少新書，而是家長與孩子依偎在一起討論情節。這種互動，就是我們常說的「建立穩固信任的基石」。透過書中的角色，我們可以引導孩子認識真正的自我，將書中人物面對困難的毅力，轉化為孩子面對現實生活中壓力的動力。

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閱讀意義3：建立目標：從閱讀到實踐

在新學期伊始，我們常談及如何訂立目標。閱讀亦然，我們不應只追求孩子讀了「幾多本書」，更要看重過程中的收穫。若孩子對創科感興趣，我們可以引導他們閱讀科學類圖書，並嘗試將書中理論應用於生活，如孩子透過AI平台來如何計劃解決水浸問題的例子一樣。將目標分拆為可行的步驟，例如每天半小時的共讀時間，讓閱讀成為一種持續的習慣而非任務。

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閱讀意義4：培養未來所需的「軟技能」

在小一過渡期或面對高年級壓力時，社交發展與同理心尤為重要。優秀的文學作品往往能帶領孩子走進他人的內心世界。透過閱讀，孩子學會換位思考，以培養孩子的仁愛與責任感。當孩子具備了同理心與不屈的意志（如運動員般的精神），他們才更有自信去面對未來的挑戰。

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結語：讓閱讀成為終身的養分

親愛的家長們，教育是一場馬拉松，起跑線從來不在成績表上。雖然我們即將迎來「考試月」，但讓我們學會放下對分數的憂慮，陪着孩子在書海中探索。一個好的閱讀習慣，是一份能伴隨孩子一生的「無價禮物」。願我們的孩子都能在文字中找到屬於自己的獨特光芒，在未來的世界中發光發熱。

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李德衡 - 黃埔宣道小學校長

從事教育事工超過20年，致力推行STREAM教學，為孩子提供多元化課程及交流活動，將課程融合正向教育及資優教育等不同跨學科元素，並矢志建立一個不斷反思、探索、更新及追求卓越的創新型學習社群。

李德衡 - 黃埔宣道小學校長

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