小一自行15分硬闖熱門名校？宜善用這一優勢穩中求勝 兩所獲A++評級幼稚園推介｜趙榮德升學信箱

暑假過後，又到於2027/28年入讀小一的家長們煩惱的時刻，於9月底將要遞交小一自行派位2027表格。有準小一生家長居於葵涌65校網，想了解如有「15分」，對於入讀該區熱門小學的勝算；又有家長擔心小一叩門失敗，也有家長有四所心儀幼稚園想請教教育專家趙榮德，即睇趙榮德分析與推介。

小一自行派位得「15分」想入地區名？

家長問：

我住在葵涌65校網，小學畢業於聖公會主恩小學，但我心儀聖公會仁立小學。請問長子用15分成功獲派聖公會仁立小學的機會大嗎？

趙Sir答：

聖公會仁立小學是地區頂尖名校。若以「世襲收生」的蠶食學額情況來排名，它在65校網高居第一位，基本上家長要手持25分才有把握被取錄。如果你現在只有15分，成功獲派的機會可說是微乎其微。

聖公會仁立小學（圖片來源：聖公會仁立小學校網）

其實，你的母校聖公會主恩小學同樣是一所非常值得考慮的優質學校。按同一排名準則，該校在65校網排第五。若用20分去申請，大約有九成機會被取錄。你是該校的畢業生，孩子可以獲得「父 / 母為母校畢業生」的10分，再加上適齡兒童的10分，合共便有20分。

聖公會主恩小學（圖片來源：家長與學校合作事宜委員會）

這種「一鳥在手」的安全感，讓你即使到了6月大局已定，仍可以帶着這張穩妥的底牌去心儀學校「叩門」。在心理層面上，叩門的成功機會自然也會相對提升。綜合來說，用15分去「搏」聖公會仁立小學的勝算極低；反之，用20分申請母校聖公會主恩小學，非常值得考慮。

叩門落空切忌與人比較 放大獲派學校優點重拾快樂童年

家長問：

我替小朋友申請了數所心儀小學，如果最後「叩門」失敗，小朋友難免會感到失望。作為家長，請問我應該怎樣做？

（AI生成圖片）

趙Sir答：

其實在申請「叩門」之前，所有官津小學的申請者基本上已經在統一派位階段獲派了一個學位。因此，萬一叩門落空，只要看到小朋友已經盡了力，家長千萬不要拿他和那些成功叩門的同學或朋友作比較，以免傷害孩子的自尊心。這個時候，家長最需要做的是給予關懷，並由衷欣賞孩子在過程中付出的努力。要知道，叩門學位極少，在僧多粥少的情況下，盡了力就已經是100分。更何況，目前獲派的那所學校，在課外活動或性格培養上，可能也有其過人之處。事實上，每所小學都各有特色，用心發掘，他們一樣可以度過一個健康快樂的童年。

保良局蔡繼有與天主教聖安德肋幼稚園獲A++評級 值得考慮

家長問：

我住在西貢區，請問嗇色園主辦可正幼稚園、保良局蔡繼有幼稚園、香港小童群益會樂緻幼稚園（將軍澳）、天主教聖安德肋幼稚園，哪一所比較好？

趙Sir答：

參考教育局的質素評核報告，本人為這四所幼稚園作出的評級（由最高 A++至A-排序）如下：

•保良局蔡繼有幼稚園：A++

•天主教聖安德肋幼稚園：A++

•嗇色園主辦可正幼稚園：A+

•香港小童群益會樂緻幼稚園（將軍澳）：A+

保良局蔡繼有幼稚園（圖片來源：保良局蔡繼有幼稚園校網）

從評級來看，保良局蔡繼有幼稚園和天主教聖安德肋幼稚園表現卓越，值得優先考慮。不過，既然四所學校都屬於A+或以上的高質素學校，家長在做最終抉擇時，不妨將「就近入學」列為核心考慮因素。

天主教聖安德肋幼稚園（資料圖片）

趙榮德

．香港輔導教師協會榮譽顧問

．前喇沙書院副校長

曾任香港輔導教師協會主席八年，著有《不一樣的家長》及《趙Sir教Grammar》等22本書。

Facebook專頁@趙Sir之友

趙榮德（趙Sir），香港輔導教師協會榮譽顧問，前喇沙書院副校長。（資料圖片）

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