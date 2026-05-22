屯門70校網5所愉快學習的名小學 7大幼稚園面試熱門題型｜趙榮德升學信箱

不少家長想為孩子選擇一所快樂的小學，可以愉快學習，健康成長。今次就有家長想請教前喇沙小學副校長趙榮德，屯門70校網有哪些「快樂」小學，可以讓孩子學得愉快；又有家長想知道幼稚園面試熱門題型，即刻跟大家看看教育專家趙榮德的分析。

屯門70校網5所愉快學習的名小學

家長問：

趙Sir，請問大部分家長揀選的名小學是否多注重學術？我住屯門70校網，可否介紹該校網幾所好小學，讓我小朋友讀得開心、學得愉快？

趙Sir答：

其實大部分家長揀選名小學，除了注重學術外，還重視學校的文化，包括學與教、管理與組織、課外活動等。屯門70校網有19所小學，用世襲超收額來排名，

保良局梁周順琴小學（圖片來源：家校合作事宜委員會）

頭五所分別為：

保良局方王錦全小學 保良局梁周順琴小學 保良局志豪小學 仁濟醫院羅陳楚思小學 保良局莊啟程第二小學

保良局方王錦全小學（圖片來源：fb@ 保良局方王錦全小學）

用排名第一的保良局方王錦全小學作例子，該校以不同教學策略，包括電子學習、自主學習等，提升學生學習能力；中英數以小組形式進行拔尖培訓。而設施方面，該校有電腦室、音樂室、視藝室、常識室、學生活動室、輔導室、校園電視台、演講室及攀石牆等，供課外活動的地方不少。

7大幼稚園面試熱門題型

家長問：

很快便要報名考幼稚園面試，請問近年幼稚園面試的內容大概是怎樣呢？

趙Sir答：

萬變不離其中，幼稚園面試的內容應附有以下七類問題：

（AI生成圖片）

為說話應對題，如問小朋友的名字； 為認知題，展示水果、交通工具的圖片，叫小朋友說出名字； 為小組合作題，和其他一兩個小朋友砌圖、唱歌甚至跳舞； 為手眼協調題，例如畫圖、穿珠仔； 為聽指令題，如叫小朋友將枱上的蘋果交給媽媽； 為親子關係題，如問小朋友放假與爸爸媽媽去哪裏玩； 為禮貌題，面試完成，校長給一張貼紙予小朋友，記得要說：「多謝校長！」否則會影響面試成績。

以上七題，是一般幼稚園的面試內容，只供家長參考，因為不是每所幼稚園都會出相同的問題。

明愛沙田幼兒 VS 港九街坊婦女會孫方中

家長問：

家住沙田，小女現就讀明愛沙田幼兒學校PN（學前班）。她十分喜歡學校，K1時在港九街坊婦女會孫方中幼稚園留了位，但女兒卻想留在明愛沙田幼兒學校，而我選孫方中是因為該校的英文教學水平不錯。我該如何選擇？請趙Sir給予意見，謝謝！

明愛沙田幼兒學校（圖片來源：明愛沙田幼兒學校校網）

趙Sir答：

兩所都是「免費幼」，即有參加政府的「免費優質幼稚園教育計劃」。參考教育局的質素評核報告，本人給明愛沙田幼兒學校的評級為A++（從A++至A-），港九街坊婦女會孫方中幼稚園則為A+，所以前者評級較高。而且前者「採用全語文學習，建立兒童兩文三語能力」，即同樣重視英文和中文，所以值得考慮。加上轉到另一所學校讀書需要時間適應，留在原校則不用；兼且你的女兒喜歡原校，我認為留在原校比較好。

港九街坊婦女會孫方中幼稚園（圖片來源：港九街坊婦女會孫方中幼稚園校網）

趙榮德

．香港輔導教師協會榮譽顧問

．前喇沙書院副校長

曾任香港輔導教師協會主席八年，著有《不一樣的家長》及《趙Sir教Grammar》等22本書。

Facebook專頁@趙Sir之友

趙榮德（趙Sir），香港輔導教師協會榮譽顧問，前喇沙書院副校長。（資料圖片）

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