觀塘 免費幼稚園 4大推介 鋪路入直資私小 德望/培正/大坑真光哪間較好？｜趙榮德升學信箱

不少家長為了讓孩子能順利升讀直資小學或私立小學，都會安排孩子入讀優質幼稚園，鋪好升學路。但教育專家趙榮德指，不少辦得好的優質「免費」幼稚園也有學生升上直資和私立小學。另有家長指小朋友已手執3個offer，德望幼稚園、培正幼稚園、大坑真光幼稚園哪間較好呢？即請教前喇沙小學副校長、教育專家趙榮德。

鋪路入直資私小 觀塘免費幼稚園4大推介

家長問：

你好，我住觀塘，希望將來小朋友能夠升讀直資或私立小學。我知道想入直資或私立小學最好讀私立獨立幼稚園，但私立幼稚園要交學費，能否介紹一些在觀塘或附近地區、質素好、可以升上直資或私立小學的免費幼稚園？謝謝！

趙Sir答：

你說得對，一般家長以為將來能升上直資或私立小學，必須讀一些要交學費的幼稚園。其實這想法未必正確．因為不少辦得好的優質「免費」幼稚園也有學生升上直資和私立小學。雖然數目不算多，例如觀塘有兩所，但附近的黃大仙區和九龍城區也有免費幼稚園學生升上直資或私小。

先介紹觀塘，上述提及的兩所分別是香港基督教服務處觀塘幼兒學校和救世軍平田幼稚園暨幼兒園。前者課程按身心發展需要及學習興趣，注重均衡發展和獨特性，學生曾考入播道書院、優才（楊殷有娣）書院、九龍塘宣道小學等。後者課程透過主動探究，力求達到聽說讀寫的語文能力、探究求證的科學精神、群體和諧的生活和富創意的藝術美感；學生曾考入九龍真光中學（小學部）、嶺南大學香港同學會小學等。

黃大仙有一所：鑽石山靈糧幼稚園，以靈育為「核心」，主題教育為「骨幹」，高廣度教學為「經」，方案教學為「緯」，遊戲為「脈絡」；有學生曾考入德望小學暨幼稚園、蘇浙小學、香港培正小學、禮賢會學校等。九龍城區則有香港創價幼稚園，該校實踐人本教育，透過均衡、適切的課程，促進兒童全面發展；有學生曾考入香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學、福建中學附屬學校、保良局陳守仁小學及保良局蔡繼有學校等。以上「免費幼稚園」全都是以兒童為中心，小朋友讀得開心、學得愉快，而有不少畢業生考入直資或私立小學，值得考慮。

德望英文強 培正直升比例高

家長問：

你好趙Sir，女兒9月將升K1，家住將軍澳，現在有以下offer：

德望 am 培正 am 大坑真光 am

應如何選擇？

女兒語文能力中上，比較怕生，但熟習環境後會逐漸變得活潑。

趙Sir答：

德望小學暨幼稚園課程規劃為「透過幼兒的個人潛能與天賦，讓他們在七育及語文能力得到全面發展」；幼稚園內部面試及推薦升其小學，大約有80%。培正「培育幼兒五育均衡發展，並有良好生活習慣，讓他們養成健康的體魄」，大約有85%可直升上其小學。香港真光中學附屬小學暨幼稚園「以兒童為中心，按兒童身心發展編定課程，讓兒童在愉快的環境中發展創意思維及解難能力，約有70至80%直升其小學。你住在將軍澳，大坑真光距離你居所比較遠，個人覺得選德望及培正好些。而兩者相比，德望英文比較強，培正直升上其小學比例高些，視乎你着重哪一方面。

趙榮德

．香港輔導教師協會榮譽顧問

．前喇沙書院副校長

曾任香港輔導教師協會主席八年，著有《不一樣的家長》及《趙Sir教Grammar》等22本書。

Facebook專頁@趙Sir之友

