協恩VS聖士提反VS培僑VS嘉諾撒聖心 多角度分析小一選校策略︳趙榮德升學信箱

小一選校是不少家長的煩惱，既想為孩子找間「適合」的學校，也想為小朋友鋪一條順利的升學路。有家長就為於4所小學中難以抉擇，協恩中學附屬小學、培僑書院、聖士提反學校附屬小學及嘉諾撒聖心學校（私立部）應選哪間？有家長亦為是否應為小孩選小一學校而搬家有所煩惱？即請教前喇沙小學副校長、教育專家趙榮德。

多角度分析小一選校策略

家長問：

本人現正為小一選校而煩惱。女兒性格活潑好動、積極、愛表達，喜歡音樂、跳舞、閱讀工具書、愛動手創作和實驗，但故事書則興趣普通。我們是聖公會教徒，重視女兒的德育培訓，也重視女兒的學業成績，以能入讀Band 1中學和三大為目標。經過近月的面試，我們有機會在以下學校中作選擇，希望趙先生能給我們一點建議，看哪一所較適合女兒：

協恩中學附屬小學（資料圖片）

協恩中學附屬小學（20分抽自行） 培僑書院 聖士提反學校附屬小學 嘉諾撒聖心學校（私立部）

感謝趙先生寶貴的意見！

培僑書院（資料圖片）

趙Sir答：

從來信獲悉，你們重視女兒的德育培訓及學業成績，希望她入讀高Banding中學和著名大學。先談德育培訓，你們信奉基督教。四所小學中，有兩所是基督教，那便是協恩中學附屬小學及聖士提反書院附屬小學。在這裏，先給協恩和聖士提反1分。其次是學業成績，讓我們看看四校的教學策略：協恩在中、英、數、常四個主科推行「評估促進學習」、電子學習及高階思維訓練，並舉辦跨課程閱讀；培僑以學生為本，訓練高階思維，同時營造豐富的語言環境，以英語和普通話為主要教學語言；聖士提反着重培養解難和創新能力、主動積極的學習態度，提倡兩文三語；聖心則配合全方位學習，安排各級前往戶外學習參觀。綜合來說，在學習方面，各家施各法，各得1分。其三是高Banding中學。在一般家長心中，四所Banding都高，但協恩、聖士提反略勝一籌。而在DSE香港中學文憑試中，協恩曾誕生兩個狀元。所以從德育、宗教信仰、學業成績三個角度來選小學，協恩最高分，聖士提反及聖心第二，培僑第四。

聖士提反學校附屬小學（資料圖片）

為升小搬屋值得嗎？

家長問：

你好趙Sir，我是一位新手家長，住在深水埗，有15分，替女兒報了瑪利諾修院學校（小學部）。如果自行分配派位落空，有朋友教我說搬去41校網機會大些。我想知道何時搬？怎樣申請？以及搬屋會遇上哪些麻煩？

瑪利諾修院學校（小學部）（圖片來源：瑪利諾修院學校（小學部））

趙Sir答：

先解釋為甚麽用15分為女兒申請瑪利諾修院學校（小學部）機會不大，原因是該校十分受家長歡迎，而你只有15分，要過25分、20分這兩關實在非常難也。至於搬去41校網，俗語有話「上屋搬下屋，唔見一籮穀」，這是千真萬確的，因為在搬遷過程中，你和家人除了在經濟上有損失，在新環境適應上也有困難。所謂「在經濟上有損失」，是指樓宇在一賣一買之間的差價，而手續費、搬遷費等樣樣都需要用錢；在新環境適應上，不論是家中長輩或小朋友都需要更多時間。如果以上兩點你們都不用掛慮，便可以決定搬屋。最後是怎樣申請？何時申請？其實，申請的日期由你決定，統一派位的截止日期是明年1月23日，我建議你早一至兩星期（即2026年1月9日至16日）去教育局申請，並帶備以下文件：身份證、護照或其他身份證明文件，以及新的住址證明（包括已蓋釐印的租約、差餉單、水電煤單或家居電話繳費單等）。

（圖片來源：PhotoAC）

趙榮德

．香港輔導教師協會榮譽顧問

．前喇沙書院副校長

曾任香港輔導教師協會主席八年，著有《不一樣的家長》及《趙Sir教Grammar》等22本書。

Facebook專頁@趙Sir之友

