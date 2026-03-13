小學插班 申請手續及收生準則一文看清 港九 一條龍官津學校 一覽｜趙榮德升學信箱

不少學校已於農曆年假後展開下學期，有家長就對於這個月份是否是官津小學插班的「好時機」？又有家長想知道有哪些港九官津學校為一條龍學校？亦有對於幼稚園評分抱有疑問，即請教前喇沙小學副校長、教育專家趙榮德。

插班申請何時開始？插班申請手續及收生準則一文看清

家長問：

你好趙Sir，想替兒子申請插班，請問申請官津小學插班甚麼時候開始？手續如何？是否要面試和筆試？考些甚麼？

趙Sir答：

首先想提醒你，大部分香港官津小學插班只收二至五年級申請，很少接受一年級申請的。而小學插班，小部分分兩次，一次在11月，另一次在翌年4月，大部分則在3、4月開始接受插班，所以如果準備替子女申請插班，便要於3月開始，留意心儀小學的網頁。

大部分小學會要求下載網上申請表，填妥後連同所需文件一併交回學校。有些小學不接受郵寄或電郵，那麼家長便要親自把表格和文件交去學校。所需文件一般包括：申請學生的出生證明書副本、往年的成績表副本、最近的課外活動證明書及 / 或獎狀副本等。最後，附上一個回郵信封（須寫上學生中文姓名、香港回郵地址及貼上$2.2本地郵票）。

一般津貼小學插班要考筆試，當中包括中英數三科，成績好的便會被邀請參與面試，面試表現好的更有機會被即時取錄。官小則不設筆試，只有面試。有些官小要求申請人申請學生原校成績中英數三科必須獲79分以上，否則不作考慮。甄選之後便面試，面試着重學生的禮貌及態度、語言能力及溝通技巧和應答問題的能力三方面。

4所幼稚園評比哪所更好？

家長問：

趙Sir，想知道香港保護兒童會馬頭涌幼兒學校、香港培道小學（幼稚園部）、聖馬可堂白普理幼稚園及迦南幼稚園（窩打老道）哪所較好？

趙Sir答：

參考教育局評核報告，本人就你問及的幼稚

園給予的評級（由A++至A-）如下：

香港保護兒童會馬頭涌幼兒學校：A++

香港培道小學（幼稚園部）：A+

聖馬可堂白普理幼稚園：A+

迦南幼稚園（窩打老道）：A

香港培道小學（幼稚園部）（圖片來源：香港培道小學（幼稚園部）校網）

報告根據管理與組織、學與教、學校文化與兒童的支援及兒童發展四大範疇評核，十分全面。所以香港保護兒童會馬頭涌幼兒學校可優先考慮。

港九「一條龍」官津學校一覽

家長問：

可否請趙Sir介紹港島及九龍的「一條龍」官津學校？是否「一條龍」的小學，全部都可以升上其中學？

新會商會學校（圖片來源： 新會商會學校校網）

趙Sir答：

教育局基於「不放棄任何一個學生」的原則，規定「龍」內小六學生可全數直升「龍」內中學，毋須參加升中派位。以下為港島、九龍的

一條龍官津學校：

中西區

新會商會學校 → 新會商會陳白沙紀念中學

灣仔區

佛教黃焯菴小學 → 佛教黃鳳翎中學

天神嘉諾撒學校（圖片來源：天神嘉諾撒學校校網）

九龍城區

中華基督教會灣仔堂基道小學（九龍城） → 中華基督教會基道中學

天神嘉諾撒學校 → 嘉諾撒聖瑪利書院

油尖旺區

嘉諾撒聖瑪利學校 → 嘉諾撒聖瑪利書院

