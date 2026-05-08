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2招助慢熱孩子於幼稚園面試突圍而出 大埔 3間學業輕鬆名小學推薦｜趙榮德升學信箱

親子
更新時間：07:15 2026-05-08 HKT
發佈時間：07:15 2026-05-08 HKT

不少孩子性格慢熱，羞於開口與人交談，家長們都擔心孩子去面試時會因緊張而「蝕底」，究竟怎樣可以令性格慢熱的小朋友在幼稚園面試時更為投入？又有家長想知道大埔有沒有一些注重學業而學習比較輕鬆的小學；亦有對女兒應選擇聖士提反女子中學附屬小學、嘉諾撒聖心學校、聖公會聖彼得小學有所困惑，為此想請教前喇沙小學副校長趙榮德。即刻跟大家看看教育專家趙榮德的分析。

幼稚園面試｜2招助慢熱孩子於幼稚園面試突圍而出 

家長問：
趙Sir，我的小朋友見到陌生人會有些緊張，請問怎樣可以令性格慢熱的小朋友在幼稚園面試時更為投入？

趙Sir答：
慢熱的孩子，見到校長會感到緊張，因而在幼稚園面試時不能投入。要解決這問題，有兩個方法可以令小朋友「脫敏」（desensitised），一是在家中作模擬面試，二是讓小朋友參加多幾次面試。先講在家中作模擬面試，我提議先由最熟悉的爸爸或媽媽作一、兩次模擬面試訓練，問「你叫甚麼名字？」、「你坐甚麼車來面試？」、「你喜歡吃些甚麼？」等。熟悉了之後再請平時經常來探訪你們、孩子比較熟悉的親友與孩子作一次模擬面試。最後可請孩子不太認識的親友作最後一次模擬面試。

（AI生成圖片）
（AI生成圖片）

經過一輪訓練後，小朋友應該較容易適應陌生人向自己提問，投入到幼稚園的面試環境中。第二個方法是替孩子報考三至五所幼稚園，用首三所作熱身，到第四至五所便應該可以投入到面試環境中，不再緊張了。家長可能會問，那是否需要報多幾所，讓孩子更加投入呢？答案是「不需要」，因為人的專注力和耐力有限，尤其是對一個兩、三歲的幼兒來說，考五所幼稚園已經筋疲力盡，再考只會令他感到厭倦。在這種情況下，小朋友會反抗、精神不集中，甚至放棄。所以，想令小朋友投入，報考五所已經足夠。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

大埔區學業輕鬆 3間名小學推薦

家長問：
請問大埔有沒有注重學業而學習比較輕鬆的名小學，謝謝！

趙Sir答：
一般而言，注重學業、成績比較好的名小學都要求學生「預習」，即在家預備一些不明白的部分，然後在堂上問老師，這樣在學習方面便會比較有目標，學得比較輕鬆。根據「世襲超收額」排名，84大埔校網去年排名前三位的分別為大埔舊墟公立學校（寶湖道）、聖公會阮鄭夢芹小學及大埔舊墟公立學校。

大埔舊墟公立學校（寶湖道）（圖片來源：資料圖片）
大埔舊墟公立學校（寶湖道）（圖片來源：資料圖片）

聖士提反女子與嘉諾撒聖心直升機會大

家長問：
大女有聖士提反女子中學附屬小學、嘉諾撒聖心學校，以及聖公會聖彼得小學取錄。二女正在讀K2，我們主張愉快學習及重視英文，想請教趙Sir該怎樣選擇？

趙Sir答：
根據「世襲超收額」排名，聖公會聖彼得小學在中西區11校網排第二，嘉諾撒聖心學校排第三，聖士提反女子中學附屬小學排第四。而嘉諾撒聖心學校和聖士提反女子中學附屬小學都有直屬中學，即兩校的六年級生，有85%可以直升所屬的直屬中學，值得考慮。你可以用「就近入學」的原則，選擇近你住所的那一所學校。

嘉諾撒聖心學校（圖片來源：嘉諾撒聖心學校）
嘉諾撒聖心學校（圖片來源：嘉諾撒聖心學校）

 

趙榮德
．香港輔導教師協會榮譽顧問
．前喇沙書院副校長

曾任香港輔導教師協會主席八年，著有《不一樣的家長》及《趙Sir教Grammar》等22本書。
Facebook專頁@趙Sir之友 

趙榮德（趙Sir），香港輔導教師協會榮譽顧問，前喇沙書院副校長。（資料圖片）
趙榮德（趙Sir），香港輔導教師協會榮譽顧問，前喇沙書院副校長。（資料圖片）

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