小一叩門準備清單+突圍成功實例 觀塘區7所A++優質幼稚園推介 ｜趙榮德升學信箱

小一統一派位2026剛剛放榜，雖然今年獲派首3志願的比率高達9成，但有人歡喜有人愁，如不幸需要叩門的家長，可留意今期升學專家趙榮德介紹的小一叩門突圍成功實例，好好為之前的叩門面試做準備。另外亦有家長想了解觀塘區的A++優質幼稚園，以及14校網津小特殊教育培訓的比例，即刻看看教育專家趙榮德的分析與推介。

觀塘區7所A++優質幼稚園推介

家長問：我的兒子今年兩歲，喜歡玩耍，請問怎樣在觀塘區找一所適合他性格的幼稚園？

趙Sir答：大部分兩歲幼兒都喜歡玩耍，因為他們全是透過遊戲來學習的。這類型的幼兒，最適宜報讀參加教育局「幼稚園教育計劃」的幼稚園（即坊間俗稱的「免費幼」），因為這些學校都以遊戲和活動為主要教學模式，包括講故事、模擬遊戲、外出參觀等，每天都為兒童編排音樂活動和體能遊戲。參考教育局質素評核報告，我給觀塘區最高評級A++的幼稚園有以下七所：天主教彩霞邨潔心幼稚園、香港基督教服務處觀塘幼兒學校、藍田靈糧幼稚園、保良局李筱參幼稚園、香港小童群益會樂緻幼稚園（九龍灣）、救世軍平田幼稚園及基督教聯合醫務協會幼兒學校。

藍田靈糧幼稚園（圖片來源：藍田靈糧幼稚園）

14校網4所津小 特殊教育培訓比例一覽

家長問：我住在14校網，喜歡以下四所津貼小學：北角衞理小學、太古小學、聖公會聖米迦勒小學、北角循道學校，請問哪一所對SEN小朋友會作出調適及包容度比較高？

趙Sir答：

找一所對SEN學生包容度較高的小學，最好留意該校有多少百分比的老師接受過特殊教育培訓，比例越高，理論上支援越到位。以下為你心儀四所小學的老師接受過特殊教育培訓的百分比：北角衞理小學58%、太古小學77%、聖公會聖米迦勒小學73%、北角循道學校89%。綜合來看，北角循道學校中接受過特殊教育培訓的老師比例為四所之首，值得優先考慮。

北角循道小學（圖片來源：家庭與學校合作事宜委員會）

小一叩門準備清單及突圍成功實例

家長問：

趙Sir，6月「叩門」怎樣準備？又可否介紹一些「叩門」成功的例子？

趙Sir答：

自23 / 24學年起實施「叩門」新制度，減少每班「叩門位」 —— 25人一班，叩門位由兩個減至一個；30人一班，由三個減至兩個。這意味着叩門學額減少，競爭相對增加，家長宜提早準備，例如查清楚心儀小學的叩門安排、下載及填妥表格、擬定叩門學校名單，並備齊以下文件：小朋友出世紙、家長身份證、自行分配派位表格、幼稚園成績表、證件相、領洗紙（如有宗教信仰）、獎

狀和證書，以及貼足郵票的回郵信封等。

（AI生成圖片）

以下分享兩個叩門成功例子：

例一：校長請小朋友出來表演，大部分孩子都選擇唱歌，但有一位邊唱邊跳，加上手眼協調出眾，結果突圍而出。

例二： 校長問小朋友喜歡甚麼食物，有人答蘋果、橙、香蕉，亦有人答雪糕，但特別有位小朋友答道：「我鍾意食黃花魚，又滑又好味！」校長大為讚賞，因答案與別不同。當然，除了與別不同，還要帶點幽默感和生活趣味，這樣才能令校長願意給出學位。

（AI生成圖片）

趙榮德

．香港輔導教師協會榮譽顧問

．前喇沙書院副校長

曾任香港輔導教師協會主席八年，著有《不一樣的家長》及《趙Sir教Grammar》等22本書。

Facebook專頁@趙Sir之友

趙榮德（趙Sir），香港輔導教師協會榮譽顧問，前喇沙書院副校長。（資料圖片）

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