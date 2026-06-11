嶺南大學香港同學會小學學生畫出食物夢工場 趣味聯想展現無窮想像力｜創意貼堂區

創意貼堂區｜每天在餐桌上平平無奇的食物，在孩子眼中藏着怎樣的奇妙世界？嶺南大學香港同學會小學的小畫家們，最近用畫筆打開了「奇幻食物工廠」的大門！在老師引領下，同學們一邊學習俯視構圖與層疊建築造型，一邊探索有趣的食物製造過程。最令人驚喜的是他們大膽的擬人聯想：輸送帶上的草莓彷彿在舒服地「泡澡」洗去雜質；乳牛則像在「蒸桑拿」，流出的汗水巧妙地化作新鮮牛奶，連擠奶工序也變得童話般有趣。縱橫交錯的流水線為畫面注入動感，無數忙碌的「小工人」令整座工廠生氣勃勃。

創意貼堂區｜嶺南大學香港同學會小學學生將生硬工序變成充滿童趣的冒險

嶺南大學香港同學會小學的這群小小設計師不單展現了視藝技巧，更以無窮想像，將生硬的工業程序變成一場充滿童趣的冒險。看着這些作品，你會驚歎：童心，正是最神奇的創造力！

4A 黃鈺涵（圖片來源：受訪者提供）

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