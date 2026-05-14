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高主教書院小學部全校繪畫比賽 展現藝術才華｜創意貼堂區

親子
更新時間：17:03 2026-05-14 HKT
發佈時間：17:03 2026-05-14 HKT

創意貼堂區｜為了培養學生的藝術素養與創意表達能力，鼓勵他們透過繪畫抒發情感與觀察生活，高主教書院小學部舉行全校性的繪畫比賽，為學生提供展現才華的平台，提升自信心，並促進彼此交流與欣賞，營造積極而具藝術氣息的校園環境。

創意貼堂區｜高主教書院小學部全校繪畫比賽

一年級冠軍 1A 鄭梓聰（圖片來源：受訪者提供）
一年級冠軍 1A 鄭梓聰（圖片來源：受訪者提供）

 一班高主教書院小學部的同學仔以不同的繪畫工具及素材，加上個人創意，繪畫出不同風格的作品，有以學校生活為題材，也有以人氣的大熊貓作主角，將生活體驗透過畫筆細緻描繪出來與全校師生分享。

一年級亞軍 1B 曾德齊（圖片來源：受訪者提供）
一年級亞軍 1B 曾德齊（圖片來源：受訪者提供）

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高主教書院小學部
地址：灣仔司徒拔道肇輝臺1號E
查詢：2522 1826 / [email protected]
網址：rcps.raimondi.edu.hk 

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