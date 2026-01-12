中國團扇融合繪畫與書法 愛秩序灣官立小學視覺藝術課製作 傳承與創新美好交融︳創意貼堂區
更新時間：14:53 2026-01-12 HKT
發佈時間：14:53 2026-01-12 HKT
創意貼堂區︳中國團扇是一種蘊含深厚文化的傳統藝術，融合了繪畫和書法等多種形式。愛秩序灣官立小學的學生們在視覺藝術課製作團扇，深入了解它的歷史和文化意義。
創意貼堂區︳愛秩序灣官立小學製作團扇 融合新舊文化
愛秩序灣官立小學一班學生透過親手創作中國團扇，既展現出個人風格，還將這一中國傳統藝術帶入進家庭，並在社區中分享，吸引更多人參與，讓中國團扇在現代生活中繼續發光，展現出傳統與創新的美好交融，把中華文化傳承下來。
愛秩序灣官立小學
地址︰筲箕灣愛禮街1號
查詢︰2561 1118 / [email protected]
網址︰www.abgps.edu.hk
