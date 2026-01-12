Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國團扇融合繪畫與書法 愛秩序灣官立小學視覺藝術課製作 傳承與創新美好交融︳創意貼堂區

親子
更新時間：14:53 2026-01-12 HKT
創意貼堂區︳中國團扇是一種蘊含深厚文化的傳統藝術，融合了繪畫和書法等多種形式。愛秩序灣官立小學的學生們在視覺藝術課製作團扇，深入了解它的歷史和文化意義。

創意貼堂區︳愛秩序灣官立小學製作團扇 融合新舊文化

愛秩序灣官立小學一班學生透過親手創作中國團扇，既展現出個人風格，還將這一中國傳統藝術帶入進家庭，並在社區中分享，吸引更多人參與，讓中國團扇在現代生活中繼續發光，展現出傳統與創新的美好交融，把中華文化傳承下來。

5A 吳沚謙（圖片來源：受訪者提供）
點擊圖片瀏覽創意貼堂區作品： 

愛秩序灣官立小學
地址︰筲箕灣愛禮街1號
查詢︰2561 1118 / [email protected]
網址︰www.abgps.edu.hk

一起分享好作品！即刻投稿

有好的創作一定要公諸同好，歡迎學校、學生投稿（所有中文作文、平面及立體視藝作品或STEAM作品皆可，題材不限，但請尊重原創，嚴禁抄襲），傳送至[email protected]

