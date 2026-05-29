Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

葛量洪校友會黃埔學校跨學科活動 「農耕樂」繪畫比賽學會感恩與惜福｜創意貼堂區

親子
更新時間：14:55 2026-05-29 HKT
發佈時間：14:55 2026-05-29 HKT

創意貼堂區｜在這個事事講求便捷的時代，孩子往往難以體會「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」的深意。葛量洪校友會黃埔學校透過跨學科活動將農耕文化帶進校園，並舉辦校內繪畫比賽加深孩子對於農耕的認識，從中學會珍惜食物。

創意貼堂區｜葛量洪校友會黃埔學校「農耕樂」繪畫比賽

葛量洪校友會黃埔學校今年別開生面，透過跨學科活動將農耕文化帶進校園。學生們除了在小菜園親手澆水施肥，更於視藝科以「農耕樂」為校內繪畫比賽的主題，學生要運用在50年代於陝西、江西及上海金山等鄉鎮盛極一時、有「東方畢卡索」美譽的「農民畫」繪畫風格構思畫作，以表達對農夫的敬意與感恩之情。

一年級冠軍 1B 關洛沂（圖片來源：受訪者提供）
一年級冠軍 1B 關洛沂（圖片來源：受訪者提供）

 點擊圖片瀏覽葛量洪校友會黃埔學校同學作品：

葛量洪校友會黃埔學校
地址：紅磡黃埔花園德安街30號
查詢： 2334 3673 / [email protected]
網址： www.gcewps.edu.hk

一起分享好作品！即刻投稿

有好的創作一定要公諸同好，歡迎學校、學生投稿（所有中文作文、平面及立體視藝作品或STEAM作品皆可，題材不限，但請尊重原創，嚴禁抄襲），傳送至[email protected]

相關文章︳循道學校學生畫出心中的一扇窗 展現對世界的獨特理解與情感︳創意貼堂區

相關文章︳大角嘴天主教小學青花紋樣創意再生 傳統紋飾與童趣想像交織出瓷藝新境︳創意貼堂區

相關文章︳中國團扇融合繪畫與書法 愛秩序灣官立小學視覺藝術課製作 傳承與創新美好交融︳創意貼堂區

相關文章︳小小微生物驅動大世界 聖公會油塘基顯小學同學用大腸桿菌進行繪畫創作｜創意貼堂區

相關文章︳高主教書院小學部全校繪畫比賽 展現藝術才華｜創意貼堂區

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
青衣女子被賊按密碼入屋盜百萬手袋名牌 疑為前男友指使 警拘27歲前男友
突發
3小時前
日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技｜Juicy叮
日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
傷者送院治理。網圖
觀塘藍田邨單位煤氣爐爆炸 女住戶4成燒傷送院 疏散約50居民
突發
3小時前
向太爆一頂流男星當眾向她下跪 為認契媽不理巨星身份 向太讚冇城府曾捐巨款脤災
向太爆一頂流男星當眾向她下跪  為認契媽不理巨星身份  向太讚冇城府曾捐巨款脤災
影視圈
16小時前
「星球大戰」式滅蚊｜國產神器激光每秒擊落30多隻 眾籌達$1950萬海外爆單︱有片
00:17
「星球大戰」式滅蚊｜國產神器激光每秒擊落30多隻 眾籌達$1950萬海外爆單︱有片
奇聞趣事
7小時前
馬貫東捲入「李家風暴」後首現身 一視帝偕女友用行動力撐好兄弟 繼續善舉獲網民激讚
馬貫東捲入「李家風暴」後首現身 一視帝偕女友用行動力撐好兄弟 繼續善舉獲網民激讚
影視圈
22小時前
Driscoll's藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢字？
Driscoll&#039;s藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢行字？
飲食
2026-05-27 19:23 HKT
前TVB新聞主播潘蔚林罕現身  51歲容貌逆齡生長勁玩得  轉攻學術界一方式悼宏福苑災民
前TVB新聞主播潘蔚林罕現身  51歲容貌逆齡生長勁玩得  轉攻學術界一方式悼宏福苑災民
影視圈
6小時前
邵音音大埔豪宅內貌曝光 巨型飾物櫃放滿珍藏品 九龍塘3000呎大屋更具氣派
邵音音大埔豪宅內貌曝光 巨型飾物櫃放滿珍藏品 九龍塘3000呎大屋更具氣派
影視圈
4小時前
吳婉芳二仔胡智同奢華婚禮全曝光 270度天際線下宣誓激動爆喊 「最美奶奶」紅裙配翡翠艷壓全場
吳婉芳二仔胡智同奢華婚禮全曝光 270度天際線下宣誓激動爆喊 「最美奶奶」紅裙配翡翠艷壓全場
影視圈
3小時前