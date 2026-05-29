葛量洪校友會黃埔學校跨學科活動 「農耕樂」繪畫比賽學會感恩與惜福｜創意貼堂區

創意貼堂區｜在這個事事講求便捷的時代，孩子往往難以體會「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」的深意。葛量洪校友會黃埔學校透過跨學科活動將農耕文化帶進校園，並舉辦校內繪畫比賽加深孩子對於農耕的認識，從中學會珍惜食物。

創意貼堂區｜葛量洪校友會黃埔學校「農耕樂」繪畫比賽

葛量洪校友會黃埔學校今年別開生面，透過跨學科活動將農耕文化帶進校園。學生們除了在小菜園親手澆水施肥，更於視藝科以「農耕樂」為校內繪畫比賽的主題，學生要運用在50年代於陝西、江西及上海金山等鄉鎮盛極一時、有「東方畢卡索」美譽的「農民畫」繪畫風格構思畫作，以表達對農夫的敬意與感恩之情。

一年級冠軍 1B 關洛沂（圖片來源：受訪者提供）

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葛量洪校友會黃埔學校

地址：紅磡黃埔花園德安街30號

查詢： 2334 3673 / [email protected]

網址： www.gcewps.edu.hk

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