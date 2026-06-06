兄弟姐妹是盟友還是敵人？為博取父母注意大孩子會有這兩種行為模式｜兒童遊戲治療

在家中，長子或長女在出生後的頭兩年裏，往往獨享着父母與長輩的悉心照顧與全部的愛。然而，當第二胎降臨，這份原本牢固的心理平衡瞬間被打破。隨着時間推移，兄姐對於眼前這位新成員的態度會出現微妙的變化 —— 他們有時是合作夥伴，有時又是競爭對手。這次將深入探討多孩家庭中，兄弟姐妹之間複雜的相處動態。

長子的心理衝擊： 退化與超齡的拉扯

經歷了約兩年的「獨佔式關愛」，突然出現的弟妹常讓大孩子感到措手不及。這種「關注度被瓜分」的失落感，往往會引發劇烈的情緒波動。

（AI生成圖片）

為了重新博取父母的注意，大孩子通常會演變成兩種截然不同的行為模式：

退化與攻擊行為：出於對父母關注的渴求，有些兄姐會對弟妹採取排斥或攻擊性態度；或者在行為上出現「退化現象」，例如突然要求像嬰兒般吸吮奶樽、夜間頻繁哭鬧，試圖藉此奪回焦點。

超齡的成熟表現：另一類孩子則選擇成為「模範生」。他們為了繼續獲得家長的信任與讚賞，會變得格外積極，主動幫忙照顧弟妹、打理自己的事務，用加倍的乖巧來鞏固自己的地位。

（圖片來源：PhotoAC）

不止是孩子在適應，父母的管教態度也常因第二胎的到來而失衡。家長最常脫口而出的一句話就是：「你已經是哥哥 / 姐姐了，應該要讓弟弟 / 妹妹。」

這句話往往會帶來雙重的副作用：一方面讓年幼的弟妹自覺擁有特權，甚至對兄姐產生無形的恃寵生驕；另一方面，則讓大孩子感到委屈與壓抑。此外，弟妹在成長中也會不斷與兄姐比較，當他們意識到自己因年齡劣勢而無法超越兄姐時，往往會產生挫敗感，甚至對學習與嘗試抱持敷衍的態度。

（圖片來源：PhotoAC）

資源與期待的分配： 頭胎照書養，二胎照豬養？

手足在成長過程中，往往面臨着不對等的資源體驗。弟妹往往只能承接兄姐所剩不多的支援，穿舊衣、玩二手玩具、用二手書包。

然而，在心理資源的投入上卻大不相同。由於第一胎是家庭的初嘗試，父母在兄姐身上往往傾盡全力，無論是奶粉尿片、學校選擇還是興趣班，都追求最高品質，同時也伴隨着高度的焦慮。到了第二胎，因有了過往經驗，父母的心態變得輕鬆自然。但相對地，兄姐也為弟妹鋪設了現成的道路（如報讀同一所幼稚園或小學），為了讓弟妹延續這種既有優勢，家長有時反而會在學業成績上，給予弟妹更大的隱形壓力。

（圖片來源：PhotoAC）

在競爭與合作中長出個性

綜合上述，兄弟姐妹的關係複雜多變，充滿了機會與挑戰。兄姐在尋求關注與承擔責任之間徘徊，弟妹則在追趕與模仿兄姐的過程中尋找自我。

這種獨特的家庭動態，雖然伴隨磨擦，卻也是孩子最早涉足的「微型社交圈」。它不僅展現了人際關係的多樣性，更在競爭與合作的交織下，為每個孩子塑造出獨一無二的個性與復原力。

（圖片來源：PhotoAC）

袁志楓Jack 兒童遊戲治療師

一位在職爸爸，希望透過遊戲治療的方法令家長們輕鬆在家教育小孩。「家」 是教育的起步點，如能在小朋友成長早段介入，往後就能輕鬆管教。家長和小朋友的誤會往往是大家頻率sync不到所致，我會透過這平台讓大家重新認識你的小孩。

袁志楓Jack 兒童遊戲治療師

相關文章︳別跟孩子講「應該怎樣做」 家長必要知道的教育孩子3大注意點｜兒童遊戲治療

相關文章︳忽略根本問題養成拖延症 3個方法減少孩子早期形成拖延習慣｜兒童遊戲治療

相關文章︳當前AI年代我們該為孩子準備甚麼？培養孩子3大AI「核心素養」｜兒童遊戲治療

相關文章︳改善情緒與行為從父母的「留白」開始 家長4個實踐方法教得輕鬆｜兒童遊戲治療

相關文章︳孩子缺乏自信或許問題不在「害怕」 提升孩子自信的3大關鍵｜兒童遊戲治療