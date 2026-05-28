孩子缺乏自信或許問題不在「害怕」 提升孩子自信的3大關鍵｜兒童遊戲治療

許多孩子在面對挑戰時，總顯得缺乏自信，動輒哭鬧或直接逃避。家長們想方設法，希望孩子在台上或處理事務時能展現應有的自信。但究竟自信從何而來？又是如何建立的？家長該如何提供有效協助？今天想與大家分享一些核心觀察。很多時候，孩子沒自信並非因為害怕面對事情，而是害怕面對「無法應對的局面」。以台上表演為例，孩子上台前顯得恐懼，往往不是因為對表演內容不熟悉，而是害怕失敗後的連鎖反應 —— 例如他人的嘲笑，或是看見父母失望的表情。這反映出孩子對事情的認知與家長的

期望存在落差：家長看重的是「結果」，孩子在意的卻是「過程」中的安全感。若此時僅用物質獎賞或口頭鼓勵，往往難以觸及孩子內心的恐懼。

個案分享：當「不喜歡」 變成逃避的保護色

我最近處理過一個個案，孩子對上學表現得極度缺乏信心，每天早晨都以拖延、不合作等反叛行為來表達抗拒。家長嘗試過喝罵、懲罰甚至利誘，卻始終無法扭轉局勢，且孩子也說不出具體討厭上學的原因。

（AI生成圖片）

在深入了解其生活細節後，我發現了關鍵：孩子的口頭禪是「我不喜歡」。而每當孩子說出這句話，家長就會立刻為他找藉口或提供替代方案。

孩子說不喜歡吃這道菜，家長立刻問：「那你喜歡吃甚麼？我再去買。」

孩子不喜歡新活動，家長馬上用其他娛樂來緩解他的情緒。

（圖片來源：PhotoAC）

久而久之，孩子習慣了這種「撤退模式」。他的沒自信，並非能力不足，而是習慣了這種毋須面對挑戰的處理態度。針對這種情況，我建議家長從以下幾點作出改變：

提升孩子自信的3大關鍵

1.強化孩子解決問題的能力

在日常生活中，家長應從「主導者」轉為「引導者」。在確保安全的前提下，讓孩子自行處理事務。家長參與得越少，孩子學習得越快。最有效的成長往往源於從錯誤中修正，這能讓孩子明白：失敗並不可怕，我有能力解決它。

（圖片來源：PhotoAC）

2. 父母先練習不說「不」

正向教育強調減少負面氛圍。當家長遇到不擅長或困難的事務時，不應直接脫口而出：「我不喜歡這件事！」而是改說：「這件事雖然有難度，但我願意嘗試一下。」這種對挑戰的積極態度，會直接潛移默化影響孩子。

（圖片來源：PhotoAC）

3. 在日常瑣事中實踐身教 多陪伴孩子

參與不同的生活事件，透過身教讓孩子學習應對之道。例如全家吃自助餐時，不要由家長全權負責取食物。讓孩子共同參與這些簡單的工作，練習在人多的環境中解決取餐等小困難。這些生活瑣碎事的累積，正是建立自信最紮實的基石。

（圖片來源：PhotoAC）

自信不是給出來的，而是孩子在一次次「我能做到」的經驗中長出來的。當家長學會適時放手，孩子才有機會茁壯。

袁志楓Jack 兒童遊戲治療師

一位在職爸爸，希望透過遊戲治療的方法令家長們輕鬆在家教育小孩。「家」 是教育的起步點，如能在小朋友成長早段介入，往後就能輕鬆管教。家長和小朋友的誤會往往是大家頻率sync不到所致，我會透過這平台讓大家重新認識你的小孩。

袁志楓Jack 兒童遊戲治療師

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