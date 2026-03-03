小孩子發脾氣有何原因？一原因學習挑戰權威 自我意識萌芽重要里程碑｜兒童遊戲治療

小朋友一天發幾次脾氣，有時甚至「驚天動地」，讓家長疲於應付。但你可知道，這些看似無理取鬧的行為，其實背後都有發展上的意義？今次就來拆解孩子發脾氣的真正原因，以及家長該如何智慧回應。最近收到許多家長求助，特別是家中有三至五歲孩子的家庭。他們常說：「孩子動不動就扭計、不合作、駁嘴！」其實，這並非孩子故意挑戰權威，而是自我意識萌芽的重要里程碑。

（圖片來源：PhotoAC）

開始建立「自主權」

一至兩歲的孩子，主要透過觀察認識世界，需求集中在「食、瞓、玩」，相對容易照顧。但到了三歲左右，隨着認知能力提升，孩子開始建立「自主權」—— 他們不再只是被動接受指令，而是想表達自己的想法，甚至測試「我的意見是否被重視」。例如過去叫他喝水，他會乖乖照做，現在卻可能反問：「我唔想飲，點解一定要飲？」這不是叛逆，而是他在學習「我是誰」、「我能做甚麼決定」。值得高興的是，這代表了孩子的腦部與社交能力正在健康發展！

（圖片來源：PhotoAC）

其中最令家長頭痛的「駁嘴」，其實融合了語言發展、溝通技巧與社交判斷力。它往往不是「為反而反」，而是一種探索與確認。舉個例子：

爸爸說：「等陣去餐廳食飯，唔好周圍走！」

孩子回答：「點解我唔可以走？」 （圖片來源：PhotoAC）

這時，兩種常見回應：

「叫你唔好走就唔好走啦！咁多人，撞到你點算！」 「如果你想走動都可以，但要小心唔好撞到人，可以嗎？」

多數家長會直覺選第一種，但這種「封閉式指令」容易讓孩子感到被否定，進而激起更多反抗。相反，第二種回應既設立界線，又尊重孩子的提問 —— 把「駁嘴」轉化為學習溝通的機會。

（圖片來源：PhotoAC）

發脾氣其實不是問題

事實上，孩子發脾氣或質疑規則，往往是因為他們還未掌握恰當的表達方式。作為家長，我們的角色不是壓制情緒，而是協助他們釐清感受、理解界線，並練習合適的溝通方法。

（圖片來源：PhotoAC）

有些家長擔心：「如果太溫和，會不會變成『朋友式』管教，失去權威？」其實，親子關係不需要在「嚴厲」與「放任」之間二選一。關鍵在於身教。你如何回應衝突、如何表達情緒，孩子都在默默模仿。尤其在六歲前，正是幫孩子建立基本規則與價值觀的黃金期。與其急着糾正行為，不如先理解背後的需求。當我們以正向、耐心的方式引導，孩子不僅學會管理情緒，更學會尊重他人與自己。

發脾氣，不是問題，而是成長的信號。聽懂它，才能陪孩子走得更穩。

袁志楓Jack 兒童遊戲治療師

一位在職爸爸，希望透過遊戲治療的方法令家長們輕鬆在家教育小孩。「家」 是教育的起步點，如能在小朋友成長早段介入，往後就能輕鬆管教。家長和小朋友的誤會往往是大家頻率sync不到所致，我會透過這平台讓大家重新認識你的小孩。

