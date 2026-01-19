過度緊張的父母帶來5個影響 適度放手才是孩子的學習契機︳兒童遊戲治療

趁着假期，我和兒子去了不少地方，其中一個大型戶外彈床遊樂場就聚集了許多「緊張型家長」。先來談談我對這類家長的定義：第一類，寸步不離型 —— 好像足球場上的守方，時刻緊盯着孩子，不敢離開半步。第二類，擔心受傷害型 —— 樂園裏人多擁擠，這類家長會把自己化身為保護網，只在孩子半米範圍內活動，一旦有其他小朋友靠近，便立刻出手阻擋。第三類，事事不准型 —— 跑不行、跳不准，只要有人靠近就立刻叫停，務求孩子在遊樂場裏只能「散步式」活動。

過度緊張的父母可能帶來的五個影響

1. 心理健康：

長期處於緊張的家庭氛圍，孩子容易感到焦慮與壓力，甚至可能引發抑鬱或焦慮症狀。

（圖片來源：PhotoAC）

2.親子關係：

父母若總是過度緊張，容易忽略孩子的情感需求，令親子間缺乏親密感與良好溝通。

（圖片來源：PhotoAC）

3.自信心：

過度期望與壓力會讓孩子懷疑自己的能力，降低自尊心，甚至害怕失敗、不敢嘗試新事物。

（圖片來源：PhotoAC）

4. 應對方式：

孩子會模仿父母的行為，如果父母總以焦慮態度面對生活，孩子也可能學會以不良方式處理壓力。

（圖片來源：PhotoAC）

5. 社交能力：

父母若過度干預孩子的社交或學業，可能限制孩子自主探索與建立人際關係的機會，影響社交技能與自我管理能力。

當然，父母的緊張情緒往往源於愛與關心。如果能找到適當的方式，改善家庭氛圍，透過積極溝通與支持，就能減輕這些負面影響。

（圖片來源：PhotoAC）

適度放手 才是孩子的學習契機

作為父母，保障孩子安全是首要條件，這點毋庸置疑，但適度的放手，其實正是孩子學習的過程。遊樂場就像一個微型社會，孩子會在其中學習避免意外（家長可在合適距離觀察並適時指引），但應避免過度介入孩子的社交與探索。

（圖片來源：PhotoAC）

家長可以留意，當你不在身邊時，孩子往往能突然展現出不依賴父母的一面，嘗試自我克服困難或透過模仿他人來學習。這些模仿會成為記憶，讓孩子在未來遇到類似情況時能運用經驗解決問題。適度的輕微犯錯，正是孩子最佳的學習時機。畢竟，父母不可能24小時、7日無間斷地看守孩子。

（圖片來源：PhotoAC）

作為家長，緊張是可以理解的，但有限度的關顧才是孩子成長的要素。適度放手，讓孩子在安全的環境中嘗試、探索與學習，才是培養獨立與自信的關鍵。

袁志楓Jack 兒童遊戲治療師

一位在職爸爸，希望透過遊戲治療的方法令家長們輕鬆在家教育小孩。「家」 是教育的起步點，如能在小朋友成長早段介入，往後就能輕鬆管教。家長和小朋友的誤會往往是大家頻率sync不到所致，我會透過這平台讓大家重新認識你的小孩。

袁志楓Jack 兒童遊戲治療師

相關文章︳家庭的雛型如何影響小朋友成長？父母在孩子成長階段要做3件事︳兒童遊戲治療

相關文章︳每次考試都面臨大敵！家長謹記鼓勵比責備重要 溫習期間必要做一件事︳兒童遊戲治療

相關文章︳「失蹤的小朋友去了哪裏？」災難過後的調節 多層面心理支援減少PTSD ︳兒童遊戲治療

相關文章︳為何小孩子會經常出現對抗性行為？ 家長遇孩子「反抗」應這樣做︳兒童遊戲治療

相關文章︳聽到孩子說話便想說教 家長別再說：「為你好」 轉換這種方式教導增感情︳兒童遊戲治療