「失蹤的小朋友去了哪裏？」災難過後的調節 多層面心理支援減少PTSD ︳兒童遊戲治療

一場火災奪去了無數生命，除了悲痛，我們更要把這段經歷時刻銘記，用來警惕自己。往後在安全措施、維修保養及監察工作上，都必須更加仔細。災難過後有許多事情需要處理，重建固然重要，但我同樣關心的是災情對小朋友心理健康的影響，希望日後能參與更多災後重建工作，幫助有需要的人。

火災發生後，許多熱心人士主動捐獻或親身參與義工服務，支援受影響的居民，這舉動證明香港仍是一個充滿關懷的地方。災難中有不少人不幸離世，其中包括小孩。從事兒童工作10年，每當看到新聞或社交媒體上尋找失蹤小孩的報道，心中總是祈求消防員能救出他們，可惜最後往往事與願違。但我們仍要為在世的受難者出一份力，協助他們重回正軌。我雖才疏學淺，但仍希望略盡綿力，幫助更多人。在重建過程中，我期望能為受影響的父母和孩子提供心理支援，即使渡過災難創傷需要漫長時間，但只要堅持信念，總能慢慢好過來。

（圖片來源：《星島日報》）

災難發生後，兒子帶着困惑問我：「那些失蹤的小朋友去了哪裏？」我一時不知如何回答，但最後還是告訴他真相，他聽後傷心得哭了。即使是不相關的小孩也會有情緒，更何況是親歷其境的人。看着新聞報道罹難人數不斷增加，就能感受到這次災難的嚴重性，更確切災後重建、支援以及居民的心理狀態，都是我們應該關心的重點。

（圖片來源：《星島日報》）

我希望政府能擔起帶頭作用。除了物質損失，心理創傷和情感困擾同樣不可忽視。火災過後，及時提供心理支援尤為重要，這有助受影響者恢復正常生活，重建心理健康。火災是一種突發性重大危機事件，往往會引發一系列心理反應，如焦慮、恐懼、失落等情緒困擾。在某些情況下，受害者甚至可能出現創傷後應激障礙（PTSD）。許多居民目睹火災的發生或經歷疏散與避難的恐懼，都會造成心理創傷。

（圖片來源：FB@香港教育大學）

心理支援的必要性

在災後恢復過程中，心理支援的作用不可忽視。首先，它能幫助受災者表達情感，緩解焦慮與恐懼。透過專業心理諮詢與介入，受災者能在安全的環境中傾訴感受，獲得情感釋放。其次，心理支援能促進社會支持網絡的建立。災後，社區的團結與合作尤為重要。專業心理輔導員與志願者可以組織團體活動，鼓勵居民彼此支持，共同面對困境，增強集體歸屬感。

（圖片來源：FB@香港教育大學）

宏福苑火災後的心理支援工作是一項多層面的系統工程，需要全社會共同關注與努力。未來，我們應持續完善心理健康服務體系，確保每位遭遇困境的人都能得到應有的支持與關懷。香港人，加油！

袁志楓Jack 兒童遊戲治療師

一位在職爸爸，希望透過遊戲治療的方法令家長們輕鬆在家教育小孩。「家」 是教育的起步點，如能在小朋友成長早段介入，往後就能輕鬆管教。家長和小朋友的誤會往往是大家頻率sync不到所致，我會透過這平台讓大家重新認識你的小孩。

