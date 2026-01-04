為何小孩子會經常出現對抗性行為？ 家長遇孩子「反抗」應這樣做︳兒童遊戲治療

近日我常到兒子學校做義工，發現小朋友很喜歡和老師或同學唱反調。老師叫同學坐好，他們卻偏偏走出座位；同學掉了東西，他們卻把物件踢到另一邊。甚至有兩位同學在活動中動作過大被老師提醒後，竟然回應：「不用理會黃老師，她說的都是廢話！」

家長也對孩子的對抗行為感到不快。父母叫孩子做一，他偏偏做二；叫他們專心學習，他們卻只顧玩樂；叫他們不要做的事，偏偏故意去做。這些行為往往令家長感到困擾。究竟小朋友為何會出現這種情況？有甚麼方法可以處理？

（圖片來源：PhotoAC）

先理解兒童成長階段特點

二至六歲的小朋友正處於探索自我與獨立性的關鍵時期，對外界的一切充滿好奇。他們透過這些行為來測試自己的能力，並逐漸理解周圍的規則與限制。這些探索有助於孩子建構自我意識，並在與他人互動中尋求獨立。孩子會透過觀察他人的反應和情緒來揣測別人的感受，進而理解自己與他人的關係。

（圖片來源：PhotoAC）

反抗行為正是他們主動探索界限和規則的一種方式，他們會測試父母或看護者所設定的界限，以理解這些規則的意義和可行性。這個過程幫助孩子明白哪些行為是可接受的，以及為甚麼需要遵守某些社會規範。

透過反抗建立能力與地位

孩子希望能掌控更多，因此會透過反抗來表達自己。家長不必刻意與他們對立或過度糾正，因為孩子會從父母的言行中學習如何說服別人。如果父母經常否定或反對孩子，他們也可能用同樣的方式去對待他人。因此，回應孩子的對抗行為，首要的是以身作則，樹立良好榜樣。家庭環境對孩子的行為發展有重要影響，研究指出，若家庭中存在高衝突或缺乏有效溝通，孩子更容易表現出對抗性行為。如果家長常用嚴厲的教育方式，或在處理問題時缺乏耐心，孩子可能會感到無助與憤怒，進而透過對抗來尋求注意或改變環境。相反，提供溫暖和支持的家庭氛圍，能有效減少孩子的對抗行為。

（圖片來源：PhotoAC）

心理發展的一部分

兒童的對抗行為在心理發展中屬於自然且正常的現象。在這個階段，孩子透過反抗來探索自我、表達情感並學習社會規則。理解這些行為的意義，有助成年人更好地支持孩子的成長，而不是單純將其視為不良行為。透過積極的引導與溝通，家長和教育者可以幫助孩子有效地表達自我，並學習適當的行為方式。

（圖片來源：PhotoAC）

家庭是孩子成長的核心場所，因此擁有良好的家庭教育至關重要。父母的身心狀態、行為舉止、情緒管理和態度都需要保持一致，才能達到理想的教育效果。尤其在零至六歲這個階段，孩子深受父母影響，故父母必須以身作則，做一個稱職的家長，才能幫助孩子健康成長。

袁志楓Jack 兒童遊戲治療師

一位在職爸爸，希望透過遊戲治療的方法令家長們輕鬆在家教育小孩。「家」 是教育的起步點，如能在小朋友成長早段介入，往後就能輕鬆管教。家長和小朋友的誤會往往是大家頻率sync不到所致，我會透過這平台讓大家重新認識你的小孩。

袁志楓Jack 兒童遊戲治療師

相關文章︳教導小孩接納不當行為 先學習分辨對錯 從中學社會規則與情感表達︳兒童遊戲治療

相關文章︳電子產品是福是禍？家長要做好一件事 網絡可開啟小朋友學習興趣︳兒童遊戲治療

相關文章︳家庭的雛型如何影響小朋友成長？父母在孩子成長階段要做3件事︳兒童遊戲治療

相關文章︳每次考試都面臨大敵！家長謹記鼓勵比責備重要 溫習期間必要做一件事︳兒童遊戲治療

相關文章︳「失蹤的小朋友去了哪裏？」災難過後的調節 多層面心理支援減少PTSD ︳兒童遊戲治療