要現今小朋友專注有多難？5個方法提升專注力 每周固定做一件事建立耐性｜兒童遊戲治療

提升專注力｜我家孩子讀小二，做功課時身體總停不下來 —— 不是踢腳就是動手，需要不斷提醒才能回神繼續。這種不專注也延伸到日常生活：刷牙洗面時，一聽到外面有動靜就跑出洗手間，忘了自己正在刷牙；吃晚飯更是「戰場」，每餐總要離座兩三次，不是上廁所就是喝水。

提升專注力5個方法

除了行為表現，最影響專注力的莫過於電子產品。研究早已指出其深遠影響，但家長往往又愛又恨。其實，孩子難以專注的原因多元，既可能源於自身發展階段，也常受環境干擾。以下幾點有助提升專注力，值得家長留意：

（圖片來源：PhotoAC）

提升專注力方法1：保持書桌簡潔

香港住家空間有限，飯桌常兼作書桌，枱面堆滿雜物，每樣都可能成為分心源頭。建議只留必要文具 —— 一支筆、一塊橡皮擦足矣，減少視覺干擾。

（圖片來源：PhotoAC）

提升專注力方法2：避免「善意打擾」

熱心的家傭或長輩常在孩子學習時問：「食唔食水果？」、「今晚沖涼先好冇？」這些看似貼心的問候，實則打斷了孩子當下全神貫注的狀態，應盡量避免。

（圖片來源：PhotoAC）

提升專注力方法3：以身作則

孩子最擅長模仿。當父母做事有始有終，專注完成手邊任務，孩子自然潛移默化。

（圖片來源：PhotoAC）

提升專注力方法4：慎用電子產品

電子產品無法完全禁止，但需訂立明確使用規則。切勿用平板或手機作為「讓孩子安靜」的誘餌 —— 一旦學習動機被獎勵取代，學習本身便失去意義。

（圖片來源：PhotoAC）

提升專注力方法5：培養持續習慣

每周固定閱讀三本書、一起運動或進行親子活動，有助建立目標感與耐性。

（圖片來源：PhotoAC）

最後我想強調：真正的專注力，不在於「不分心」，而在於「分心後能否回來」。課室窗外一聲鳥叫，誰都可能走神，關鍵是孩子是否記得「我剛才在寫功課」，並主動回到任務中。比起防止分心，縮短「回來的時間」更能提升實際學習效能。這項「回歸能力」，才是我們該着力培養的核心。

袁志楓Jack 兒童遊戲治療師

一位在職爸爸，希望透過遊戲治療的方法令家長們輕鬆在家教育小孩。「家」 是教育的起步點，如能在小朋友成長早段介入，往後就能輕鬆管教。家長和小朋友的誤會往往是大家頻率sync不到所致，我會透過這平台讓大家重新認識你的小孩。

