忽略根本問題養成拖延症 3個方法減少孩子早期形成拖延習慣｜兒童遊戲治療

小朋友做事慢，提不起勁，總是「等一下」，結果變成無止境的等待。許多家長想盡辦法解決，卻忽略了最根本的問題 —— 究竟是誰把孩子養成了拖延的習慣？

拖延症或許並非懶惰

最近有位家長向我求助，說孩子的拖延症非常嚴重。功課量不多，卻要花四小時才能完成。過程中不是發呆就是等待，好不容易坐回書桌，卻慢條斯理只寫了兩行字。家長每天叫苦連天，苦不堪言。

（圖片來源：PhotoAC）

拖延是一種「明知道要做卻不去做」的習慣，它並不等於懶惰，而是源於逃避現實或害怕失敗。孩子在成長過程中，對時間的概念並不敏感，認為時間多的是，不必急。反之，家長往往急於推進，孩子還沒開始做，父母就已經焦急。再加上日常生活的影響，拖延便悄悄養成。

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不經意剝奪孩子學會處理事情的機會

日常生活中的細節，往往塑造孩子的行為模式。很多家長為了節省時間，會替孩子處理各種事情：換衣服、洗手、收拾書包，甚至陪做功課。久而久之，孩子便忘記了自己需要負責甚麼。吃飯就是一個典型例子 —— 明明孩子已經有能力自己吃飯，父母卻偏要把飯送到嘴邊。這樣雖然一時方便，卻剝奪了孩子學會處理事情的機會。當孩子習慣「不動手也能完成」，自然就會等待父母代勞，拖延也因此出現。

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另一個常見原因，是父母不給孩子足夠的犯錯機會。看到孩子犯了小錯，下次便急不及待幫他完成，擔心再出問題。其實，一件事情有不同步驟，孩子可能在步驟二出錯，下次在步驟五出錯，這都是正常的學習過程。但若父母不容許任何錯誤，孩子便會產生依賴，久而久之，拖延也隨之而來。

（圖片來源：PhotoAC）

3個方法減少孩子早期形成拖延症

要改善這種情況，其實並不困難。以下三個步驟，家長可以嘗試：

減少孩子早期形成拖延症方法1：自己的事自己做

當孩子進入不同成長階段，就應該讓他們承擔相應的責任。兩歲起可以訓練孩子丟垃圾、收拾玩具；年紀再大，可以加入衣服整理、刷牙、收拾物品等任務。這樣能提升責任感，讓孩子認清自己的崗位。

（圖片來源：PhotoAC）

減少孩子早期形成拖延症方法2：容許孩子重複犯錯

犯錯是認知成長的一部分。若父母過度干預，孩子便會依賴，失去重要的學習機會。當孩子習慣「不勞而獲」，自然會選擇最舒服的路，日後教育只會更困難。

減少孩子早期形成拖延症方法3：耐心陪伴

沒有甚麼比耐性更重要。孩子非常需要陪伴，父母若能用心陪伴每個過程，結果往往更好。

（設計圖片/圖片來源：AI生成圖片）

以上幾點，能有效減少孩子早期形成拖延習慣的機會。家長不妨試試，讓孩子在責任、錯誤與陪伴中逐步成長，學會主動而非被動。

袁志楓Jack 兒童遊戲治療師

一位在職爸爸，希望透過遊戲治療的方法令家長們輕鬆在家教育小孩。「家」 是教育的起步點，如能在小朋友成長早段介入，往後就能輕鬆管教。家長和小朋友的誤會往往是大家頻率sync不到所致，我會透過這平台讓大家重新認識你的小孩。

袁志楓Jack 兒童遊戲治療師

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