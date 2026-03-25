別跟孩子講「應該怎樣做」 家長必要知道的教育孩子3大注意點｜兒童遊戲治療

最近有一位媽媽帶着孩子來找我做遊戲治療。我先稱呼她為A媽媽（故事內容經A媽媽同意撰寫）。她剛與丈夫辦理離婚，育有一名五歲男孩。孩子的父親從小對他大吼大罵。A媽媽找我的原因，是發現孩子自四歲後開始很少說話，情緒看似穩定，幾乎不發脾氣。她擔心孩子出了問題，便約我見面。

（圖片來源：PhotoAC）

會面當日，孩子一進房間便有禮貌地向我打招呼，還問我可以坐哪裏，然後安靜地坐下。表面上，他舉止得體，毫無異樣。但整個過程中，他只會點頭或簡單回應。與孩子交談後，我邀請他到一旁繪畫，趁機再與A媽媽談孩子的情況。原來孩子從兩歲多開始，常因小事觸發父親怒氣而遭喝罵。到了四歲後，他便選擇沉默，不再表達自己。A媽媽不明所以，只覺得孩子成績中上、很自律、不拖延，是老師眼中的乖孩子；但我看到的卻是另一面：孩子並非自然變好，而是「被動變好」。他做的事情並不是出於本意，而是因為自小受到震撼式教育，為了避免被責罵，只能極力討好父母，不反駁、不表達，只求不再被「教育」。這種失衡的狀態持續了兩年多，對孩子而言，是漫長而煎熬的過程。

（圖片來源：PhotoAC）

聽完我的分析，A媽媽聲淚俱下，不斷自責，覺得自己疏忽了孩子的需要。孩子的轉變，正是源於早年的壓力。他為了避免打罵，只能順從父親，卻失去了原本的自己。我安慰她說，每位父母在迎接第一個孩子時都是新手父母，不必把所有壓力歸咎於自己。最重要的是懂得反省，並作出改變。之後，我與孩子進行了多堂遊戲治療，幫助他重新找回自己的想法，不再只是活在別人的期望裏。

（圖片來源：PhotoAC）

教育孩子3大注意點

很多家長以為教育孩子就是把自己的想法強加在孩子身上，直接告訴他「應該怎樣做」。但若父母只依照自己的意願去教，孩子可能會變得異常反叛，因為沒有人喜歡被控制。因此，在教導孩子時需要注意幾點：

（圖片來源：PhotoAC）

教導常理：例如打人是不對的、不做犯法的事、不做傷害自己的事。這些是必然要遵守的原則。 容許犯錯：除了常理之外，孩子的錯誤應被視為學習的機會。家長只需從旁協助，幫助孩子理解原因並從中領悟。 尊重意見：例如我和孩子每次走行人天橋時，他都會選擇不同方式下樓 —— 有時走樓梯、有時走斜坡，甚至會要求互換。這樣的選擇讓他感到被重視，也學會了被認同的好處。

（圖片來源：PhotoAC）

父母若能嘗試以上方法，孩子便能更快樂、更活潑地展現自己。

袁志楓Jack 兒童遊戲治療師

一位在職爸爸，希望透過遊戲治療的方法令家長們輕鬆在家教育小孩。「家」 是教育的起步點，如能在小朋友成長早段介入，往後就能輕鬆管教。家長和小朋友的誤會往往是大家頻率sync不到所致，我會透過這平台讓大家重新認識你的小孩。

袁志楓Jack 兒童遊戲治療師

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