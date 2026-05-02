當前AI年代我們該為孩子準備甚麼？培養孩子3大AI「核心素養」｜兒童遊戲治療

近幾年，人工智能（AI）以驚人的速度發展，幾乎滲透進生活的每一個角落 —— 從教育、醫療、交通到娛樂，各行各業都面臨着轉型潮流。作為一名父親，我不禁開始深思：20年後，當兒子步入社會，他將從事甚麼樣的工作？在一個充滿AI的世界裏，他該如何找到屬於自己的位置？這些問題縈繞在心頭，有時確實讓人感到些許焦慮。

（AI生成圖片）

許多家長或許也有着相似的擔憂。AI的進化確實讓傳統職業面臨被取代的風險：醫生可能更依賴AI進行診斷，司機的工作可能被自動駕駛取代，甚至餐飲業也出現了機械人廚師。究竟還有哪些領域，是AI衝擊下的「安全地帶」？

（圖片來源：PhotoAC）

人性間的溫暖無法取代

首先，我認為未來的職場將更加重視「人類獨有的特質」，例如創造力、情感交流及解決複雜問題的能力。AI雖然在數據處理與分析上表現卓越，但在情感理解與原創思維上仍有局限。因此，涉及創意與人心的行業，如藝術、心理輔導、設計與文學創作，在未來社會將擁有不可取代的地位。教育亦然，儘管AI能輔助學習，但師生間那份溫暖的人際互動與生命啟發，是演算法無法複製的。

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其次，科技進步也會催生「全新的職業型態」。未來可能會出現目前難以想像的職位，例如AI倫理調節員或人機協作專家。這些新興領域將高度依賴人類的判斷力與應變力，以適應不斷變化的技術環境。

比起關注具體的「職位」，我更傾向於培養孩子的「核心素養」。

適應力與終身學習：教會孩子如何快速掌握新技能，並在變局中保持靈活，是父母的重要責任。

批判性思維：唯有具備獨立思考與解決問題的能力，才能在未來的職場中脫穎而出。

跨學科的複合視野： 具備理解不同領域知識的能力，將使孩子建立更廣闊的世界觀，增強適應多元環境的底氣。

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情感智力將成最強助力

最後，無論科技如何翻天覆地，「與人溝通的能力」永遠是不可或缺的基石。在機械越發冰冷的年代，情感智力（EQ）與人際連結將成為孩子最強大的助力。我期望他能在關係中建立信任，具備溫暖的溝通技巧，在職場與生活中都能與他人共創價值。

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總而言之，儘管AI帶來了不確定性，但我深信未來依然充滿機遇。作為父母，我們的責任不僅是為孩子規劃未來或徒增擔憂，更重要的是陪伴他們，培養足以應對挑戰的素質。在這個快速變遷的世界，我願與兒子並肩探索、共同成長，助他在未來的舞台上，閃耀出屬於自己的光芒。

袁志楓Jack 兒童遊戲治療師

一位在職爸爸，希望透過遊戲治療的方法令家長們輕鬆在家教育小孩。「家」 是教育的起步點，如能在小朋友成長早段介入，往後就能輕鬆管教。家長和小朋友的誤會往往是大家頻率sync不到所致，我會透過這平台讓大家重新認識你的小孩。

袁志楓Jack 兒童遊戲治療師

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