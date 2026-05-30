中文作文首要技巧是這個！文末可用引用名言 有意識地加入寫作技巧｜中文好好學

中文作文｜我喜歡教授作文技巧，因為作文是在所謂「填鴨式教育」中，最能發揮自己風格，展現自我的地方。很多人認為作文的第一步是敢於創作，但我覺得作文的第一步其實是模仿。就像學習製作蛋糕，第一步必然是模仿師傅的手法，學習基本功。有時候我們可能覺得某一個設計不夠美觀，但不論個人看法如何，還是需要跟從師傅的指示完成步驟。

我中學的時候，喜歡抄寫作家名句，然後嘗試修改內容，化為己用。我最記得自己抄寫過一句：「他的人生，永遠定格在十七歲。」我把同一句式，運用在記敘文中，寫照片如何把父親定格在年輕力壯的時候。

中文作文首要技巧：模仿

所謂模仿，也有人會視為「抄襲」。很多補習老師都會提供範文給學生背誦考試，只要題目相似，就能搬字過紙。我也總是鼓勵學生「抄襲」，但我甚少根據題目提供完整的範文，我鼓勵他們參考的是我所授的技巧。舉例而言，教授說明文的第一段，我會教他們先作提問，然後描寫一般人的看法或日常觀察，最後一句則可以引用名言，或指出他人留意不到的特質。以下是我筆記的示例：當你看見「財富」一詞，你會想起甚麼？很多人認為財富就是金錢，是我們平日看見的錢幣和鈔票，但我認為真正的財富不僅是金錢，更是我們的健康和時間。

（AI生成圖片）

我會教導學生把同一個框架應用在不同的題目，那麼面對不同的說明文，也不會因為沒有背誦範文而焦急。這次學生考試，寫的就是：當你看見「勤學」二字後，第一時間會想起甚麼？或許是盲目操卷的學生，把課文死記硬背的學生。這固然合理，這些學生都自以為勤學。可是，學生似乎誤解了「勤學」二字。「勤學」其實指不懈地學習，並以正確的態度追求知識。它強調的是學習的精神與方法，而不是單純的分數或成績。

（AI生成圖片）

有意識地加入寫作技巧

框架相似，最後寫出來的作品青出於藍，當然也歸功於她的勤奮好學，平日總是會交上不同的文章給我批改。不論是作文還是學習，最重要的必然是思維，懂得融會貫通，而不是盲目的抄寫與背誦。因此，第一步的模仿之後，重要的就是如何辨別自己喜歡的寫作風格，逐步修改文句內容，自然就有可見的進步。

（AI生成圖片）

故此，我總是跟學生說，我要的不是隨便完成一篇文章，不是「我手寫我心」，而是有意識地加入寫作技巧，即使最初用錯、用得不好，但只要慢慢調整，自然可以自成一家，看見進步。

吳芷盈

凝皓教育小學中文導師

哈佛大學教育學院畢業，具多年教學經驗。作品包括散文集《從女拔到哈佛》、參考書《說話誌》等，連續多年奪得文憑試中文科最高等級。

IG：ngtszyingamy

吳芷盈 凝皓教育小學中文導師

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