人工智能世代反令孩子能力衰退？與其補習不如先培養自理能力和同理心｜中文好好學

最近偶然讀到一宗報導，指芬蘭教育開始教導小學生查證假新聞，學習「看着眼睛道歉」，培養「數位禮儀」，在人工智能的時代裏，依然保有同理心。同時，又有報導描述有尚未成熟的人工智能機械人，在街頭掌摑小孩子，也看見有智能機械狗，已在街頭橫行。人工智能的相關報道遍布社交媒體，而早就有不少科學家警告過有關人工智能的潛在問題，在此不贅。想說的是，比人工智能更早來到的問題，可能是人與人交流的退化，孩子自理能力的衰退。

家長代勞衍生問題

因為工作關係，接觸的學生不少。清楚可以得知，疫情之後，或許因為習慣了由家長代勞外出領取物資，於是如今大部分家長都會為高中的子女處理補習事宜，甚至替他們安排補習、寫好時間表。

（圖片來源：PhotoAC）

每當有問題出現，最先接到的是家長投訴的電話，而不是子女親自提出自己的問題，尋求解決方法。曾有一次接獲家長投訴，說職員不讓兒子進入課室，導致其錯過課堂內容。於是，我們翻查錄影片段，發現孩子其實是遲到，未有準時進入校舍，而職員根本沒有阻止過學生，反而問他是否需要調堂。其實只要學生跟職員說明原因，我們大多會因應情況，盡力處理問題。一個可以即時由學生嘗試解決的問題，變成了莫名其妙的投訴，也抹殺了他們嘗試解決問題的能力。如果是小學生倒還好，但到了高中仍然需要依賴父母發言，其實也是反映自理能力的不足。

（示圖片/AI生成圖片）

更甚者，遇過有學生濫用系統，收到嚴正警告後，依然屢勸不改，甚至以「我有做，但不是蓄意的」作回應。或許是以文字溝通的用詞不準、態度語氣不佳，但高中生的這種態度，總是令我覺得憂心不已。作為老師，總會因為希望學生得到更多學習資源而嘗試酌情，但面對這種事不關己的態度，還是情不自禁多說教幾句，畢竟將來面對更嚴重的事件和懲罰，不見得「不是故意」可以成為抗辯理由。人工智能的世代，甚麼都來得輕易，也讓更多人不懂得珍惜自己有的資源和機會，也失去了詳細地解釋說明、由衷地道歉改過的能力。

（圖片來源：PhotoAC）

欠缺數位禮儀 值得關注

從前我在高中時決定補習，會自己比較不同補習老師，也會問問同學意見，參考相關筆記後報讀課程。如今網上資訊流通，但更多的卻是匿名的用戶，隨意作出批評後，不用付出任何代價。甚至看過，即使是鼓勵學生的內容，也會有人說成「矯情」、「虛偽」；有人得到老師免費回答疑難後感激該老師，還會有人說「網上也有答案，何必感謝他」？數位禮儀欠缺，待人欠缺同理心，是我們這一代正經歷的問題。

（圖片來源：PhotoAC）

面對我的學生，我總是提醒他們，如果上課不專心，請務必回去提醒父母不用安排補習，不要盲目隨波逐流，也要清楚自己的需要，不要浪費時間，這是我一直堅持的原則。只有清楚明白自己的需要和目標，努力嘗試解決困難和問題，才會明白，眼前的事情都得來不易，所有機會都不是唾手可得，也是培養自理能力和同理心的第一步。

（圖片來源：PhotoAC）

吳芷盈

凝皓教育小學中文導師

哈佛大學教育學院畢業，具多年教學經驗。作品包括散文集《從女拔到哈佛》、參考書《說話誌》等，連續多年奪得文憑試中文科最高等級。

IG：ngtszyingamy

吳芷盈 凝皓教育小學中文導師

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