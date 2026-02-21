字體端正從細節看高下 字體潦草影響成績或致公開考試降級｜中文好好學

小時候，陪我做功課的是外婆。時至今日，早就不記得她有沒有糾正我做錯的地方了，但清楚記得，寫得不好的字，她一定堅持要我擦掉重寫。如今我的字雖然算不上秀麗，但肯定稱得上端正。

最近網上流行以人工智能分析字體，說是可以剖析性格云云。我沒有嘗試分析自己的字體，但我知道這個細節也可以決定成敗。說成敗也許過於宏大，我們從客觀的說起。公開考試批改中文作文，十分屬於字體分數，但筆劃如果不清晰，例如因為字體潦草，寫橫的時候長了一些，寫彎的時候不見清晰的曲線，例如「己」寫成了「已」或者「乙」，也可作錯別字論。你以為這不過是不足掛齒的分數，但光是使用塗改帶或就此刪去文字，已足以是八分或三分之別，而只要筆劃不清晰，則本來可以加上三分錯別字分，也要拱手讓人。加起來，這裏可以是八分的分野。公開考試不同等第之間，都不一定有八分之差，例如平均來說70分以上5**，有時候62分已是5甚至4級了。

一切 不僅是分數差異

可是更多的損失，藏在不可見的地方。小學生交上一篇字體難辨的作文，先不論分數如何，老師連批改的意欲都大大降低，更遑論給予仔細的評語。光是圈出寫得不好的字，紅色的圓圈都已經佔據了大半的版面，老師沒有空間仔細評閱，學生自己也不會用心閱讀批改內容。惡性循環一直延續，字體優劣，不僅是分數的差異，也是學習過程的缺失。

長大後，打字的時候當然佔多，但一手字的好壞，還是會有人注意到的。朋友自小習毛筆，寫得一手秀麗的書法，閒暇的時候甚至兼職替人寫請柬。也見過同事寫字潦草，連數字的筆劃有時都潦草得很，結果下班結算的時候，總是因此多花了時間重新核對帳目。到了這個階段，已可謂「本性難移」，要修改字體，也稍嫌太晚了。

字的美醜 彰顯的比你想像中多

小時候的我們當然不會想那麼多，最好可以得過且過，有時間完成功課已經值得拍手慶賀。就如那時稚嫩的我從來不會感激外婆的用心良苦，更多時候是抱怨她吹毛求疵；如今回想，才知道這麼一個不起眼的細節，是足以影響一生的小習慣。

想起讀書的時候總是讀到喬布斯的例子。大學輟學的他因為無聊，走到藝術課室旁聽，學會了不同字體的美學，也是後來令蘋果產品突圍而出的重要因素。字的美醜放諸人生的種種範疇，也許是最不顯眼的環節，卻也是最容易進步，最不需要智商天賦的一環。不必人工智能的分析也可知，字寫得整齊，正正就是反映人認真勤奮與否，是否重視細節。字體決定成敗，人生，也是細節決定高下。

吳芷盈

凝皓教育小學中文導師

哈佛大學教育學院畢業，具多年教學經驗。作品包括散文集《從女拔到哈佛》、參考書《說話誌》等，連續多年奪得文憑試中文科最高等級。

IG：ngtszyingamy

