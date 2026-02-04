「另類」學習方式提升學生對中文興趣 英文口訣教寫作方向？｜中文好好學

「新的一年已經開始了半個月。今年你為自己定下新年願望了嗎？你正在實現着你的目標嗎？

從小我每一年都會暗自為自己設下新年願望。我會把它們寫在不同的角落，有時候寫在日記本上，有時候寫在小紙張上貼在桌前。常常問起別人關於願望，他們都說希望今年成績會有所進步，甚至取得滿分。這些願望當然也無不可，但我們也許可以想想學習之外，我們還有沒有甚麼想實現的目標。這些目標可以是很簡單的小事，例如寫字更漂亮一點，例如每天找一件值得感恩的事情，例如每個星期找些時間做點運動。我覺得比起宏大的夢想，更重要的其實是累積的過程。古人說：『不積跬步，無以至千里。』（跬步：「跬」的意思是半步，「步」就是一步的意思）意思是如果不累積每一小步，就不可能走到很遠的地方。因此，我希望我們都能開始我們的旅程，嘗試為自己定下一個小目標或者小習慣，然後到了年終，我們可能就因此成為更好的人了。

（圖片來源：PhotoAC）

願望因人而異，重要的是，定下目標之後找出實現夢想的方法，我們一起加油！」

（圖片來源：PhotoAC）

希望成為學生的「偶像」

每期的筆記，都有一篇我寫給學生的話，上文是其中一個例子。小小的欄目，像是我跟學生溝通的方法。當然，額外的閱讀內容，甚少學生會留意，但也有不少學生知道我不喜歡別人朗讀我寫的文章，便會故意在課前課後搖頭晃腦地朗讀一番。有時我會想，這也是一種「另類」的學習方式，起碼他們可以透過閱讀我寫的文字，拉近與我之間的距離，接觸到一兩個詞語，或是學到一句名言，已然足矣。

（圖片來源：PhotoAC）

補習老師跟學生之間的連結不算緊密，但比起老師，我更希望自己成為學生的「偶像」。除了跟老師一樣傳授知識，我也會努力成為學生的學習對象，成為一個立體的人。我不喜歡沉悶地說教，所以會透過專欄寫出我的想法，跟學生交流；我不願成為一個傳統的中文老師，所以會用英文的口訣教導他們寫作的方向，讓他們更有興趣開始寫作；我希望學生可以自主自律地學習，因此我總是苦口婆心地提醒他們，抄寫我寫的內容並不重要，重要的是理解和應用。在每一個細節容許了彈性，包容了學生的想法，也就有了更多發揮空間，更多學習的可能。

（圖片來源：PhotoAC）

吳芷盈

凝皓教育小學中文導師

哈佛大學教育學院畢業，具多年教學經驗。作品包括散文集《從女拔到哈佛》、參考書《說話誌》等，連續多年奪得文憑試中文科最高等級。

IG：ngtszyingamy

吳芷盈 凝皓教育小學中文導師

