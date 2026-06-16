中華基督教會銘賢書院混合媒介創作 奪得「第一屆全港航天畫比賽」金獎隨「神舟21號」升空｜創意貼堂區

創意貼堂區｜每個孩子心中都有一片星空，等待被點亮。中華基督教會銘賢書院相信每位學生都有無限可能，支持他們在擅長的領域發光發熱。該校學生於去年在老師鼓勵下以混合媒介創作出《星空探索》，奪得「第一屆全港航天畫比賽」金獎，畫作更有機會衝出地球，隨「神舟二十一號」升空！

「第一屆全港航天畫比賽」金獎：《星空探索》

就讀中華基督教會銘賢書院中三的丘曉然，去年在老師鼓勵下以混合媒介創作出《星空探索》，奪得「第一屆全港航天畫比賽」金獎。畫作更成功於15,000多幅作品中脫穎而出，有幸成為天宮畫展80幅參展作品之一，隨「神舟二十一號」升空，在中國空間站「天宮」展出，由航天員親任「太空講解員」向全國介紹，其後在北京首都博物館公開展示。這次經歷不但讓學生與國家航天產生連結，更能培養國民身份認同與歸屬感。

創作概念：

這幅畫展示了一艘未來太空飛船的內部結構，飛船在宇宙航行，周圍有五彩斑斕的星球和星雲，飛船內有勇敢的航天員，這個場景展示了人類對星空探索的進步。在未來，我相信世界的航天技術會更先進，從而探索更多宇宙中未知的領域。

第一屆全港航天畫比賽」銀獎：《觸碰》

3C 王藝臻（圖片來源：受訪者提供）

創作概念：

這幅作品描繪了航天員在太空中探索月球和火星的一幕。而旁邊的航天設備，如人造衛星、探測器、火箭等也代表了中國的科技發展。航天員向月球伸出手，代表了航天技術的進步終能使我們探索未知。

除得獎作品外，該校還有不少優秀航天主題畫作，展現學生對宇宙探索的想像與期盼。以下為部分作品及創作概念：

其他作品：《探索火星和月球》

2C 甘子瑩（圖片來源：受訪者提供）

創作概念：

這是一幅太空主題的畫。在畫面中有一位身穿着太空服的航天員，他手持工具，漂浮在太空中；而另一位則站在月球上揮手示意。月球上面矗立着「太空站」建築，上面插着國旗，月球旁有一架正在發射的紅色火箭。在背景裏，色彩斑斕的行星散發着神秘的光芒，蔚藍的地球亦映入眼簾。這幅畫整體展現了對宇宙探索的美好憧憬。

其他作品：《中國航天科技發展》

4D 陳子賢（圖片來源：受訪者提供）

創作概念：

背景黑色的部分模擬了中國水墨風格，而在地球、月球和火星間的宇宙則用了較淺且明亮的配色作為象徵已探索的地帶，月球上的女子亦代表了嫦娥系列的探索機械。貫穿畫面的龍代表了我國的探索方向，由畫中紅色版圖（寓意中國）出發，目的地是星辰大海。

《星空探索》

3B 陳秋涵（圖片來源：受訪者提供）

創作概念：

作品描繪了不同星球，亦包含各種天空的元素，例如雲、月亮、星星、雨。而主角是飄浮在太空中的航天員，面對這些色彩奪目、燦爛的星體，激發了人類對於美麗事物的好奇心和尋根究底的心，使他深入地向着未知的星空探索。

中華基督教會銘賢書院

地址：石硤尾偉智街1號

查詢： 2778 4512 / [email protected]

網址： www.cccmyc.edu.hk

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