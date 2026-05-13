桌遊｜桌遊x教育改善親子關係 3類針對性功效桌遊推介 提升專注力+訓練數理邏輯

桌遊｜玩，家長總會聯想成「唔讀書」，其實玩得其所，全然是一個學習機會。香港桌上遊戲教育學苑院長Edward Chan本身是桌遊迷，跟很多香港人一樣，都是由愛上玩《大富翁》、《UNO》、《Kudos》等遊戲開始，後來他發現外國有很多桌遊是香港少見，於是毅然引入。 「外國早有很多適合親子，內容關於學術、溝通、社交的桌遊，於是主力引入這類型遊戲，期望更多人感受到樂趣。」

（圖：霍楚暉）

親子共同感受快樂



做生意自然四處推廣，從中Edward看到一些現象：大人玩Board Games很開心，但當孩子和家長一起玩，就會有很多狀況。「家長可能不自覺怪責孩子無耐性，肉緊時又話『你實輸』，孩子漸漸有情緒就不想玩，家長又因此而stop他，我認為箇中好像有些事情大家忘記了 —— 遊戲明明是一道橋樑，只是家長不知道怎樣建好這道橋樑。」Edward認為玩桌遊應該是親子雙方共同感到快樂，從中將課業知識昇華就最理想，於是生起「將桌遊結合教育」的念頭。Edward形容桌遊的多樣性是想像不到，不同遊戲有着不同機制，而這些機制正是孩子了解世界的好方法。「譬如一些數理邏輯遊戲，玩法很簡單，牌中的數字7旁邊有個2，原來是加2或減2，孩子也透過遊玩不知不覺學到加減數 —— 你試試叫他做加減數習作，只會是一場『廝殺』！（笑）」

（左起）香港桌上遊戲教育學苑院長Edward Chan、香港創新智力運動協會聯合創辦人馮立榮（圖：霍楚暉）

桌遊可視為一種學習手段，前提是家長要讓孩子嘗試，Edward觀察到孩子的好勝心往往於內在，只要肯予其嘗試，外界最好不要干預。「有時家長和孩子來到我的店，家長眼見是數學game就忙不迭說『你計數唔叻唔識玩 啦』，其實孩子的動機、好奇心，正是驅使其再進一步的助力。」這Edward會主動請媽媽留步，親自教玩。「第一次玩，孩子可能會亂出牌，但只要玩多幾次及開口鼓勵，很快便能掌握竅門，出牌越來越有信心，這就是學習過程，連家長都意想不到孩子學得那麼快；他不是不懂，只是需要找對的方法，再加上有人帶領、指導，便能找到學習方向。」

家長更認識孩子

驟耳聽家長似不體諒孩子，不過Edward說家長也有其難處 —— 看不懂說明書，也不了解桌遊對孩子成長的正面影響。「因此我們在學校推動家長教育，教他們透過遊戲帶動孩子。桌遊的世界多采多姿，這份快樂不僅在學校感受到，也能帶回家。這才是教育與遊戲結合的實踐。」

《老夫子心中有數》是Edward目前最喜歡的桌遊，遊戲所選用的成語均帶有一至兩個數字，由馮校長精心策劃，至於大家最愛的「耐人尋味」，應該在下一輯見到。（圖：霍楚暉）

經常接觸孩子，Edward也察覺到他們對電子產品的沉迷，要破解問題不如反過來看，可能是孩子有需求，卻找不到回應所致，最簡單情況是孩子在家「無所事事」，不玩手機還有沒有別具趣味的選擇？桌遊正好是一個很好的陪伴工具，也幫助家長認識孩子。「每次到校和孩子互動，老師都會在旁觀察，有些孩子平日不出聲，但當投入遊戲時自然就『開口』，不止老師驚訝，連家長都有許多新發現，因為桌遊對大家來說是一個新領域，過程就算看到孩子的不足也不重要，只要繼續探索就會有驚喜。」事實上，孩子在不自覺中學懂了知識，而在玩的過程也不經意地展示出來 —— 原來已經學會了。

（圖：霍楚暉）

學懂與人溝通



跟Edward一樣熱心桌遊的，還有香港創新智力運動協會聯合創辦人、前聖愛德華天主教小學校長馮立榮，在校時已大力推動桌遊教育，退休後更全身投入，他補充說：「昔日家庭多兄弟姊妹，兄姐會跟弟妹玩，孩子自然懂得與人溝通。現在很多家長把手機當『奶嘴』，只為『安撫』讓他不要搗蛋，但孩子拿着手機幹甚麼？我們根本不知道。」馮校長記得過往跟學生在其校長室做訪問時，房內電子遊戲及桌遊也齊備，當時的記者問學生會選哪個玩？他答玩桌遊，記者笑問是否校長在場所以這樣回答。「學生說在家獨個兒玩不成桌遊，在這裏可以邊玩邊跟大家聊天，好開心！打機留待回家一個人玩算了！」馮校長不諱言這位學生平日上課絕不舉手，但在棋盤上他會吱吱喳喳，玩桌遊的信心比舉手串字更大，久而久之，一個木訥的孩子變得開朗、自信。

《校園大富翁》的封面人物好眼熟？馮校長來的！場境轉換成校園，竟呼應了人文科的「認識校園」課文。（圖：霍楚暉）

此外，桌遊還有一個bonus：讓孩子認識輸贏。馮校長笑言兩個人玩，肯定一個贏一個輸；四個人玩，三個輸一個贏，是的，輸的機會總是比贏的大。「家長最初會擔心孩子『輸了很慘』，但我經常跟家長說：輸下輸下就習慣。」的確，輸下輸下總會贏。「桌遊讓孩子有挫折的感受，同時也有成功感，完全像人生一樣，一定會碰到不如意的事，但也會充斥着快樂，對孩子的成長來說，這就是自由教育。」自由不代表放任，在規條下前進，明白得失進退，才有韌力接受人生風雨試煉。

位於啟德的店子，周末時孩子圍在這裏玩桌遊，氣氛熱烈。（圖：霍楚暉）

分門別類 對號入座

類別1：提升專注力

推介：《魔法廚房》

玩法：魔法學員把食材的顏色褪掉，令大廚無法準備晚餐。廚房小精靈一邊運用魔法藥水為食材重新上色，一邊要努力防避襲擊。

特色：

有趣的考反應遊戲，不停轉換遊戲模式，考驗思考能力。 玩家輪流開牌並做出相應動作，訓練出專注力。

《魔法廚房》（圖：霍楚暉）

類別2：數理邏輯

推介：《數字急轉彎》

玩法：玩家們要把牌堆最上面的紙牌加減1、2或3，如果他們手上有一樣數字的牌，就可以打出來。

特色：

過程中全部玩家需同時搶着出牌，所以可以出牌的會一直改變，動作慢一點就沒得出牌。 第一個將紙牌出完的人獲勝。 考驗加減運算，越玩越純熟。

《數字急轉彎》（圖：霍楚暉）

類別3：策略思維

推介：《動物將棋》

玩法：兩人輪流移動一隻棋子，當自己的棋子移動到對手棋子所在的格子，將該棋子吃掉並變成自己的同伴；輪到自己時，可以將吃到的棋子放入棋盤上的任何空格。

特色：

玩法簡易，可作為孩子首次接觸的棋類遊戲。 具競賽成分，考驗玩家的策略。

《動物將棋》（圖：霍楚暉）



文：劉佩樺 圖：霍楚暉

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