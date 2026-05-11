Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

桌遊對智力的6大好處 提升腦力分泌安多酚 數理+推理邏輯力UP！

親子
更新時間：07:15 2026-05-11 HKT
發佈時間：07:15 2026-05-11 HKT

桌遊｜飛行棋、鬥獸棋、康樂棋……它們都是本地元祖級桌遊（Board Games），也是爸媽們的童年回憶，後來異軍突起，出現了至今仍然受歡迎的《大富翁》、《Scrabble》、《Cluedo》等。桌遊歷久不衰，魅力在於它絕不止是一場遊戲，而更似是一本沒文字的智慧之書，蘊含豐富的益智元素。桌遊教育一直在學界默默進行，有小學早已組織校隊，以一場場講究策略與謀略的遊戲，鍛煉學生腦力、數理邏輯思維，更有效促進社交技巧；如此好玩兼具啟發性的桌遊世界，正等待你揭開盒子，來一次智慧增值。

（示意圖 / AI生成圖片）
（示意圖 / AI生成圖片）


桌遊對智力的6個影響

桌遊是甚麼？名副其實是桌上遊戲，也如其名是在桌上或平面上所進行的遊戲。不計遊戲性質，桌遊可說由3至80歲都玩得，當玩者投入其中時，不但有效提升多種「腦力」如記憶力、專注力、創造力等，更能促使大腦分泌令人愉悅的安多酚（Endorphins），有助紓減壓力，保持情緒穩定。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

1. 提升推理邏輯    

學習從線索推導結論，透過規則推算，訓練對前因後果的判斷能力。

2. 增強策略規劃

由於要預想下一步走向或計劃（特別見於棋類桌遊），學懂制定短期及長期攻略、計劃，以及因當刻走勢而靈活磨練決策判斷 調配資源。

（圖片來源：Freepik）
（圖片來源：Freepik）

3. 磨練決策判斷 

 每局都在資訊有限之下作出選擇，需要短時間內權衡風險與回報，更要有承擔後果的心理準備，考驗快速應變能力。

4. 強化記憶專注

必須長時間保持專注，用心記好遊戲狀態、棋路或對手的出牌，誠然是強化記憶力的培養數理邏輯 好媒介。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

5. 培養數理邏輯 

不少桌遊都需要用上數理概念，如找出隱藏的數字規律、比較不同資源的價值、透過排除法縮小可能性等，靈活運用所學。

6. 學懂表達情緒

 輪住玩的遊戲規則可鍛煉耐性，學會克制衝動，面對挫敗時更能培養情緒韌性，學習接受失敗的失落感；更重要是孩子在安全環境中表達感受，情緒得以抒發。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

文：劉佩樺  圖：資料圖片

相關文章｜認字攻略│3個認字小遊戲生活化學習夠高效 零成本+中英合用 附進階版學習造句

相關文章｜認字策略｜教基礎筆順掌握中文字型 全完堂幼稚園校長：生活化聯想最有用

相關文章｜認字攻略│小學生認字3步曲：先讀後默再寫 家長留意這一方面 提升孩子學習動機

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
觀塘七旬翁疑尋賊蹤墮樓亡 消息：死者為凱施餅店創辦人蕭偉堅
突發
9小時前
灣仔豪宅雙屍案│英籍銀行家五日虐殺兩妓女 拍片紀錄兇殘過程
突發
8小時前
谷德昭胞姊谷薇麗逝世周四設靈 為資深電影人曾監製《秋天的童話》 晚年任血癌基金會長
谷德昭胞姊谷薇麗逝世周四設靈 為資深電影人曾監製《秋天的童話》 晚年任血癌基金會長
影視圈
11小時前
肥媽狙擊李泳漢鬧唔停怒斥無良心 爆李家鼎閒聊離不開施明 為養大仔猛搲Job：縱壞咗
肥媽狙擊李泳漢鬧唔停怒斥無良心 爆李家鼎閒聊離不開施明 為養大仔猛搲Job：縱壞咗
影視圈
10小時前
東張西望丨80歲老翁疑遇「何太2.0」：佢話我生得後生 狂買金器被當ATM 呃盡積蓄後走人
東張西望丨80歲老翁疑遇「何太2.0」：佢話我生得後生 狂買金器被當ATM 呃盡積蓄後走人
影視圈
10小時前
第49期六合彩今晚（5月10日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達2,200萬元。
六合彩︱頭獎2200萬攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你！
社會
10小時前
張曼玉香港超奢華豪宅曝光  於千呎天台「耕種」當城市農夫  超巨型盆栽大到能坐人
張曼玉香港超奢華豪宅曝光  於千呎天台「耕種」當城市農夫  超巨型盆栽大到能坐人
影視圈
18小時前
牛池灣村62年「寶福餐廳」光榮結業！碩果僅存寮屋冰室 昔日學生哥飯堂 8旬老闆最後留守
牛池灣村62年「寶福餐廳」光榮結業！碩果僅存寮屋冰室 昔日學生哥飯堂 8旬老闆最後留守
飲食
11小時前
楊思琦10字形容與李泳漢關係 捲舊愛李泳豪家變風波得體回應：我係局外人 感嘆鼎爺消瘦
02:26
楊思琦10字形容與李泳漢關係 捲舊愛李泳豪家變風波得體回應：我係局外人 感嘆鼎爺消瘦
影視圈
15小時前
30出頭夫婦擁500萬 深信「4%法則」提早退休 專家：數學上可行 「醫療及通脹急升成最大隱憂」
30出頭夫婦擁500萬 深信「4%法則」提早退休 專家：數學上可行 「醫療及通脹急升成最大隱憂」
投資理財
2026-05-10 06:00 HKT