桌遊對智力的6大好處 提升腦力分泌安多酚 數理+推理邏輯力UP！

桌遊｜飛行棋、鬥獸棋、康樂棋……它們都是本地元祖級桌遊（Board Games），也是爸媽們的童年回憶，後來異軍突起，出現了至今仍然受歡迎的《大富翁》、《Scrabble》、《Cluedo》等。桌遊歷久不衰，魅力在於它絕不止是一場遊戲，而更似是一本沒文字的智慧之書，蘊含豐富的益智元素。桌遊教育一直在學界默默進行，有小學早已組織校隊，以一場場講究策略與謀略的遊戲，鍛煉學生腦力、數理邏輯思維，更有效促進社交技巧；如此好玩兼具啟發性的桌遊世界，正等待你揭開盒子，來一次智慧增值。

（示意圖 / AI生成圖片）



桌遊對智力的6個影響

桌遊是甚麼？名副其實是桌上遊戲，也如其名是在桌上或平面上所進行的遊戲。不計遊戲性質，桌遊可說由3至80歲都玩得，當玩者投入其中時，不但有效提升多種「腦力」如記憶力、專注力、創造力等，更能促使大腦分泌令人愉悅的安多酚（Endorphins），有助紓減壓力，保持情緒穩定。

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1. 提升推理邏輯

學習從線索推導結論，透過規則推算，訓練對前因後果的判斷能力。

2. 增強策略規劃

由於要預想下一步走向或計劃（特別見於棋類桌遊），學懂制定短期及長期攻略、計劃，以及因當刻走勢而靈活磨練決策判斷 調配資源。

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3. 磨練決策判斷

每局都在資訊有限之下作出選擇，需要短時間內權衡風險與回報，更要有承擔後果的心理準備，考驗快速應變能力。

4. 強化記憶專注

必須長時間保持專注，用心記好遊戲狀態、棋路或對手的出牌，誠然是強化記憶力的培養數理邏輯 好媒介。

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5. 培養數理邏輯

不少桌遊都需要用上數理概念，如找出隱藏的數字規律、比較不同資源的價值、透過排除法縮小可能性等，靈活運用所學。

6. 學懂表達情緒

輪住玩的遊戲規則可鍛煉耐性，學會克制衝動，面對挫敗時更能培養情緒韌性，學習接受失敗的失落感；更重要是孩子在安全環境中表達感受，情緒得以抒發。

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文：劉佩樺 圖：資料圖片

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