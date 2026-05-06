認字攻略｜認字為何關心理學家事？佛聯會轄下的佛教林炳炎紀念學校，早年已推行「校本教育心理服務」計劃，校本教育心理學家彭樂謙（下稱彭Sir）除了為學校提供全校性支援外，照顧學習多樣性也是其重點工作，如何在校本政策下讓學生學習效益更佳，彭Sir大為關心。 「經常接觸家長，他們不約而同問『有無方法溫默書？』，了解後發現他們多用上機械式抄寫，未能有效地讓孩子認識字詞，因而影響成績。」

認字攻略｜小學生認字3步曲：先讀後默再寫 家長留意這一方面 提升孩子學習動機（圖片來源：受訪學校提供）

認字3部曲



機械式抄寫既沒有帶來好表現，更令親子關係大為緊張，彭Sir於是招募一批家長義工成為「識字教練」，陪伴有需要同學溫中文字。「教人子女往往更有耐性，當時期望這班『教練』先幫助學生，然後實踐在自家孩子身上。」結果？「學技巧點都會有跌跌碰碰，過程中義工和學生都要磨合，彼此都付出大量耐性，家長也表示終於掌握到認中文字的技巧。」說到技巧，彭Sir分享了針對默書的認

字三步曲：讀、默、寫 —— 先讀、後默、再寫。

讀：認得字才識讀。 默：試默，只是嘗試，默錯也沒所謂。 寫：這個步驟是將默錯的字認真再寫好。

佛教林炳炎紀念學校校本教育心理學家彭樂謙（圖片來源：受訪者提供）

「家長可以每天用15分鐘嘗試『讀默寫』，孩子沒有『一次過溫晒』的吃力，也糾正機械式抄寫那種『抄完以為自己識』的概念 —— 根本沒有認真記熟，怎會識字？」投資要分散，彭Sir笑言認字儲字也要分散，最終集腋成裘。「就以每周認八個詞語為例，兩周後孩子已經學習了16個詞語；家長要理解，這是一個學習進程，不是簡化，與其用舊方法一次過認30個字，不如拆散過程會更見成效。」彭Sir指出，小學生每個學年大概識500個字，一年有52個星期，如每周也學習8至10個字詞，怎會「追不上進度」？「整個小學階段能學識約3000個字已經很足夠，家長不要目標為本，忽略了學習過程的珍貴。」

彭Sir製作了不少教具，輔助學生認字。（圖片來源：受訪學校提供）

有意思就有興趣

我們這一代家長都是從抄寫功課或默書走過來，認定這是認字識字的必然過程，近年不少小學開始減省默書或抄寫功課，家長少不免疑慮會否對認字能力有影響？「不會！」彭Sir肯定地說。「默書或抄寫只是一個手段，而認字講究是睇得多便識得多；比如家長和孩子走過街頭、坐車時見到生字認讀一下，將認字與生活連結，孩子感到有意思便有興趣認字，就好像走進餐廳，要識睇餐牌才懂落單，無限逼迫的話只會興致索然。」

（圖片來源：受訪學校提供）

彭Sir坦言小學階段的認字策略，全仗於「多用字、多睇字」，如果是一年級學生，不妨沿用幼兒的「指讀」方法，即用手指指着每個字朗讀。「這是一個緩慢但相當湊效的認字方法，家長需要極大耐性，建議從繪本入手，這樣較容易處理。」此外，為孩子引入學習動機，也是認字的動力，彭Sir分享跟非華語學生上中文認字工作坊時會讓他們玩桌遊，可是……「可是不教他們怎樣玩！他們便自發看中文說明書，（絕喎）絕呀！（笑）要玩嘛，後來他們對遊戲規則的熟悉程度，儼如成為了專家。

字卡當然是主角。（圖片來源：受訪者提供）

（圖片來源：受訪者提供）

家長要注意態度

小學階段，不少家長特別是媽媽主力跟功課，彭Sir觀察到家長在教導孩子認字時，最常忽略了態度，無論孩子查問中、英文，一律回應「我都唔識呀，你問老師啦」，久而久之，小學生會學到用同一態度面對自己 —— 「我點都學唔識」，卻不會問老師。「明白雙職家長真的很忙碌，回家後想休息一下，可是別忘記身教的重要性，當孩子來查問時可以答『唔識？我哋一齊學習吓』、『我都唔太識英文，但我哋可以一齊用Apps』；現在很多工具Apps都非常實用，親子一齊查、一齊睇，孩子會感受到求真的學習精神，也學懂如何使用科技協助自己，例如中、英文發音、字義，甚至中文字講究的筆順等。」

彭Sir經常為家長開辦不同類型工作坊。（圖片來源：受訪學校提供）

彭Sir坦言不要忽視「一齊」的力量，孩子獨自溫習容易感到孤單，然而只要有家人一齊努力，就會充滿力量。「無論認字或溫習，家長不要不停打擊孩子，我有一句最powerful statement：暫時未 —— 『暫時未識啲生字？下次繼續努力吧！』，而不是『你今次又唔識啲生字』，換個方法演繹，孩子的感受會完全不一樣。」文字和語言都是藝術，孩子要懂，家長更要懂，孩子暫時未掌握太多，不代表以後不會成功，暫時未……啫！

從十大部首開始認字

根據《康熙字典》所載，約有4.7萬個漢字，所以小學生認字本就是一項艱鉅工程，不過，彭Sir指出根據《小學中文科常用字研究報告》所述，常用的50個「成字部件」會是比較容易掌握的字，以下精選10個部首給家長，學習方向以「口」部為例，由「口」構成的單字有57個，建議一年級學童可於整個學年逐步學習，如口、和、同、可、叫、吃或兄等。

十大部首：

口、氵（三點水）、扌（趯手邊）、木、一、土、亻（企人邊）、日、人、言、又。

（圖片來源：受訪學校提供）



遊戲式認字

彭Sir費煞思量協助家長征服默書，更想出兩個小遊戲有助於認字。



遊戲1：找筆劃

抽一張字卡，然後鬥快找出第七劃（二人對壘可輪流出題），既要快速認字，更可順道學習正確筆順。

遊戲2：接龍

吃飯時，家長與孩子輪流講出食字旁的字，如飯、飲、飽、餓、餃等，豐富彼此生活對話。又例如：如果→果實，同音字但有着不同意思，滲入了「語素意識」（識別詞語結構及當中的語素與操作語素構詞的能力），有助於構詞，對寫文會有正面作用。

（圖片來源：受訪者提供）

文：劉佩樺 圖：受訪者提供



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