認字策略｜教基礎筆順掌握中文字型 全完堂幼稚園校長：生活化聯想最有用

認字策略｜教育局的《幼稚園教育課程指引》明確禁止K1執筆，K2及K3亦不應進行機械式、枯燥的重覆抄寫或過於艱深的練習，然而為了升小準備，K3學寫字是必須，可是家長往往聚焦「寫」而忘記做好「認字」這識讀識寫之關鍵。全完堂幼稚園鄧雪堯校長表示，現時幼稚園的認字策略主要是圍繞生活化的主題去認字，因為死板的標題，孩子未必有興趣。「在生活化情境中，根據主題進行認字，孩子才有興趣，如K2階段由簡單的單字開始認識字形和解釋，然後到配詞套上形象化字的用法，如汽車、車門、火車等，再串連成短句，最後演變成文章。」

認字策略｜聯想特色容易記

中文具結構性，是一種特別的語言系統，所以學中文的程序是不能調轉，絕不能先學句子再學單字，跟拼音語系完全不同。「中文字是『腦形象』的字，記入腦後就會記得，所以最重要的認字策略是孩子要認出所學那個字的特色，例如利用部首、字形結構，或最有用的生活化聯想。」鄧校長笑言以前自己教中文，常跟學生說「鼻」字可聯想兩行鼻涕，哄堂大笑之餘幼兒馬上會記得，因為也是他們的生活經驗。

（後）全完堂幼稚園鄧雪堯校長（圖：李沃濤）

處身幼稚園，有很多教具輔助認字，可是家長在家怎樣進行簡單教學呢？「我也是家長呀（笑）！孩子由認第一個字開始便『儲』字源，用一本簿記錄學過的字，最初當然由我書寫，待他識寫就自己寫。」鄧校長回憶孩子由「一」、「二」兩字開始，家長可因應自家孩子情況而靈活儲字，可能是名字又或每天觸目所及的字。「從生活中教學，一定比坐定定認字有趣吧！譬如大廈的名字，經過時教導一下，形式已不一樣，孩子不會覺得是教字時間，純粹是『原來我住在這裏』。」幼稚園位處大屋街，每當教「大」字時，老師都會請學生放學時留意，看看找不找到「大」字，建立生活中運用文字的概念。

簡單拆字，已經是有效益的認字小遊戲。（圖：李沃濤）

忘記實在是正常

坊間有不同字卡，近來家長也善用AI自製，但鄧校長提醒，不論買或自製，重點是圖和字必須分開，或圖一定要比字小，以免孩子只是「機械式記憶」：認圖沒認字。「出版社為了吸引，都會把字卡中的圖放大，孩子自然給圖象吸引，繼而機械式地講出相關字。」要驗證孩子有否真正理解一個字，關鍵是看日常中能否活用。「四周早有很多學習機會，走過公園、馬路都有很多中、英文字，家長可鼓勵他們說出認得的字，卻不是『溫習』，不要用『考』的方式提問。」鄧校長強調千萬不要說「認唔認得？」、「上次記得點解今次唔記得」等打擊說話。「才幾歲人仔，忘記是正常。家長要不停提醒自己，教還教但不要經常講『認唔認得』。不記得，家長重讀就好了，將認字成為日常生活一部分，才是最好的學習。」

（左）利用沙盤作寫字練習，便能習慣「在格子中寫字」；（右）將字與圖作配對，也是高效認字方法。（圖：李沃濤）

家長常愛坐港鐵時教孩子認讀站名，當下次再坐，如果孩子忘記了，家長可以先讀第一個字，讓孩子自己猜，因為猜字也是學習的一部分，比如玩字卡，孩子常會混淆字詞，家長陪伴孩子「重組」就好了，不要開口就責備。「記得就記得，不記得就不記得，是我們教得不夠深刻，所以孩子才記不好，某程度是大人的責任啊！所以『忘記』不是孩子那一刻不專注，如果能抓緊他感興趣的範疇，你講一次他就會記得。」

（圖：李沃濤）

連結閱讀才是識字

面對升小的家長，壓力下有時會執着孩子的認字量。「你問我呢，認字能連結到閱讀，在書中找到自己識的字，這才是重點。教育局的網站有小學認字名單，但實在不需要全部認識，真的沒有一個特定的字量標準。」鄧校長說升上小學，沒有一個孩子會認識所有字。「揭開任何一本小一課本都會有不認識的字」，所以在K3階段，家長不要太着重「量」，反而要連結孩子喜歡的事物，就像喜歡車的可看車書，他有興趣自然越看越多，也代表越來越識字，這就成功了。

（圖：李沃濤）

「這個過程會有一點艱辛，家長的確需要耐性，然而別忘記，認字識字的初心就是為將來用於閱讀和溝通，加上日常生活經驗夠豐富的話，其實小一面試甚至應付小一課程，理應綽綽有餘。」鄧校長不諱言，家長感到認字困難，可能是太聚焦字量而顧着做練習、工作紙，因而遺忘了過程沒有更多input。「如果以幼稚園常用讀物《小百科》來說，孩子能讀到兩、三成已經很厲害，也有孩子能全本都讀懂，全因那本小百科的主題如《交通小百科》是他特別感興趣的主題；所以我才不停強調，一定要連結孩子日常的興趣，他們才願意認字、看書，做到真正識字。」

（圖：李沃濤）

認到就識寫？

認字自然想到寫字，鄧校長解釋兩者是不同系統，勿以為「認到就識寫」。「有些孩子會寫很難的字卻不會讀，或者記住字形但不知讀音，其實寫字是掌握筆順和字型結構後，甚麼字都寫得到，只是有人快些上手而已。」她樂見越來越多小學在小一階段改用主題評估，不用測考。「家長有兩類：一種只希望孩子跟到學校進度，另一種就希望孩子超前，但香港教育制度下的『優勢』可能只是短視。與其花時間默寫，不如用那些時間閱讀，認真認字，累積的『量』可能更多。」鄧校長坦言時代不同，現代孩子「學得通」，保持興趣繼續學習，才是未來生存之道。

（圖：李沃濤）

幼稚園階段會由基礎開始教授小朋友中文字的筆順，但最重要是先令他們掌握字型。（圖：李沃濤）



文：劉佩樺 圖：李沃濤



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