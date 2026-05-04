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認字攻略│3個認字小遊戲生活化學習夠高效 零成本+中英合用 附進階版學習造句

親子
更新時間：07:15 2026-05-04 HKT
發佈時間：07:15 2026-05-04 HKT

認字攻略｜新一代父母教育程度比上一代高，但「識字」的家長紛紛感歎，教孩子功課何止考起，簡直懷疑自己有沒有讀過書！特別是孩子升上小學後，由輕輕鬆鬆變成拿起筆桿做功課、默書、測考或評估，才發現孩子認字能力弱，帶來學業骨牌效應，當面對這種落差，家長心驚膽顫、孩子悶悶不樂。想破局，就要從認字開始，打好文字基礎，重質不重量，做一個「認字唔認人嘅認字特警」，因為認好字，才可以衝開藩籬看到更遠的世界！

（示意圖 / AI生成圖片）
（示意圖 / AI生成圖片）

3個認字小遊戲 中英合用

小時候，媽媽會攤開報紙，指着明星的相片和名字讓孩子看得眼熟，漸漸便開始認得字；媽媽更會剪下報紙標題的字儲起，好像現在的字卡般應用。時移勢易，家長可以跟孩子玩認字小遊戲，效果肯定好，因為家長的陪伴，永遠帶來意想不到效果，以下的小遊戲適合K2至P1小朋友，三個遊戲都可以同時適用於英文認字。

（示意圖 / AI生成圖片）
（示意圖 / AI生成圖片）

 

認字遊戲1：尋字獵人

將文字與實物連結，建立「字義」概念，同時將靜態的認字變成好玩探索，而且文字直接出現在生活場景中，記憶更深刻。幼兒先跟他們認讀一至兩次詞彙，肯定有記憶才開始玩遊戲。
玩法：

  1. 家長將家中常見物品的名稱寫在便利貼上，如：門、電視、梳化等。
  2. 請孩子將便利貼貼在對應的物品上，又或家長指着物品，讓孩子貼上正確的便利貼。

進階版： 

如果孩子已有一定的認字能力，可以只寫下詞彙的首個字，如「雪」，然後讓他找「雪櫃」。

（圖片來源：Pexels）
（圖片來源：Pexels）

認字遊戲2：黏土造字 

透過觸覺與視覺，協助孩子強化字形記憶，既能鍛煉小手肌，同時建立筆順概念，為寫字打好基礎，讓孩子在遊戲中建立對文字的自信心與好感度。

玩法：

  1. 家長選一個孩子正在學的字，如日、水、山等。
  2. 孩子先將黏土搓成條狀，然後砌出字的形狀；初玩時家長可協助孩子一起「造字」，熟練後就自行進行，並同時練習筆順。

進階版：

鼓勵孩子用這個字「說一句話」，順道學習造句。

認字遊戲3：跳字能手 

孩子活潑好動，這個小遊戲結合大肌肉活動，趣味性十足，而且適合兩個或以上小朋友一齊玩。
玩法：

  1. 家長在A4紙寫上生字如大、日、一、十等。
  2. 將寫了生字的A4紙隨意散落在地板。
  3. 由家長發出指令，如「跳去『大』字」，小朋友就要鬥快跳到正確的紙上。

進階版：

年長的孩子可以嘗試組隊合作，如二人一組，當家長說「大小」，便可以一人找一個生字跳上去，趣味性更高。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

文：劉佩樺  圖：資料圖片

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