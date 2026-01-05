中英文詞庫│愛秩序灣官立小學校長推綜合高效識字法3步曲 系統化紀錄詞彙運用更靈活

成年人常調侃「識人好過識字」，撫心自問，「唔識字」又點識人呢？唯有識字才能進階學習語文、造句寫文，增強閱讀能力繼而做學問，更直接是精準表達所思所想，以及提升語文能力。本地小學生在兩文三語的聽、說能力都很成熟，唯獨用字遣詞未必個個準繩，家長力求各種方法輔助，倒忘了最基本的「儲蓄」詞庫。動手建立詞庫，不止增強認知文字的能力，更能快速理解詞義，鞏固語文根基，而成本不過是一本記事簿、一支筆，值得投資。

（圖片來源：PhotoAC）

愛秩序灣官立小學 識字量參差 由做好詞庫改善

詞庫顧名思義是「詞語的庫存」，要有存貨當然先要有輸入，愛秩序灣官立小學（下稱愛官）在一年級及二年級推行中文科的「小詞庫」計劃，主因正是低年級同學在識字量方面有所參差。崔家祥校長說：「孩子從幼稚園升上小一，由寫單字、簡易詞語、句子跨步至面對默書、測驗或評估，所需的識字量大增，早年我們已經發現，依靠默書未能做到真正『識字』，大部分學生只識寫卻不知其意，於是作出調整。」

（圖片來源：受訪學校提供）

3個階段 綜合高效識字法

默書的調整不止以課題為本，每次默寫指定課文外，更加入趣味默寫。「舉例剛參觀完太空館，默書就另加太空館的詞彙，如太陽系、航天、暴龍等，寫錯不扣分但寫對會加分，學生感到好玩，自然用心識字，而這些精選詞語可說是小詞庫的雛型。」讓崔校長銳意變革，只因眼見連高小同學的詞彙都甚貧乏「形容開心，寫來寫去也只有高興、非常高興，（十分高興）對呀！開心快樂也可以的，還有喜出望外、心花怒放呢！」

愛秩序灣官立小學崔家祥校長（圖片來源：受訪者提供）

參考了前香港大學教育學院副院長謝錫金教授的「綜合高效識字法」，謝教授認為傳統「識字」就是「識默寫」的觀念，造就抄寫和默書為主的教學法，既沉悶也加重學生壓力，亦減慢認字速度，為此崔校長也大表贊同，於是先從日常拆字開始改變學習方向，家長也可參考跟孩子練習。

第1步：以部件分類

將同部件的字歸類來學習，比如水的三點水「氵」，當「氵 + 每 = 海」、「氵 + 可 = 河」、「氵 + 工 = 江」，這些字全部跟水有關，一次過學習自然能事半功倍。

書包裏有甚麼？打開自己的書包，寫下詞語再畫畫，如斯富趣味性，怎會不畀心機？（圖片來源：受訪學校提供）（圖片來源：受訪學校提供）

第2步：加法識字

老師先提供基本部件，然後讓同學嘗試組合為新字，如「日+月 = 明」代表光明；「人 + 也 = 他」代表另一個人，男性；「口 + 合 = 哈」口部件配合「合」字的外形，恍如一個人張開口哈哈笑。這種「砌積木」方法，讓同學輕鬆地掌握與理解更多新字，而且過程有趣。

顏色詞當然要油顏色。（圖片來源：受訪學校提供）（圖片來源：受訪學校提供）

第3步：指示形意

這是一個進階，同學已有一定識字量，開始研習一些抽象概念字如上下、左右、前後等沒有實物的字詞，從而建立豐富的心理詞彙。心理詞彙是指腦袋儲存而且能掌握和運用的詞彙，這些詞彙結合了生活經驗，特別容易學習，如媽媽、爸爸、早上、下午、花、草等。

形容詞各有特色，簡單鉛筆畫已能增強記憶。（圖片來源：受訪學校提供）

系統化紀錄詞彙

實行了「綜合高效識字法」後成果漸見，不過又有新的難點出現，最終促成「小詞庫」的正式誕生；崔校長坦言當檢視TSA、Pre-S1成績時，發現即使同學的識字量已比昔日豐富，但原來「都係唔夠字」，量詞如一件、一項後便詞窮，於是要進階跟生活有關包括數量及情緒的詞句，好像月亮又圓又彎、軟綿的枕頭，還有反義詞如冷暖、快慢等。「既然有需要系統化地學習不同詞彙，於是正式開展推動小詞庫計劃，又因為不想同學誤以為是功課，所以一切以趣味先行。」

（圖片來源：受訪學校提供）

小詞庫鼓勵參與計劃的同學從日常生活中系統地收集各種詞語，不論場地如家中、學校或社區發掘新詞，主題生活化譬如是顏色又或形容詞、部首，也可以是食物、天氣等，表達形式也不限，輔以畫作或四格漫畫形式也可。「同學創意十足，例如畫了一幅跟爸爸在家觀看球賽的畫作，然後記下關於足球的字詞，樂在其中。」學校每周會安排時間，讓同學跟同儕分享所收集的詞語，互相學習。「其他同學吸收了這些新詞可以即場試寫及互評，甚至看看自己能否也加入新詞，令詞彙更見豐富。」

（圖片來源：受訪學校提供）

以喜歡的形式學習

檢視已經運作了兩、三年的計劃，崔校長欣喜上個學年開始漸見成果，同學不止寫文大有進步，最意外是同學由小詞庫進階到自製筆記也頭頭是道。「低年級學習做筆記非常快上手，因為同學對小詞庫已經甚為熟悉；我們搜集了精美的筆記、作文於校內展示了一天，邀請家長來欣賞，老師亦會導賞同學吸收別人的優點，砥礪學習，取長補短。」由於家長反應熱烈，今年早早要求崔校長再次舉行展覽，更「集氣」成功連辦三日，恍如紅歌手演唱會加場。「家長話一日睇唔切（笑）」。

​ E同學按自己的方式摘錄成筆記，有助於整理和重述所學內容的過程中，加深對知識的理解。（圖片來源：受訪學校提供）

費盡心思進行小詞庫計劃，同學識字量升，崔校長不諱言連抄寫詞語的數量也減少，所以極為推介給其他家長。「現在已不是機械式抄寫的年代，要求孩子一個詞語寫七次只會令其生厭，更沒心機，讓孩子以喜歡的形式去『儲』詞彙，學得快又學得多，效果更佳。」崔校長形容做自己喜歡的事，永遠最畀心機，一、二年級落力做小詞庫，其實為自己加強功力，有助他們日後在高小的中文科及寫作中能靈活運用字詞。

高質的筆記是重要的學習資源，溫習時能增強複習效果。（圖片來源：受訪學校提供）

主動發掘更多佳詞

落實進行小詞庫是一眾老師的工作，愛秩序灣官立小學中文科陳慧詩主任坦言，計劃初期對小一同學來說較為困難。「由幼稚園升上小一的學生，詞彙量較弱，初期需要家長協助，但當鼓勵他們在佳詞旁繪畫插圖，又感到趣味盎然，他們最興奮是老師展示佳作給其他同學欣賞，成功感滿滿。」陳主任形容詞彙對中文科絕對重要，如果詞彙量不足，日後寫作便會困難重重，難以表達真正意思。

陳：陳慧詩主任

Q1：帶領同學進行詞語探索的過程中，印象最深刻是甚麼？當同學彼此分享詞庫時，又有否有趣反應呢？

陳：老師們帶領同學進行詞語探索的過程中，最感欣慰是他們十分用心尋找詞語，或在寫作中懂得主動運用搜集回來的佳詞。同學彼此分享時，每當發現有特別的詞彙便大為雀躍，從而提升學習動機，令他們有意欲發掘更多佳詞。

高小同學自發做的詞庫，完全體現高階思維。（圖片來源：受訪學校提供）

Q2：推行小詞庫後，同學在學習的積極性有所變化嗎？

陳：課堂上寫作時，同學會主動拿出小詞庫來參考，有助豐富句子的內容，而落筆寫句子時，同學亦開始多作思考，期望使用一些優美的詞語來潤飾文章。

Q3：如果家長想課外延伸的話，老師有甚麼提議？

陳：外出時，讓孩子隨身帶着一本小筆記簿，隨時隨地紀錄在身邊出現的新詞彙，積少成多，必有所成。

（圖片來源：受訪學校提供）

文：劉佩樺 圖：受訪學校提供

