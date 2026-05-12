桌遊│慈幼葉漢千禧小學組校隊推廣智力運動 培養責任 劣勢訓練提升抗逆力

桌遊｜近年積極推動遊戲式學習的慈幼葉漢千禧小學（下稱慈千），早將桌遊納入正規課程，兩年前成立了桌遊校隊，短短時間內已在比賽上屢獲佳績，這一切可說受惠於政府資助的「奇趣IT識多啲」計劃，學校可通過課外活動加強學生對資訊科技的興趣，而慈千選擇了桌遊作為媒介，並將其定位為智力運動，負責統籌的凌家豪主任（凌Sir）說：「當象棋、圍棋皆被列入亞運比賽項目，桌遊同樣可以訓練思維、策略和情緒管理。」

訓練數感與空間基礎

學校按年級安排不同桌遊或調整玩法，初小以訓練數感、反應與空間基礎為主，高小則進一步深化，需要更多策略思考與邏輯推演，將所學應用在不同學科上。數學科陳素雯老師指出，校隊常使用的《Rummikub》（魔力橋）涉及數字拆解、重組邏輯，甚至代數概念。低年級則利用《Add Fish Up To 10》（小魚爭10）訓練進位加法基礎；《Halli Galli》（德國心臟病）強化對數量的瞬間辨識，而《Blokus》（大格鬥）可以破解面積和周界的迷思。「以往教面積和周界，學生常有迷思：面積大是否周界一定長？玩過《Blokus》就會明白，同樣佔五格，若然排列方式不同，周界完全不同。」

此外，桌遊更輔助正規課程打下良好基礎，電腦科盧廣軒老師表示，編程不再只在螢幕前。「小一至小二開設不插電編程課，就是希望學生在接觸複雜代碼前，先透過實體桌遊掌握順序、條件、迴圈及除錯等核心概念，為高小編程打好基礎，例如一年級會使用《Find the code!》學習基本序列。」

棋趣坊（圖：霍楚暉）

從中發掘孩子亮點

家長或許對桌遊的教學成效存疑，而學校的策略主張親身體驗代替說教，凌Sir指學校定期舉辦「慈千密蜜傾」活動。「當家長發現小朋友玩《數字急轉彎》時為了贏，十分鐘內主動口算超過100條加減數；玩《大富翁》時不知不覺學會辨認貨幣和找續，自然能夠釋除疑慮。」

學校亦舉辦親子桌遊工作坊，涵蓋理財、語文、數理等主題。「家長體驗過後，大多認同桌遊能幫助孩子情緒管理、解難能力和邏輯思維。最重要是當孩子在家肯放下手機，與爸媽一起玩桌遊，親子關係自然得到改善。」最具說服力的佐證，當然是孩子的轉變，凌Sir舉例：「想告訴家長，一把尺量不到所有能力，桌遊正正給了孩子另一把『成功的尺』，發掘出孩子的亮點。」

學校舉辦「幼稚園智力運動會」，邀請家長與幼兒親身體驗桌遊，從玩樂中認識學習的多元可能。（圖：霍楚暉）

自發操練 培養責任感

校隊的設立，除了便於發掘人材集中訓練，無可厚非也為比賽而設，桌遊校隊卻非此意，學校是希望同學不止在課室學習，更把創意與邏輯從遊戲中展現甚至帶到賽場，展示他們的多元發展。「目前校隊約有30人，涵蓋五子棋、《Minecraft》、《璀璨寶石》等三大範疇，較為特別是沒有固定名單，隊員入選期為一年，確保競爭力與新鮮感。」凌Sir解釋。隊員主要以五、六年級為主，但也曾破格取錄一名二年級的五子棋高手。跟其他校隊的編制不同，桌遊校隊講究「自發操練文化」，四樓設有一個開放式的「棋趣坊」，每天小息學生會自動自覺去玩桌遊，臨近比賽更自主加操。「我們沒有固定訓練時間表，但學生知道臨近比賽，就會主動相約飯後及放學後練習，甚至老師沒有當值也會自己開櫃取遊戲，玩完收拾整齊。」這不但訓練了自理能力，更培養了責任感，凌Sir非常自豪地說：「桌遊盒幾年來也保持新淨，損耗極低，學生都珍惜公物，這個價值比比賽勝負更大啊！」

（圖：霍楚暉）

劣勢訓練 提升抗逆力

可以想像，桌遊在課堂與校隊的用法是截然不同，課堂層面着重學科關聯，例如小一玩《Topo-Logik》是理解2D與3D空間關係，透過《Karuba Junior》（卡魯巴兒童版）則學習路徑規劃。校隊則進入競技層次，訓練進階策略、心理戰與資源控制，因此老師會刻意設計逆境訓練：「開局不順」、「抽到的牌很差」、「將能力值由200壓到100」等，讓學生學習在劣勢下沉着應戰。

比賽前，學校會安排專業導師到校主辦工作坊，老師更會日日陪練。除了技術，更要訓練情緒控制及落敗時的心態調整，凌Sir強調：「學生輸的場數遠比贏的多，但他們學會了賽後反思，檢討哪一步走錯、下次如何優化，這會比得獎更見重要。」

（左起）慈幼葉漢千禧小學凌家豪主任、黃偉堅校長、盧廣軒老師及陳素雯老師。（圖：霍楚暉）

從失敗中學習

校隊雖成立僅兩年，已多次參加校外比賽並取得優異成績。去年11月，校隊出戰「香工盃」Unplugged Minecraft挑戰賽，面對逾百名對手仍能沉着應戰，在個人及團體項目中均奪得獎項。「比賽讓學生見識到不同對手的實力，但更寶貴是從失敗中檢討、從對手身上學習。」凌Sir強調學校鼓勵學生以「參與、進步」為目標，不以獎項為唯一追求。

校隊在「香工盃」Unplugged Minecraft挑戰賽中沉着應戰，奪得佳績。（圖片來源：受訪學校提供）

黃偉堅校長補充，學校推動桌遊教育的深層意義，是希望裝備學生應對未來社會。「我們常說『感知力、敏銳度、覺察力』，這三種能力在AI時代尤其重要。桌遊正好訓練孩子觀察對手、預判形勢、靈活應變，這些都不是死記硬背能學得來。」他又指，校隊中高年級隊員指導低年級同學，教別人玩時要更深入理解規則，可說是最有效的學習。「我們看到的不止是技術傳承，更是責任感與服務精神的培養。而學生在『棋趣坊』自發練習、練習後收拾整齊，也正體現了一份責任感。」

（圖：霍楚暉）

學生分享：桌遊助我學習

P5 梁添天：「最愛象棋和《Rummikub》。當初加入校隊，是因為班上大部分同學都打不贏我，想來校隊看看有沒有人更厲害，結果全部都好強！第一次輸的時候，立即研究他們用甚麼策略贏的，再想辦法反攻。桌遊教會我做事要放鬆心態，勇敢面對，還讓我有更強的觀察力。經過桌遊訓練，不論是數學或中、英文的閱讀理解，都變得簡單了，很快就能想出正確答案。」

P5 梁添天（圖：霍楚暉）

P6 朱樂謙：「本來沒有特別喜歡桌遊，但被老師邀請加入校隊後，發現其他人很厲害，就開始日日和爸爸玩，直到現在比賽拿了好多獎。最難忘的一次比賽，是用了一張可以傷害所有人的技能卡，隊友量然卻因為沒有防禦卡被我『誤殺』，但我們沒有互相怪責，因為知道還有一個隊友支援。桌遊訓練了我快速判斷和應變的能力，對數學應用題特別有幫助。」

P6 朱樂謙（圖：霍楚暉）

P6 陳量然：「最喜歡『守網聯盟遊戲卡』，因為可以二對二和隊友一起培養團隊合作。有一次比賽，隊友樂謙不慎『誤殺』了我，我沒有生氣，因為知道他沒有其他卡可用才這樣做，我還鼓勵他要贏！比賽中就算遇到很強的對手，也要想辦法應變，這份堅韌更應用到讀書，即使遇到很難的數學題，我也會用不同方法去尋求破解。」

P6 陳量然（圖：霍楚暉）

家長陪玩桌遊3大貼士

1. 初學選短時間的遊戲

規則不要太複雜，最好10分鐘內能完成一局，保持孩子的耐性和興趣，例如《德國心臟病》、《小魚爭10》或五子棋。

（圖：霍楚暉）

2. 親身示範「輸得起」

家長要刻意輸幾次，並示範如何平靜地說「下次再努力」，孩子會模仿你的態度。

（圖：霍楚暉）

3. 把桌遊變成家庭儀式

每周一個晚上「關掉手機，打開桌遊」，建立良好親子連結。

（圖：霍楚暉）

文：林詩敏 圖：霍楚暉

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