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特色中學巡禮│中華傳道會劉永生中學設AI Lab 師生於各科擅用AI工具 親子共同探索新科技

親子
更新時間：07:15 2026-04-21 HKT
發佈時間：07:15 2026-04-21 HKT

位於東區的中華傳道會劉永生中學銳意啟發學生的個人潛能，深受區內家長歡迎。面對AI熱潮，學校與香港中文大學學習科學與科技中心攜手成立「AI Lab」，實驗室內配備了30部iMac及5部MacBook Pro，不僅支援學生順暢地構建AI模型與編程，更利於進行影片剪輯、3D模型製作等高階多媒體創作。在學科應用上，各科積極引入專屬AI平台推動自主學習，中文科運用「墨韻」、「巫筆」等平台激發創作思維，學生更可將文字描述輸入AI生成圖片，直觀地檢視自己的文筆是否具體貼切。英文科則引入「LingoTask」平台，除了提供作文批改，其AI英語會話及小組討論功能讓缺乏自信的同學能安心練習口語，並生成各類閱讀與聆聽練習。

特色中學巡禮│中華傳道會劉永生中學學生透過專屬AI平台自主學習，學好語文。（圖片來源：受訪學校提供）
特色中學巡禮│中華傳道會劉永生中學學生透過專屬AI平台自主學習，學好語文。（圖片來源：受訪學校提供）

檢視文筆具體性

梅志業校長認為AI Lab讓學校擁有完善的硬件，可舉辦多項前沿課程助學生與科技接軌，例如引導學生解決生活難題的「AI人型機械人課程」、結合運算思維的「AI應用程式編程班」，以及深入剖析原理的「機器學習課程」。學校為全體教師配備了Google Gemini及NotebookLM等AI工具，鼓勵教師善用科技整合教材與課業，為課程注入創意。

中華傳道會劉永生中學梅志業校長（圖片來源：受訪學校提供）
中華傳道會劉永生中學梅志業校長（圖片來源：受訪學校提供）

在學習方面，學校鼓勵學生將AI視為學習夥伴，利用AI激發創意，透過各類平台提升語文及邏輯能力。在評測方面，中、英文科已引入AI評卷平台，能快速且精準地為學生的作文提供個人化評分與回饋，讓學生能根據具體建議進行針對性改善。至於其他學科，老師會將課程內容輸入至Gemini建立專屬的AI Chatbot，這些聊天機械人能根據可靠資料解答提問，並以引導方式測試學生
的理解程度，成為學生在家自學的助手。

AI Lab支援學生順暢地構建AI模型與編程。（圖片來源：受訪學校提供）
AI Lab支援學生順暢地構建AI模型與編程。（圖片來源：受訪學校提供）

親子共同探索新科技

在初中電腦科，學校已全面落實AI素養教育，涵蓋AI運作原理、日常應用及局限性，並教授Python編程、機器學習基礎及神經網絡等概念。電腦及視藝科亦會運用生成式AI進行圖像及3D模型創作。校方亦高度重視AI倫理與資訊素養，探討數據私隱、演算法偏見及深偽技術（Deepfake）等道德議題，並制定了AI道德指引，培養學生以負責任的態度學習。

學生在創意編程等方面均有出色表現。（圖片來源：受訪學校提供）
學生在創意編程等方面均有出色表現。（圖片來源：受訪學校提供）

面對AI與科技的急速發展，梅校長建議家長先調整心態，與子女共同探索新科技，而非一味禁止，引導孩子將AI視為輔助學習的「助手」，而非代勞抄襲的「工具」。在日常教養中，家長應着重培養AI無法取代的「人類軟實力」，包括批判性思考、創造力與同理心，同時灌輸正確的資訊素養、學術誠信與辨識真偽資訊的能力。

（圖片來源：受訪學校提供）
（圖片來源：受訪學校提供）


文：佘君儀 圖：受訪學校提供
 

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