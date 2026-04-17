特色中學巡禮｜ 廖寶珊紀念書院緊貼科技步伐 設立創新科技科 增加航天航空元素
發佈時間：07:15 2026-04-17 HKT
特色中學巡禮｜全港有逾500間中學，如何為子女挑選一間別具特色、適合小朋友作全人發展的中學，是不少家長心中的難題。在芸芸中學之中，許多學校一直默默耕耘、與時並進，透過嶄新、創意的教學方法及活動，提升學生的學習興趣，啟發學生的未知潛能，讓學生在成長及學習路上持續進步，朝着目標進發，擁抱未來挑戰。就讓我們發掘中學的特色教學方法，讓小學生及家長為升中做好準備。
廖寶珊紀念書院實驗中學習
動手做實驗，是學習科學知識的最直接方法。荃灣區廖寶珊紀念書院鼓勵學生在實驗中學習，增加對科學理論的認識，以及對科技應用的掌握。
設立創新科技科
學校設有「創新科技實驗室 Inno Lab」及「興仁STEM學習中心」，為學生提供理想的學習環境，除了傳統的「雞蛋撞地球」、水火箭、太陽爐、智能家居、智慧校園等項目外，最受學生歡迎的活動莫過於操作無人機和機械人。近年，學校成功申請「學校IT創新實驗室計劃」，進一步增強科技教育的質與量，隨着資源增加，學校引入更先進的設備，安排更多與創科相關的學習活動，包括人工智能、虛擬實境、無人機、機械狗、軟體開發等，讓學生接觸不同領域，激發他們的學習興趣和潛能。
張偉聲校長指出，學校一直重視培養學生科研創新的能力，以應對急速的科技發展。校方把初中傳統的電腦科及設計與科技科合併為創新科技科，增加更多與資訊科技相關的內容；課外活動方面，學校開設STEM學會，外聘專業導師教授編程和無人機等課程，並鼓勵學生參加校外比賽，以擴大接觸面。自2016年以來，學生持續參加「青年科技專才展覽及比賽」（YPEC），運用創意設計產品，以改善人類的生活質素。在「校際無人機編程任務比賽」及「學界無人機救援挑戰賽」中，學生也屢獲佳績。
增加航天航空元素
為響應政府推動培育航空航天科技人才，學校推薦學生參加中文大學和香港資優教育學院合辦的「中國航天教育課程」，也鼓勵學生參加校外比賽和參觀活動，增長識見。四位初中學生在「大灣區航天北斗衞星導航編程比賽（香港區）」奪得亞軍，並在大灣區比賽獲得季軍，張校長說：「學生透過航天北斗衞星導航編程車進行北斗衞星定位、衞星通信及導航等任務，從中學習北斗衞星的知識和實際應用，還有三位高中學生在『香港中學生空間站科普載荷和科學實驗方案設計比賽』中獲得銀獎，透過結合數理科技知識與創意思維，為空間站設計太空實驗方案。」至於校內活動，每年「數理周」均會舉辦「紙飛機比賽」，學生在製作自己的紙飛機時，學習與飛行相關的流體力學，並不斷調整設計，將理論套用到作品上，以爭取最理想的飛行效果。
張校長形容，科學和科技教育的目的，在於激發學生的好奇心和創新精神，培養他們的邏輯思維、分析思維和解難能力。學生必須親自動手設計和製作，才能學習如何結合理論和實踐。在實驗的路上，學生難免嘗到種種失敗，惟其如此才能磨煉出屢敗屢戰的韌力。
文：佘君儀 圖：受訪學校提供
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