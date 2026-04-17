特色中學巡禮｜ 廖寶珊紀念書院緊貼科技步伐 設立創新科技科 增加航天航空元素

特色中學巡禮｜全港有逾500間中學，如何為子女挑選一間別具特色、適合小朋友作全人發展的中學，是不少家長心中的難題。在芸芸中學之中，許多學校一直默默耕耘、與時並進，透過嶄新、創意的教學方法及活動，提升學生的學習興趣，啟發學生的未知潛能，讓學生在成長及學習路上持續進步，朝着目標進發，擁抱未來挑戰。就讓我們發掘中學的特色教學方法，讓小學生及家長為升中做好準備。

（圖片來源：PhotoAC）

廖寶珊紀念書院實驗中學習

動手做實驗，是學習科學知識的最直接方法。荃灣區廖寶珊紀念書院鼓勵學生在實驗中學習，增加對科學理論的認識，以及對科技應用的掌握。

北斗衞星導航車活動讓學生學習北斗衞星的知識和實際應用。（圖片來源：受訪學校提供）

廖寶珊紀念書院張偉聲校長（圖片來源：受訪學校提供）

設立創新科技科

學校設有「創新科技實驗室 Inno Lab」及「興仁STEM學習中心」，為學生提供理想的學習環境，除了傳統的「雞蛋撞地球」、水火箭、太陽爐、智能家居、智慧校園等項目外，最受學生歡迎的活動莫過於操作無人機和機械人。近年，學校成功申請「學校IT創新實驗室計劃」，進一步增強科技教育的質與量，隨着資源增加，學校引入更先進的設備，安排更多與創科相關的學習活動，包括人工智能、虛擬實境、無人機、機械狗、軟體開發等，讓學生接觸不同領域，激發他們的學習興趣和潛能。

無人機活動激發學生的學習興趣和潛能。（圖片來源：受訪學校提供）

張偉聲校長指出，學校一直重視培養學生科研創新的能力，以應對急速的科技發展。校方把初中傳統的電腦科及設計與科技科合併為創新科技科，增加更多與資訊科技相關的內容；課外活動方面，學校開設STEM學會，外聘專業導師教授編程和無人機等課程，並鼓勵學生參加校外比賽，以擴大接觸面。自2016年以來，學生持續參加「青年科技專才展覽及比賽」（YPEC），運用創意設計產品，以改善人類的生活質素。在「校際無人機編程任務比賽」及「學界無人機救援挑戰賽」中，學生也屢獲佳績。

學生在香港中學生空間站科普載荷和科學實驗方案設計比賽中獲得佳績。（圖片來源：受訪學校提供）

增加航天航空元素

為響應政府推動培育航空航天科技人才，學校推薦學生參加中文大學和香港資優教育學院合辦的「中國航天教育課程」，也鼓勵學生參加校外比賽和參觀活動，增長識見。四位初中學生在「大灣區航天北斗衞星導航編程比賽（香港區）」奪得亞軍，並在大灣區比賽獲得季軍，張校長說：「學生透過航天北斗衞星導航編程車進行北斗衞星定位、衞星通信及導航等任務，從中學習北斗衞星的知識和實際應用，還有三位高中學生在『香港中學生空間站科普載荷和科學實驗方案設計比賽』中獲得銀獎，透過結合數理科技知識與創意思維，為空間站設計太空實驗方案。」至於校內活動，每年「數理周」均會舉辦「紙飛機比賽」，學生在製作自己的紙飛機時，學習與飛行相關的流體力學，並不斷調整設計，將理論套用到作品上，以爭取最理想的飛行效果。

學生在製作自己的紙飛機時，學習與飛行相關的流體力學。（圖片來源：受訪學校提供）

張校長形容，科學和科技教育的目的，在於激發學生的好奇心和創新精神，培養他們的邏輯思維、分析思維和解難能力。學生必須親自動手設計和製作，才能學習如何結合理論和實踐。在實驗的路上，學生難免嘗到種種失敗，惟其如此才能磨煉出屢敗屢戰的韌力。

廖寶珊紀念書院（圖片來源：受訪學校提供）

文：佘君儀 圖：受訪學校提供

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