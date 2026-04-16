禮賢會彭學高紀念中學升中資訊日暨分享會 了解英語培訓「六升計劃」附活動及報名方法｜中一入學

中一入學｜面對升中，與其追逐名氣，不如為子女挑選最適合的學校，說不定會更有發展。基督教資助男女校、禮賢會彭學高紀念中學一直推動全人教育，讓學生均衡發展，學校即將舉行新一場「禮中資訊日」暨升中分享會及校園遊蹤。活動第一部分是「升中分享會」，由校長與副校長分享學校的辦學理念、課程安排及學生學習近況（內容與2025年11月8日及12月6日的升中分享會相同）；第二部分則是校園遊蹤，讓前來參觀的小學生遊走校園，初步認識中學生活。

中一入學｜禮賢會彭學高紀念中學「六升計劃」提升英語聽講能力

禮賢會彭學高紀念中學以中文為主要教學語言，全校中一至中六級的中文科、英文科均以小組教學進行。英語方面，於星期六會特別為中一學生提供英語聽講培訓班（「六升計劃」）。初中以英語教授數學科及科學科，其他科目亦設「英語延展教學活動」。此外，學校有開設DSE日語及韓語選修科（DSE丙類其他語言科目），讓同學有更多選擇。

禮賢會彭學高紀念中學（圖片來源：禮賢會彭學高紀念中學校網）

禮賢會彭學高紀念中學為初中同學而設的「一才計劃」及高中的美學課程，包括AI人工智能、機械人工程、日語、韓語、電子樂團、戲劇、AR及VR、桌遊設計等。在禮中六年的中學生涯中，學生至少將接觸十種多元智能訓練。另外，每年11月的全方位學習計劃，活動由中一的個人成長開始，逐步擴展至中二的社區關懷，再進階至中三的境外交流。從中三開始，學生最少有3次離開香港、放眼世界的機會。另外，生涯發展課程亦是禮中的高中常規課程，其中服務學習和工作實習是學生必須參與的項目。

（圖片來源：禮賢會彭學高紀念中學校網）

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禮賢會彭學高紀念中學升中資訊日暨分享會

日期：4月18日（星期六）

時間：10:00 - 12:00

升中分享會 10:00 - 11:30

校園遊蹤 11:30 - 12:00

地址：九龍塘禧福道30號

報名：http://bit.ly/4bOtA5H

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