保良局陳守仁小學開放日2026 熱門直資小學6000人報名40人爭一學位 附小一面試內容

學校開放日︳保良局陳守仁小學位於油麻地的，是本港熱門直資小學之一，近年每年均吸引6、7000人報名，平均40人爭取一個學位。學校往年的開放日均吸引不少家長慕名而來。今年的開放日活動將在5月2日舉行，參觀者毋須預先報名。開放日將會展示其多元化的教育設施，亦有不同活動讓家長、小朋友更了解學校的教育理念與教學模式，即睇學校開放日詳情與日期。

保良局陳守仁小學開放日參觀學校 了解多元教學模式

位於油麻地的保良局陳守仁小學（Po Leung Kuk Camões Tan Siu Lin Primary School）為香港熱門直資小學之一，每年的開放日活動均吸引大批家長和學生前來參觀。今年的開放日將於5月2日舉行，學校將展示其多元化的教育設施，如音樂及運動綜合大樓、攀石牆、閱讀角、室內泳池及有機園圃等，讓家長可以全方位了解學校環境與特色，並欣賞學生表演和展出的課業。而各直資女及私立學校將陸續接受2027 / 28年度小一入學報名，有意報讀該校的家長要好好把握機會了解更多，為子女的升學之路做好準備。

保良局陳守仁小學開放日參觀學校 了解多元教學模式（圖片來源：保良局陳守仁小學校網）

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保良局陳守仁小學申請人數多達7000人

保良局陳守仁小學憑卓越教學質素和多元發展的課程設計深受家長歡迎。2024/25年度約有70%的畢業生獲英文中學取錄。據以往統計，該校每年小一學額約165個，申請人數卻高達6000至8000人，競爭比率約為40-42:1，加上學費較大部份直資小學便宜（2025/26年度學費為$20,500），是全港最搶手的直資小學之一。學校以英語為主要教學語言，學生有核自不同國家的學生，營造出國際化學習氛圍，同時亦注重發掘每位學生的潛能，提供豐富的課外活動和第三語言課程（法語、日語、西班牙語），為學生打造多元化的學習平台。

（圖片來源：保良局陳守仁小學校網）

保良局陳守仁小學入學申請及面試內容

根據2025年，學校將於7月份公布小學入學申請安排，並安排於8月6日至16日交表，家長可於學校網頁的小一入學網上申請系統直接填寫及遞交申請表。而面試將分為兩輪，去年首輪面試設於10月18、19及25日，結果於12月份公布；進入次輪面試的學生，安排於同月中見，而取錄及備取結果於2026年1月份公布。

（圖片來源：保良局陳守仁小學校網）

而試主要測試學生的中、英文能力，對於英文有一定要求；學生將被安排使用iPad進行簡單試題，如中英文認字、算術、閱讀理解（選擇題）等，亦會要求考生畫畫，以測試其創意能力及表達能力，還有遊戲任務、搶答遊戲等。而次輪面試則著重考核考生的社交能考、閱讀能力、學術程度及說話能力。

（圖片來源：保良局陳守仁小學校網）

（圖片來源：保良局陳守仁小學校網）

保良局陳守仁小學開放日

日期：2026年5月2日

地點：油麻地海庭道六號

時間：10:30– 16:30

報名方法：無需預先登記

查詢：https://www.plkctslps.edu.hk/tc

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