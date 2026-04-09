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熱門直資學校香港華人基督教聯會真道書院小一入學簡介會27/28 附預約連結｜學校開放日

親子
更新時間：13:25 2026-04-09 HKT
發佈時間：13:25 2026-04-09 HKT

世道是循環，當2026學年的升小家長正等待6月公布統一派位結果之際，2027學年的升學程序已揭開序幕。由香港華人基督教聯會辦學的一條龍直資、香港華人基督教聯會真道書院，為熱門直資學校，學校將於5月舉行2027 - 28小一（基階一）入學簡介會，即睇活動詳情與預約登記連結。

直資學校｜香港華人基督教聯會真道書院小一入學簡介會

香港華人基督教聯會真道書院小一入學入學簡介會將分為實體及網上直播，兩場實體及網上直播內容相同的，會以廣東話主講。實體簡介會名額有限，將按先到先得原則分配，額滿即止，而直播場次不設名額上限，唯家長仍需於上述時段內完成登記。入學簡介會確認電郵將於 4月29至30日期間發出。

香港華人基督教聯會真道書院（圖片來源：香港華人基督教聯會真道書院）
香港華人基督教聯會真道書院（圖片來源：香港華人基督教聯會真道書院）

香港華人基督教聯會真道書院的教學模式是11年直通，分基礎二年、拓展五年及通達四年共三個階段完成中小學，當完成五年小學後，可原校升讀中學，而完成11年後可參加香港中學文憑試（DSE）或國際預科文憑試（IBDP），全年學費$28,600（分10期繳交）。

（圖片來源：香港華人基督教聯會真道書院）
（圖片來源：香港華人基督教聯會真道書院）

點擊圖片瀏覽直資學校香港華人基督教聯會真道書院校園點滴：

香港華人基督教聯會真道書院2027 - 28小一入學簡介會
日期及時間：
第一場 5月16日（星期六）10:00 - 11:30
第二場 5月16日（星期六）13:00 - 14:30
預約座位時段： 4月14日10:00 - 4月23日10:00 
（預約連結將於校網公布）
地址：將軍澳嶺光街5號
查詢：2337 2126

預約連結：＞＞按此＜＜

座位確認：
入學簡介會確認電郵將於2026年4月29日至30日 期間發出。

-實體入學簡介會：名額有限，將按先到先得原則分配，額滿即止。
-直播場次簡介會：不設名額上限，唯家長仍需於上述時段內完成登記，逾期恕不受理。

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