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黃埔宣道小學開放日2026 走進35校網熱門學校參觀 體驗小一模擬課+模擬飛行駕駛｜學校開放日

親子
更新時間：12:15 2026-04-08 HKT
發佈時間：12:15 2026-04-08 HKT

學校開放日｜黃埔宣道小學向來是紅磡、黃埔區內家長的熱門之選，秉承「本基督精神，發展全人教育」的辦學宗旨，助學生活出豐盛生命。學校將於4月底舉行「學習成果分享暨開放日2026」，想趁機帶小朋友去參觀校舍的家長，可快快報名，活動名額有限，先到先得。

學校開放日｜黃埔宣道小學「學習成果分享暨開放日2026」

黃埔宣道小學將舉行「學習成果分享暨開放日2026」，屆時家長或有機會參觀上述設施。當日活動內容豐富，包括模擬飛行駕駛、環保創意買賣、小一模擬課、攤位遊戲、校隊表演、學科展覽、STREAM探究活動、動能機械車等，歡迎幼稚園家長、學生、社區人士及該校學生、家長參加。活動名額有限，先到先得。

黃埔宣道小學（圖片來源：黃埔宣道小學校網）
黃埔宣道小學（圖片來源：黃埔宣道小學校網）

重視STEAM教育 升中派位成績亮眼

黃埔宣道小學創辦於2002年，秉承基督教辦學理念，以「愛與真理」為校訓，致力推動全人教育。學校設施完善，包括電腦室、科學實驗室及多用途禮堂等，為學生創造優質學習環境。學校注重學生的多元發展，積極推動STREAM教學（科學、技術、工程、藝術、數學），更設立航空探知館、創科研究室等先進設施，同時融入環保及創意元素，培養學生的探究精神和解決問題的能力。而畢業生升中派位成績亦亮麗，不少學生成功升讀區內知名中學，如協恩中學、聖保羅男女中學等，升中派位理想。

（圖片來源：黃埔宣道小學校網）
（圖片來源：黃埔宣道小學校網）

點擊圖片瀏覽黃埔宣道小學校園生活點滴：

 

黃埔宣道小學開放日2026
日期：4月25日（星期六）
時間：09:00 - 15:00
地址：紅磡黃埔花園德豐街21號
報名：https://bit.ly/47dSni6

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