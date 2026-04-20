特色中學巡禮│樂善堂顧超文中學航空課程貫穿STEAM 模擬飛行訓練 從航空認識世界

特色中學巡禮│衝上雲霄是不少學生的夢想，機師們流利的英語及溝通能力，更是學生學習的榜樣。葵青區樂善堂顧超文中學特設航空訓練中心，設有全港中學獨有的兩部直升機飛行模擬器及八部定翼機模擬器，由持有定翼機私人機師執照（PPL）及完成直升機單飛（Solo）的葉副校長出任總飛行教練，器材及師資均達到專業水平。

（圖片來源：受訪者提供）

模擬飛行訓練

航空課程透過正規課堂及課外活動推展，內容包括理論及模擬飛行，學生學習導航學、飛機一般知識、氣象學、航空無線電、人體限制及航空法例，學生需要運用STEAM相關知識於各學科當中，融會貫通。模擬飛行方面，除基本飛行動作外，學生更需要戴上耳機，一邊飛行，一邊與塔台進行無線電溝通，提升學生運用英語能力。模擬飛行課程透過跨國土飛行訓練（Crosscountry），可提升學生的導航能力、自我管理及解決問題等能力，鄧鳳珠校長指出，直升機模擬飛行訓練讓學生接觸到直升機複雜的飛行原理、精細的飛行操控、涉及直升機的多元化飛行任務，進一步提升學生對航空世界的認識。

樂善堂顧超文中學鄧鳳珠校長（圖片來源：受訪者提供）

學生不止於課室模擬飛行，學校更會安排他們參觀多個與航空相關的機構，包括香港政府飛行服務隊、中國香港飛行總會，並參與出席Pilot Sharing Night活動，讓學生有機會與來自世界各地、擁有不同飛行經驗的機師作交流。除了參觀活動，學生最期待就是在真飛機上的飛行體驗，學校定期安排模擬飛行表現優秀的學生，到珠海進行真機飛行訓練，由當地的飛機教練指導下進行實體飛行訓練。如學生想進一步到海外接受飛行訓練，學校能提供充足資訊予學生，為「學飛」做好準備。

學校特設航空訓練中心，設有兩部直升機飛行模擬器及八部定翼機模擬器。（圖片來源：受訪者提供）

從航空認識世界

為讓學生開闊眼界，學校舉辦以航空為主題的海外交流團，並特別安排外籍英語老師隨團出發，於2024年及2026年分別安排學生出席中國國際航空航天博覽會（珠海航展）及新加坡航空展，兩大航展均為亞太地區規模最大型的航空展。學生在航展中能近距離認識多種飛行器，包括民航機、直升機、軍用飛機、商務私人飛機及無人機等，亦有機會認識飛行器不同部件的製造商，以及最新的航空科技，最令學生印象深刻是，不同國家安排的花式飛行表演，現場觀賞震撼之餘，亦讓學生了解到極端飛行動作的原理。

空童軍參觀政府飛行服務隊，了解飛行服務隊的工作性質。（圖片來源：受訪者提供）

學校更把航空元素結合制服團隊，於2022年獲童軍總會批准成立南葵涌區第一支空童軍隊伍，空童軍成員透過完成不同的航空活動及訓練，考取進度性獎章。學生更可以使用香港童軍總會的四套全動感飛行模擬器，為實體飛行甚至考取牌照做好充足準備。

（圖片來源：受訪者提供）

文：佘君儀 圖：受訪學校提供

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