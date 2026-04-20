Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特色中學巡禮│樂善堂顧超文中學航空課程貫穿STEAM 模擬飛行訓練 從航空認識世界

親子
更新時間：07:15 2026-04-20 HKT
發佈時間：07:15 2026-04-20 HKT

特色中學巡禮│衝上雲霄是不少學生的夢想，機師們流利的英語及溝通能力，更是學生學習的榜樣。葵青區樂善堂顧超文中學特設航空訓練中心，設有全港中學獨有的兩部直升機飛行模擬器及八部定翼機模擬器，由持有定翼機私人機師執照（PPL）及完成直升機單飛（Solo）的葉副校長出任總飛行教練，器材及師資均達到專業水平。

（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）

模擬飛行訓練 

航空課程透過正規課堂及課外活動推展，內容包括理論及模擬飛行，學生學習導航學、飛機一般知識、氣象學、航空無線電、人體限制及航空法例，學生需要運用STEAM相關知識於各學科當中，融會貫通。模擬飛行方面，除基本飛行動作外，學生更需要戴上耳機，一邊飛行，一邊與塔台進行無線電溝通，提升學生運用英語能力。模擬飛行課程透過跨國土飛行訓練（Crosscountry），可提升學生的導航能力、自我管理及解決問題等能力，鄧鳳珠校長指出，直升機模擬飛行訓練讓學生接觸到直升機複雜的飛行原理、精細的飛行操控、涉及直升機的多元化飛行任務，進一步提升學生對航空世界的認識。

樂善堂顧超文中學鄧鳳珠校長（圖片來源：受訪者提供）
樂善堂顧超文中學鄧鳳珠校長（圖片來源：受訪者提供）

學生不止於課室模擬飛行，學校更會安排他們參觀多個與航空相關的機構，包括香港政府飛行服務隊、中國香港飛行總會，並參與出席Pilot Sharing Night活動，讓學生有機會與來自世界各地、擁有不同飛行經驗的機師作交流。除了參觀活動，學生最期待就是在真飛機上的飛行體驗，學校定期安排模擬飛行表現優秀的學生，到珠海進行真機飛行訓練，由當地的飛機教練指導下進行實體飛行訓練。如學生想進一步到海外接受飛行訓練，學校能提供充足資訊予學生，為「學飛」做好準備。

學校特設航空訓練中心，設有兩部直升機飛行模擬器及八部定翼機模擬器。（圖片來源：受訪者提供）
學校特設航空訓練中心，設有兩部直升機飛行模擬器及八部定翼機模擬器。（圖片來源：受訪者提供）

從航空認識世界

為讓學生開闊眼界，學校舉辦以航空為主題的海外交流團，並特別安排外籍英語老師隨團出發，於2024年及2026年分別安排學生出席中國國際航空航天博覽會（珠海航展）及新加坡航空展，兩大航展均為亞太地區規模最大型的航空展。學生在航展中能近距離認識多種飛行器，包括民航機、直升機、軍用飛機、商務私人飛機及無人機等，亦有機會認識飛行器不同部件的製造商，以及最新的航空科技，最令學生印象深刻是，不同國家安排的花式飛行表演，現場觀賞震撼之餘，亦讓學生了解到極端飛行動作的原理。 

空童軍參觀政府飛行服務隊，了解飛行服務隊的工作性質。（圖片來源：受訪者提供）
空童軍參觀政府飛行服務隊，了解飛行服務隊的工作性質。（圖片來源：受訪者提供）

學校更把航空元素結合制服團隊，於2022年獲童軍總會批准成立南葵涌區第一支空童軍隊伍，空童軍成員透過完成不同的航空活動及訓練，考取進度性獎章。學生更可以使用香港童軍總會的四套全動感飛行模擬器，為實體飛行甚至考取牌照做好充足準備。

（圖片來源：受訪者提供）
（圖片來源：受訪者提供）

文：佘君儀 圖：受訪學校提供

相關文章｜特色中學巡禮｜ 廖寶珊紀念書院緊貼科技步伐 設立創新科技科 增加航天航空元素

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
金像獎2026完整得獎名單 廖子妤奪最佳女主角 梁家輝五度封影帝 《再見UFO》獲最佳電影
金像獎2026完整得獎名單 廖子妤奪最佳女主角 梁家輝五度封影帝 《再見UFO》獲最佳電影
影視圈
9小時前
天氣︱天文台料明起連落6日雨 低壓槽、東北季候風「接力」攻港 周五、六迎降溫
社會
19小時前
廖子妤首奪最佳女主角 大馬來港逾10年追夢不惜裸露 與男友盧鎮業拍住上丨金像獎2026
廖子妤首奪最佳女主角 大馬來港逾10年追夢不惜裸露 與男友盧鎮業拍住上丨金像獎2026
影視圈
8小時前
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
飲食
22小時前
74歲苗可秀低調返港近況曝光 昔日美貌勝林青霞被封「嘉禾公主」 曾與李小龍傳緋聞
74歲苗可秀低調返港近況曝光 昔日美貌勝林青霞被封「嘉禾公主」 曾與李小龍傳緋聞
影視圈
23小時前
俞琤慈善騷陣容勁過頒獎禮 陳奕迅楊千嬅軟硬天師激罕同台 張學友捱眼瞓壓軸登場
俞琤慈善騷陣容勁過頒獎禮 陳奕迅楊千嬅軟硬天師激罕同台 張學友捱眼瞓壓軸登場
影視圈
18小時前
長者飲茶優惠2026｜10大酒樓/中菜廳樂悠咭折扣！$2茶位/免加一/點心放題半價
長者飲茶優惠2026｜10大酒樓/中菜廳樂悠咭折扣！$2茶位/免加一/點心放題半價
飲食
2026-04-18 17:01 HKT
前港姐冠軍楊婉儀罕現身容貌令人嘆息 遊賭城老公再缺席惹揣測 曾抵押一物助夫還債
前港姐冠軍楊婉儀罕現身容貌令人嘆息 遊賭城老公再缺席惹揣測 曾抵押一物助夫還債
影視圈
13小時前
中環珍姐BaseHall分店結業！大方公開港式醃扒秘方 梳打粉非必須？強調1材料極重要：嫌麻煩就嚟見我哋
中環珍姐BaseHall分店結業！大方公開港式醃扒秘方 梳打粉非必須？強調1材料極重要：嫌麻煩就嚟見我哋
飲食
21小時前
梁家輝憑《捕風追影》第5次奪最佳男主角 走過被封殺低潮 與江嘉年相愛44年丨金像獎2026
梁家輝憑《捕風追影》第5次奪最佳男主角 走過被封殺低潮 與江嘉年相愛44年丨金像獎2026
影視圈
8小時前