傑出學生｜身兼數職、功課繁重、考試壓力……這是每位香港學生都熟悉的日常。然而，總有人在忙碌中依然游刃有餘，不僅學業成績優異，更能兼顧課外活動、興趣發展和個人生活。今次我們邀請了八位香港傑出學生親身分享他們的讀書心得、時間分配秘訣及獨特的減壓方法。從「保持傳統手寫筆記」到「記憶閃卡」，從「超前部署」到「獎勵式時間分配」，讓我們看看他們如何規劃時間、調整心態，在學業與生活中找到屬於自己的平衡點，告別死讀書，邁向高效學習之路。

8位傑出學生親授學習心得 告別死讀書！高效學習×平衡生活秘訣｜親子熱話（圖片來源：受訪者提供）

1. 德望學校林資洋 ：「與其追求精美筆記，不如直接入腦。」

自覺讀書不是真的很厲害，而因為運動員的身份，我學習的時間比其他人少，所以我會做好時間管理。例如最初在Pinterest看到很漂亮的筆記，也會很想擁有，便參考當中的設計、素材製作一些很漂亮的筆記，但我現在不會這樣做了。時間分配方面，因為要經常往返學校和訓練場地，花費很多時間在交通上，所以我會把握搭車時溫習或做功課。至於減壓，我覺得做一些自己喜歡的事情，就已經是好方法。還有不要經常給自己太大壓力，也要讓自己有一件真正熱愛的事情。對我而言，其實挺喜歡唱歌的，所以我會自己拍cover，只是不算很好聽，就沒有放上網罷了！（笑！）

林資洋 中六（圖片來源：受訪者提供）

2. 拔萃女書院李如伊：「自製記憶閃卡，善用乘車時間。」

我的生活節奏也算快，平時有很多事情要做，所以我會在讀書的時候最大化提升自己的效率，用最少的時間達到一個比較高的成效。在讀書的過程當中，我摸索到一個方法，那便是在老師教完書之後馬上製作很多的記憶閃卡，以便我可以很快地重溫，還可以在短時間內掌握整個課題。時間分配方面，因為平時很忙，所以主要是善用碎片時間，譬如搭車、在學校的休息時間。我很喜歡在這些時間看自己做的閃卡，鞏固所學，也會利用這些碎片時間來聽音樂放鬆。

李如伊 中六（圖片來源：受訪者提供）

3. 英華書院張嘉希：「接受不完美，能做到多少就多少。」

當面對越來越大的壓力，例如一些公開試或考試來臨的時候，很容易會覺得累、想放棄、沒有動力，這是人之常情。有時毋須太執着，不是將所有考試內容溫到滾瓜爛熟，或操了多少年的past paper，就等於做好準備，反而能做到多少就做多少便可以了。最重要是接受自己不一定會做到100%準備，或者世上根本沒有100%準備這回事。例如做一份功課，也很難做到完美才交，盡力而為就好。至少踏出了第一步，當你嘗試去做、去溫習的時候，過程中自然會學到東西。升上高中，很多時會想去參與一些不同的崗位，或有各項課外活動需要兼顧。興趣固然重要，把所有時間都拿去讀書也是不可能的，肯定需要一些東西去調劑。但在發展興趣的過程中，要學會排優次：究竟自己對甚麼最感興趣？甚麼是最重要、要優先去做？另外，因為喜歡寫作，哪怕只是一些很純粹、很口語化的語音輸入，文字也是一個抒發情緒，或者記錄生活點滴的好方式。透過文字，你也可以更加清楚了解自己究竟在想甚麼。

張嘉希 中六（圖片來源：受訪者提供）

4. 港大同學會書院陳珮珈：「先滿足興趣，再專心溫習。」

讀書心得是既要注重成果，但同時要肯定自己在過程中的付出。因為我們有時候可能會墮入兩個極端，明明很努力溫書，但當見到成績未如理想，就會很自責、很內疚、很灰心，甚至想放棄，這樣會令你喪失學習動力；但有時候我們可能也會顧着寫一些很漂亮的筆記，覺得自己這樣做就是在學習，但其實並沒有太大成效，所以要在兩者之間取平衡，做一些有效的溫習之餘，出了成績之後，也要有一個平穩的心態去面對。自問是一個自制力比較差的人，當有一樣事情很想做時，我是完全無法專心做其他事的，所以我會給自己一個時限，快速地先做完自己喜歡、想做的事。例如我有時很想練琴，但接下來有考試，我就會給自己20分鐘去練完當天想練的東西，然後專心溫習。音樂是我的減壓方法之一，但我更喜歡與朋友一起享受音樂，因為過程中不但讓我獲得成就感，還能拉近我和朋友之間的關係。與此同時，在音樂世界裏，我有一種可以不理會任何成果，只要全心全力去付出就可以的感覺，真的很爽！

陳珮珈 中六（圖片來源：受訪者提供）

5. 德瑞國際學校潘家皓：「先處理最難的，其後自然輕鬆。」

在我看來，應該為學習的樂趣而學習，如果你真的喜歡自己所學，自然會有動力去學。舉一個例子，我對歷史很有興趣，所以即使課餘時間，我也會去研究，如歷史事件，或者推敲歷史人物當時的想法。分配時間方面，我通常會先挑最難的來做，不論做功課抑或溫習，之後再做簡單的，自然就會有更大動力。當感到壓力大的時候，我喜歡和朋友或家長分享，談談有甚麼原因導致這情況，一起想想怎樣解決。

潘家皓 12年級（圖片來源：受訪者提供）

6. 拔萃男書院梁思朗：「扮演老師授課，釐清知識盲點。」

我特別喜歡溫完書之後，將內容好像老師那樣教自己一次。這方法很有用，首先在過程中我可以知道會有哪些地方是自己也搞不明白的，清理知識盲點。例如為甚麼這條線要畫在這裏？為甚麼這個化學反應是這樣發生的？而且我本身很喜歡做義教，替人輔導功課，這某程度上也符合我的興趣，令我更有動力溫習。談到分變，亦不至於欠交；之後要做微調，也是很快可以完成的。這樣可以將自己的時間運用得更好，也避免將所有事情堆叠一起。

至於減壓方法，我會將自己喜歡的東西放在學習上。例如我很喜歡聽林家謙和陳奕迅的歌，就會嘗試將這些歌做文學分析、寫評論文章，從中可以訓練分析技巧；又或者溫習生物科時，將人體不同部分當成地鐵站那樣背，不單止提升效率，更能提升趣味，幫我減少溫習的壓力。

梁思朗 12年級（圖片來源：受訪者提供）

7. 保良局蔡繼有學校黃奕熙：「堅持手寫筆記，由多張濃縮成一張。」

在AI科技盛行的年代，我仍然堅持手抄筆記，因為用電腦打出來是記不進腦的，所以溫書時我永遠把知識重點先用五、六張紙寫出來，然後再將這六張紙的內容濃縮一半變成三張紙。過程中我要取捨哪些是重要的、哪些已經記了入腦，一直重覆，邊溫邊刪減，直至縮到一張A4紙。時間安排方面，我會採取「獎勵式時間分配」，按照自己的能力作判斷，然後跟自己說：「我今天無論如何都要完成這三件事」，例如完成一疊past paper、核對、溫習做錯了的題目。不管怎樣分配時間，可以選擇一小時內完成，也可以攤開三小時來做，總之完成後就可以去做自己喜歡的事，如打機、看YouTube、看小說等，這樣才可以維持一個良好的work-life balance。有空的時候，我喜歡入廚煮食，即使翌日有考試，全日留在家溫習，我也會想抽空煮些簡單的食物，哪怕只是炒飯、炒麵，因為這樣才可以令我離開我的書桌，其次我覺得烹飪也是一個很減壓的過程。

黃奕熙 12年級（圖片來源：受訪者提供）

8. 拔萃女書院程熹：「依照時間表行事，溫習玩樂兩不誤。」

中五的時候，我擔任了不少學校崗位，而周末也參加不同的數理比賽和相關培訓，但是仍然能兼顧到，那是因為我會編排一個時間表，寫下每個星期想完成的事，只要遵從這個時間表去做，就可以達成目標。當然，做每件事情時都要專心致志。升上中六，因為想花多些時間準備DSE，便少了參加比賽和活動。但並沒有因為多了溫習時間而鬆懈，反而會更仔細安排每天要做甚麼。例如周末放假，減去睡覺時間，大約有15小時，我希望當中有超過一半時間是用來學習的，同時也會安排一些時間來調劑身心，例如跑步、看電視、看電影等。我相信只要有規劃和目標，最終都會達到我想要的成績。

程熹 中六（圖片來源：受訪者提供）

文：林詩敏

圖：受訪者提供

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