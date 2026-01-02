循道學校尖子以「體藝」 練抗逆能力 將重點變口訣助記憶 一方法助理解內容︳尖子學堂

尖子學堂︳香港教育向來競爭激烈，在這樣的教育環境中，怎樣才算是真正的「優秀」？循道學校升中表現亮眼，近兩年有超過75%的畢業生升讀英中或開設英文班的中學。該校三位學生 —— 陳思齊、戴詠蕎、吳沅兒，不僅學業成績優異，更重要的是他們在個人成長與興趣發展方面都有出色表現，在繁重課業與個人興趣間游刃有餘。透過他們的分享，我們看見了新世代學子如何用自律與智慧，走出屬於自己的求學及成長之路。

親子王：請你分享一個獨特的學習方法？

思齊：先徹底消化書本內容和老師的筆記，再用自己的方式重新整理成個人筆記。我特別喜歡運用腦圖來幫助理解，尤其是像常識科這種資料多的科目，畫圖能讓我更容易掌握。另外，我深信閱讀是寫作的靈感來源，雖然沒有特別計算讀了多少本書，但我一直保持閱讀習慣，經常看同齡人的作文範文和參考教授寫作技巧的書籍，從中學習別人寫得好的地方，讓我在中文寫作上不斷進步，更於公開比賽獲獎。

詠蕎：每天放學後先完成功課，然後按照固定順序溫習中英文等科目。因為中文科還有比較多進步空間，所以會額外安排多一天加強訓練。遇到不懂的問題，我會主動請教同學、老師或家人。臨近考試，為了提升成績，我每天會做三份同一科目的模擬試卷，因為做得越多就越熟悉題型。雖然這樣有點累，但為了達成目標，我願意堅持下去。

沅兒：把需要記憶的內容編成口訣，比如用「凸小廣」來記住凸面鏡「成像小、視野廣」的特性。在英文方面，我會把「over the moon」這樣的idioms抄在筆記本裏，定期複習。以前遇到不懂的問題會不敢問，但現在學會主動請教老師、媽媽，或是上網查找資料，這樣才能真正解決問題。

（左起：陳思齊、吳沅兒、戴詠蕎）（圖片來源：《親子王》）

學業為重 必要時懂得取捨

親子王：如何平衡學業與興趣？

思齊：關鍵在於自律、做事從不拖延。為了平衡時間，我會在學校利用小息和碎片時間先完成部分功課，放學後則按照參加興趣班、完成剩餘功課、閱讀和休息的順序來分配時間。我習慣為自己制定時間表，這樣令我更清楚知道每天要做甚麼。大原則是學業放在首位，興趣第二。如果時間真的不夠，就暫時放下畫畫或乒乓球這些活動，但仍會盡量堅持每周固定打一至兩次乒乓球，這不僅是我的愛好，更是我讀書的動力，累的時候想到能打波，心情就會放鬆下來。

詠蕎：現時每周有三到四天參加興趣班，包括畫畫、芭蕾舞、中文辯論等。時間分配上，我堅持先完成功課和溫習，做完這些事情後才會做手工、看喜歡的課外書或畫畫放鬆一下。如果時間不夠，那就只能暫時調整興趣班安排，例如現在暫停了學跆拳道，打算留到暑假再參加。而我通常每天九點半就會上床睡覺，確保自己有充足休息，因為太累的話會影響翌日的學習效率和心情。

沅兒：個人認為學生應該以學業為重，所以我會把超過一半的時間用在學習上，而且習慣用待辦清單來安排每天要做的事，完成一項就打勾。如果時間不夠，我會暫時請假不去興趣班，先完成功課。假期時也會設定鬧鐘提醒自己，保持學習和娛樂的平衡。

學習以外，三人也有活潑好動的一面。（圖片來源：《親子王》）

運動練抗逆能力 用音樂繪畫調適心情

親子王：怎樣紓緩壓力及維持良好的學習心態？

思齊：當學習壓力大時，我會透過打乒乓球來放鬆。經過持續的練習，我不僅提升球技，更學會在壓力下保持冷靜思考。記得四年級時，我曾經漏做一整頁試卷，當時很不開心，但我告訴自己事情已經過去，最重要的是不再犯同樣的錯誤。如果要用一個詞語來形容自己，我會用「虛懷若谷」，因為知識是學不完的，所以我很願意聽取別人的建議。接下來的聖誕和新年長假，我會跟家人外遊，同時保持打球、彈琴的習慣，大概以四成玩樂、六成溫習的比例分配時間，讓自己既能放鬆又能兼顧學業。

詠蕎：遇到壓力時，我會先停下來，做一些自己喜歡的事，如聽音樂或畫畫。雖然我比較偏向鍾意平靜、柔和、抒情的音樂，因為能讓我放鬆，但搖滾、激昂的我也喜歡，因為可以盡情發洩。至於印象最深的一次挫敗應該是三年級時各科成績都未達預期的九字頭，當時我很不開心，但通過這些方式放鬆、調整心情後，又能重新站起來繼續努力。

沅兒：唱歌是我最好的減壓方式，特別喜歡挑戰需要技巧的古典歌曲。有時候我也會吃些酸的食物，那種刺激感能幫助釋放壓力。剛升四年級時有感考試題目變得很難，令我覺得很挫敗，但我告訴自己無論如何都要嘗試作答，因為答了才有機會得分。

思齊是小六學生，而詠蕎和沅兒則就讀小五。（圖片來源：《親子王》）

陳思齊 既內斂又勇敢的少年

訪問休息時，思齊靜靜坐在角落。這個曾參與設計眼部檢測程式，並勇闖瑞士日內瓦參加國際發明展的男孩，謙虛地說自己在團隊中「主要負責提供想法和設計理念」，但言談間不難感受到他對創作的熱情。剛加入辯論隊的他，最近一有空就會上網觀看辯論比賽影片，認真學習辯論技巧，為心儀的中學面試做準備。說起未來，他最期待有機會組織營地活動，因為在服務他人的過程中，能鍛煉自己的領導能力。安靜的外表下，其實藏着一個愛思考、勇於創作的靈魂。

（圖片來源：受訪者提供）

與陳思齊快問快答

親子王：如果你有超能力，最想瞬間掌握甚麼現在還不擅長的技能？

思齊：精通編程！雖然我曾參與設計應用程式，但目前的編程能力還不夠紮實。如果能徹底掌握這項技能，就可以獨立將更多創意想法變成現實，做出真正幫助人們的發明。

（圖片來源：《親子王》）

陳思齊 Profile

全級第1、STEAM校隊、乒乓球校隊、第76屆香港學校音樂節鋼琴獨奏（五級）季軍、50th Geneva International Exhibition of Invention日內瓦國際發明展金獎

戴詠蕎 動靜皆宜的舞台愛好者

詠蕎是個充滿好奇心的女孩，她形容自己「對各種事物都很好奇」，這種特質讓她同時愛上不同的活動 ——既能在畫紙前靜心創作，又能在芭蕾舞台上翩翩起舞，甚至曾因強身健體而學習跆拳道。對於芭蕾和跆拳兩種看似截然不同的活動，她笑着說：「雖然跆拳道和芭蕾舞看似極端，但其實芭蕾舞訓練的柔韌性對跆拳道踢腿很有幫助。」這位熱愛舞台、動靜皆宜的女孩，夢想將來成為司儀或演員，因為她享受在眾人面前展現自我的感覺。

（圖片來源：受訪者提供）

與戴詠蕎快問快答

親子王：在芭蕾舞和畫畫之間，如果必須放棄一項，你會如何選擇？

詠蕎：這真的很難選擇，因為兩者都是我從小堅持到現在的愛好。但如果真的必須選，我可能會保留畫畫，因為它讓我學會靜下心來，而且我很享受這種平靜的感覺。

（圖片來源：《親子王》）

戴詠蕎Profile

全級11、校園藝術大使、第6屆全港青少年及兒童舞蹈比賽銀獎、2024幼兒及兒童跆拳道比賽冠軍、第13屆世界兒童繪畫大賽2024銅獎、希望之星暨希語盛典決賽（Voice to the World Hong Kong Region）Grand Prize（代表香港前往北京比賽）

吳沅兒 結合技能與愛好回饋社會

在父母引導下，沅兒從小通過數學遊戲培養數感，建立了良好的數學基礎。而她的音樂才華則在合唱團中得到充分展現，同時參加學校和校外的合唱團，每周花三天時間在唱歌上。除了音樂，她亦被手鐘清脆的聲音吸引而加入學校手鐘隊。令人意想不到的是，她希望將來能成為一位老師，同時教授數學和音樂，把解決數學題的邏輯思維和唱歌的樂趣結合起來傳授給學生。

（圖片來源：受訪者提供）

與吳沅兒快問快答

親子王：你如何形容自己的性格？

沅兒：平易近人，因為即使去到新環境，例如校外的合唱團，我也很快就會認識到新朋友。哪怕我跟詠蕎不是就讀同一班，在短短的一個多小時訪問中，我們也能無所不談呢！

（圖片來源：《親子王》）

吳沅兒Profile

全級第8、合唱團隊長、手鐘隊、粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2025（大灣賽區）銀獎、第7屆J3 - J8全港青幼童大賞繪畫比賽×大阪展2025銅獎

文：林詩敏

圖：李沃濤、部分由受訪者提供

