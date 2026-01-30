專注力為何下降？專注3分鐘比起不集中60分鐘好短視頻影響「抑制控制」｜兒童遊戲治療

我們常常說要提升專注力，坊間也有很多方法，但其實在日常生活中有不少情況會令專注力下降，今天我們就來談談這些情況。

專注力是一種在執行事情時集中精神處理的能力。很多家長希望透過方法來提升孩子的專注力，但原來日常生活裏一些微小的行為，會直接影響孩子的專注。你有沒有試過，當孩子專心繪畫時，家長隨口問一句：「今日功課多唔多？」孩子便停下手上的工作，轉身回答你。這個微細的動作，就是令專注力下降的原因之一。又或者，當孩子聚精會神地做功課時，婆婆或嫲嫲捧着愛心水果走來說：「食啲生果先做功課啦。」結果孩子再次被打擾，專注力自然被打斷。

（圖片來源：PhotoAC）

專注力訓練並不在於時間長短

有些家長會說：「不用擔心，我平常花很多時間訓練孩子專注。」當我追問方法時，他們回答：「每次至少60分鐘以上。」然而，專注力的訓練並不在於時間長短，而在於孩子是否能在那段時間真正心無旁騖地完成任務。哪怕只有三分鐘的專注，也能有效提升專注力。相反，時間過長可能適得其反，讓孩子覺得這是一種被迫的訓練，容易產生學習疲勞。專注力不同於其他學術訓練，並不是「時間越長，效果越好」，而是「在指定時間內能否高度集中」。

（圖片來源：PhotoAC）

認識「抑制控制」力

另一個影響孩子專注力的重要因素，就是電子產品。家長對它既愛又恨 —— 愛它有助於適當時候陪伴孩子，讓父母獲得私人時間；同時恨它直接影響孩子的學習專注。研究顯示，短視頻會導致專注力下降，並影響「抑制控制」。抑制控制指的是我們在處理事情時，能否分析情境並做出正確反應。例如過馬路遇到紅燈要停下來，若抑制控制能力下降，就可能做出不當行為。

（圖片來源：PhotoAC）

電子產品的影響既有正面也有負面，所以家長可以透過規劃來減少負面影響。我的建議是每天使用時間不要超過45分鐘，並由家長參與，協助篩選內容。如果能將45分鐘分成三段，每段15分鐘，效果會更好。

（圖片來源：PhotoAC）

所以，專注力不止是靠提升或訓練，它同時需要避免那些會損害孩子專注力的情況。只要家長在日常生活中多加留意，孩子的專注力自然會逐步提升。

（圖片來源：PhotoAC）

袁志楓Jack 兒童遊戲治療師

一位在職爸爸，希望透過遊戲治療的方法令家長們輕鬆在家教育小孩。「家」 是教育的起步點，如能在小朋友成長早段介入，往後就能輕鬆管教。家長和小朋友的誤會往往是大家頻率sync不到所致，我會透過這平台讓大家重新認識你的小孩。

