2026教育展望│金錢村何東學校傳統與科技融合開啟學生AI大門 機械狗跨學科教育/VR漫遊古村

2026教育展望│踏入了2026年，小朋友、家長、老師、校長都朝氣勃勃，擕手展開新一年的規劃，為未來的學習前路打好穩固基礎，健康愉快地成長。在AI革命的洪流下，教育應該如何轉型，配合新世代的發展呢？

金錢村何東學校 持續推動AI與課程深度融合

在AI騰飛的新世代，AI教育是小學發展不可忽視的一部分，如何善用AI之餘，並與傳統文化融合，令學生學習更全面、立體，可說是學校的重要課題。位於北區的金錢村何東學校，新一年將持續推動AI與課程的深度融合，強化教師專業發展，並積極與內地及國際教育夥伴交流合作。

2026教育展望│金錢村何東學校 持續推動AI與課程深度融合（圖片來源：受訪學校提供）

機械狗跨學科教育

首先，學校引進了宇樹科技（Unitree）的機械狗編程課程，讓學生學習如何操控與編寫機械狗動作，並結合STEAM項目，設計障礙挑戰與互動場景等，學校主旨是唯有讓學生在傳統與科技之間自由穿梭，才能培養出兼具文化底蘊、創新能力與國際視野的未來人才。

吳毓琪校長指出，學校以「童．真教育」為辦學理念，積極推動傳統文化與現代科技的融合，新一年學校繼續與時並進，開創AI人工智能跨學科教育，當中機械狗課程為學生開啟一扇通往人工智能及機器人技術的大門。「在初階課程中，學生學習基礎編程，控制機械狗完成行走、避障等任務；進階課程則引入AI概念，讓學生訓練機械狗識別語音指令或模擬環境探索。」課程注重跨學科整合，結合數學、工程與計算思維，例如通過計算機械狗的運動軌跡學習幾何知識，或分析傳感器數據，培養邏輯推理能力。

感受傳統文化

重視科技教育之餘，學校亦不忘把課程與傳統文化結合。學校曾以「童遊集古村」為主題舉辦開放日，學生不止親手捏塑麵粉公仔、體驗反雕托印技藝，更在「武狀元射藝挑戰」中感受古代尚武精神。與此同時，學校引入無人機操控、VR漫遊古村及AI遊戲區等，讓學生在虛實交織的場景中，既觸摸千年文化的脈絡，也點燃對科技創新的興趣。這些活動除了可提升學生的邏輯思維與創造力外，更可讓他們親身感受「未來已來」的科技魅力。

吳校長曾隨香港教育代表團前往杭州，深入參訪當地科技企業與教育機構。在浙江大學的AI講座中，吳校長認識了機器學習、自然語言處理等技術如何推動教育自動化與智慧化，令其深刻體會到AI不止是工具，還是推動未來教育變革的動力。「回港後，學校的教學團隊迅速將參訪所學轉化為具體行動，為北區幼稚園校長及教師舉辦AI教育培訓工作坊，分享AI課程設計與教學融合方面的經驗，幫助教師掌握前線教育趨勢。

2026新思維

在新的一年，吳校長期盼繼續藉AI創意教學幫助學生學習，透過AI教學工具來增強教學效果，如ChatGPT和Canva。透過AI工具，讓學生獲得個性化的學習內容，根據自身的需求和能力進行學習，從而提高學習效能，展望跨學科合作，共同推動創意和科技素養的發展，讓孩子在學習上更有自信。

文：佘君儀 圖：受訪學校提供

