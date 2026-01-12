Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2026教育趨勢│全校取消默書推多元化識字策略 樂善堂梁銶琚學校（分校）學生對學習重拾幸福感

親子
更新時間：07:15 2026-01-12 HKT
發佈時間：07:15 2026-01-12 HKT

2026教育趨勢│這一代家長，大部分都是在默書測考中長大，我們這樣走來，認定下一代都走同一條路。樂善堂梁銶琚學校（分校）於10月投下了重磅消息：由本學年開始取消全校的中英文默書，以多元化識字策略取代。這措施已實行了一個學期，劉鐵梅校長檢視學生不論在課堂表現、自主學習記錄及日常課業中，在識字與運用能力方面皆有明顯進步。

多元化識字策略 真正觀察到學習進度

學校改以多元化的遊戲與情境活動，幫助學生在興趣中鞏固字詞，並強調理解與應用，劉校長認為體現了學習的真正意義不在於分數的高低，更不應只以分數去定義學生。「學生能建立持久學習的能力與信心，才是學習的真正意義。」學習進展固然令教師團隊欣喜，家長反映溫習過程減少了摩擦，親子關係更融洽。

2026教育趨勢│全校取消默書的樂善堂梁銶琚學校（分校），同學仔興趣展示學習成果。（圖片來源：受訪學校提供）
2026教育趨勢│全校取消默書的樂善堂梁銶琚學校（分校），同學仔興趣展示學習成果。（圖片來源：受訪學校提供）

恆常的事情一旦轉換軌道，始終要適應，劉校長揚言取消默書不僅淡化「對學習的評估」，更釋出空間加強「促進學習的評估」及「作為學習的評估」。「不論英文科的拼音遊戲或中文科識字活動，學生若拼寫或筆畫錯誤，老師皆可即時予以指導，這種課堂評估活動讓老師觀察到真正的學習進度，並提供即時描述性回饋，正是促進學習評估的體現。」

樂善堂梁銶琚學校（分校）劉鐵梅校長（圖片來源：受訪學校提供）
樂善堂梁銶琚學校（分校）劉鐵梅校長（圖片來源：受訪學校提供）

為了培養同學的自信與自評能力，老師在常規學習活動中會引導學生自我修訂，在中文識字樂或英文Bingo等活動中，學生可根據個人能力設定目標，體現「作為學習的評估」的精神。「當然，學校會擔當監察角色。透過中英文不供詞填充題、寫作、AI工具及電子學習任務等，檢視學生識字、寫字與運用的成效。

中英文科的識字活有着「好玩」的共通點。（圖片來源：受訪學校提供）
中英文科的識字活有着「好玩」的共通點。（圖片來源：受訪學校提供）

建立學習的希望感

劉校長直言全面取消傳統默書，未必會立即成為普遍趨勢，畢竟改變長期以來的教學模式，老師與家長也要在觀念和實踐上逐步調適。「然而，一個重要的轉變已在發生，越來越多學校開始重新檢視默書的意義與形式，甚至逐步取消傳統默書，轉為更具互動性、過程導向的識字策略。」劉校長認為隨着教育科技發展與教學創新意識抬頭，這種趨勢將持續擴大。「相信未來五至十年，將有更多學校願意擁抱改變，不再依賴單一、高壓的背誦默寫，轉為重視學生在真實情境中的理解、運用與自主學習能力。」

中文科以拼字識字，比一般默寫更有效益。（圖片來源：受訪學校提供）
中文科以拼字識字，比一般默寫更有效益。（圖片來源：受訪學校提供）

傳統的默書評量方式較單一，孩子容易將結果與自我價值劃上等號，一旦出錯就感到「我不行了」。「透過多樣化的學習歷程，孩子學懂在遇到困難時保持堅持與毅力，明白努力可以慢慢改變結果，從而建立對學習的希望感。」當語文學習不止是默書分數的競賽，蛻變為一個讓孩子嘗試、探索與表達的空間，就算面對錯誤亦不會被挫敗感壓倒，相反能從中發掘自己的潛能與進步。「這才是教育最應該守護的幸福價值呢！」劉校長說。

自主學習簿將學習的主動權交還到學生手中。（圖片來源：受訪學校提供）
自主學習簿將學習的主動權交還到學生手中。（圖片來源：受訪學校提供）

2026年 小學一起改革默書

教育局去年6月時公布《小學英國語文課程指引》，建議學校定期檢討英文默書的頻率及數量。翻查資料，海怡寶血小學早年已優化默書政策，不但減少默書的頻率，更採用貼近生活的方式進行評估，如看圖填詞、Bingo串英語生字等。佛教林炳炎紀念學校於本學年也將中、英文默書次數由12至14次，大幅減少為上、下學期各五次，默寫量也有所規範。

佛教林炳炎紀念學校於本學年也將中、英文默書次數由12至14次，大幅減少為上、下學期各五次。佛教林炳炎紀念學校（圖片來源：小學概覽）
佛教林炳炎紀念學校於本學年也將中、英文默書次數由12至14次，大幅減少為上、下學期各五次。佛教林炳炎紀念學校（圖片來源：小學概覽）

文：劉佩樺 圖：受訪學校提供

相關文章︳2026教育趨勢│AI仍是主流 不止語文科可行 哪些科目最啱？啟動AI教學前老師先要增強兩大能力

相關文章︳2026教育趨勢│IB課程居全球第二 首間一條龍國際學校今年9月開學

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
生活百科
19小時前
一周星星｜曾志偉總結TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身體「差咗好多」 大爆一事永成遺憾
一周星星｜曾志偉總結TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身體「差咗好多」 大爆一事永成遺憾
影視圈
9小時前
阮兆輝兒子離婚丨阮德鏘前妻曾封「江若琳師妹」 甘做家庭主夫被嘲撈唔掂 曾擁12座駕封敗家星二代
阮兆輝兒子離婚丨阮德鏘前妻曾封「江若琳師妹」 甘做家庭主夫被嘲撈唔掂 曾擁12座駕封敗家星二代
影視圈
15小時前
李龍基首爆曾為王青霞被捕：要守行為2年  揭為女方聘5名律師豪花數十萬  仍肯定對方為人：唔係貪我錢
李龍基首爆曾為王青霞被捕：要守行為2年  揭為女方聘5名律師豪花數十萬  仍肯定對方為人：唔係貪我錢
影視圈
15小時前
前港姐「清純張栢芝」成娛圈新晉樓后 紅磡荃灣多個物業曝光 深圳千萬豪宅極堂皇羨煞旁人
前港姐「清純張栢芝」成娛圈新晉樓后 紅磡荃灣多個物業曝光 深圳千萬豪宅極堂皇羨煞旁人
影視圈
14小時前
央視發布《沒聽錯！「南天門計劃」正照進現實》的文章。
「南天門計劃」要來了？ 十萬噸級空天母艦+88架空天戰機
即時中國
17小時前
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
27歲女星宣布引退5天驚爆離世 生前被罕見病折磨兩年 母親悲痛證實噩耗
27歲女星宣布引退5天驚爆離世 生前被罕見病折磨兩年 母親悲痛證實噩耗
影視圈
19小時前
恒生月底退市尋找替代股 專家稱滙豐估值貴 點名兩ETF、1隻高息股
恒生月底退市尋找替代股 專家稱滙豐估值貴 點名兩ETF、1隻高息股
投資理財
2小時前