2026教育趨勢│全校取消默書推多元化識字策略 樂善堂梁銶琚學校（分校）學生對學習重拾幸福感

2026教育趨勢│這一代家長，大部分都是在默書測考中長大，我們這樣走來，認定下一代都走同一條路。樂善堂梁銶琚學校（分校）於10月投下了重磅消息：由本學年開始取消全校的中英文默書，以多元化識字策略取代。這措施已實行了一個學期，劉鐵梅校長檢視學生不論在課堂表現、自主學習記錄及日常課業中，在識字與運用能力方面皆有明顯進步。

多元化識字策略 真正觀察到學習進度

學校改以多元化的遊戲與情境活動，幫助學生在興趣中鞏固字詞，並強調理解與應用，劉校長認為體現了學習的真正意義不在於分數的高低，更不應只以分數去定義學生。「學生能建立持久學習的能力與信心，才是學習的真正意義。」學習進展固然令教師團隊欣喜，家長反映溫習過程減少了摩擦，親子關係更融洽。

2026教育趨勢│全校取消默書的樂善堂梁銶琚學校（分校），同學仔興趣展示學習成果。（圖片來源：受訪學校提供）

恆常的事情一旦轉換軌道，始終要適應，劉校長揚言取消默書不僅淡化「對學習的評估」，更釋出空間加強「促進學習的評估」及「作為學習的評估」。「不論英文科的拼音遊戲或中文科識字活動，學生若拼寫或筆畫錯誤，老師皆可即時予以指導，這種課堂評估活動讓老師觀察到真正的學習進度，並提供即時描述性回饋，正是促進學習評估的體現。」

樂善堂梁銶琚學校（分校）劉鐵梅校長（圖片來源：受訪學校提供）

為了培養同學的自信與自評能力，老師在常規學習活動中會引導學生自我修訂，在中文識字樂或英文Bingo等活動中，學生可根據個人能力設定目標，體現「作為學習的評估」的精神。「當然，學校會擔當監察角色。透過中英文不供詞填充題、寫作、AI工具及電子學習任務等，檢視學生識字、寫字與運用的成效。

中英文科的識字活有着「好玩」的共通點。（圖片來源：受訪學校提供）

建立學習的希望感

劉校長直言全面取消傳統默書，未必會立即成為普遍趨勢，畢竟改變長期以來的教學模式，老師與家長也要在觀念和實踐上逐步調適。「然而，一個重要的轉變已在發生，越來越多學校開始重新檢視默書的意義與形式，甚至逐步取消傳統默書，轉為更具互動性、過程導向的識字策略。」劉校長認為隨着教育科技發展與教學創新意識抬頭，這種趨勢將持續擴大。「相信未來五至十年，將有更多學校願意擁抱改變，不再依賴單一、高壓的背誦默寫，轉為重視學生在真實情境中的理解、運用與自主學習能力。」

中文科以拼字識字，比一般默寫更有效益。（圖片來源：受訪學校提供）

傳統的默書評量方式較單一，孩子容易將結果與自我價值劃上等號，一旦出錯就感到「我不行了」。「透過多樣化的學習歷程，孩子學懂在遇到困難時保持堅持與毅力，明白努力可以慢慢改變結果，從而建立對學習的希望感。」當語文學習不止是默書分數的競賽，蛻變為一個讓孩子嘗試、探索與表達的空間，就算面對錯誤亦不會被挫敗感壓倒，相反能從中發掘自己的潛能與進步。「這才是教育最應該守護的幸福價值呢！」劉校長說。

自主學習簿將學習的主動權交還到學生手中。（圖片來源：受訪學校提供）

2026年 小學一起改革默書

教育局去年6月時公布《小學英國語文課程指引》，建議學校定期檢討英文默書的頻率及數量。翻查資料，海怡寶血小學早年已優化默書政策，不但減少默書的頻率，更採用貼近生活的方式進行評估，如看圖填詞、Bingo串英語生字等。佛教林炳炎紀念學校於本學年也將中、英文默書次數由12至14次，大幅減少為上、下學期各五次，默寫量也有所規範。

佛教林炳炎紀念學校於本學年也將中、英文默書次數由12至14次，大幅減少為上、下學期各五次。佛教林炳炎紀念學校（圖片來源：小學概覽）

文：劉佩樺 圖：受訪學校提供

相關文章︳2026教育趨勢│AI仍是主流 不止語文科可行 哪些科目最啱？啟動AI教學前老師先要增強兩大能力

相關文章︳2026教育趨勢│IB課程居全球第二 首間一條龍國際學校今年9月開學