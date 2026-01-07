2026教育趨勢│AI仍是主流 不止語文科可行 哪些科目最啱？啟動AI教學前老師先要增強兩大能力

2026教育趨勢︳日本有一種名為「今繼」（Kintsugi）的傳統工藝，將漆與金粉注入器皿的罅隙或裂縫中，修補而不掩飾，象徵擁抱缺損、繼續前行，就像我們立於2025年之末而展望2026年。這一年，本地教育以AI異軍突起，在各個界別刮起變革旋風，未來發展仍以其為核心，唯願明年今日，大家還有事情可慶祝，親子融洽，家人朋友無事常相見，安樂度日。

（圖片來源：PhotoAC）

2026教育趨勢1：AI領航 教學轉型

說AI是2025年學界大熱課題，相信沒有人會反對，教育局公布推出「『智』啟學教」撥款計劃，以支援中小學善用AI提升學與教效能，並預計於2026年發表「中小學數字教育藍圖」。保良局黃永樹小學早就應用AI於學校設施、趣味範疇、課堂上的AI輔助系統，當中最亮眼當然是用於批改中文作文，保良局黃永樹小學陳瑞良校長說下一步會從行政和教學兩方面推動數字教育。

（圖片來源：受訪學校提供）

家長擔當監督角色

不同學校都大力推動AI，陳校長預計未來當數字教育越普及，既提高學生的獨立性和自主性，也同時衍生人際關係和社交技能的問題。「學校課程應加強體驗式學習，課時安排上營造真實情境的學習活動。無論是經歷為本的成長學習，還是健康生活習慣的培養，兩者皆重要。更關鍵是，必須重視培養學生正確的價值觀與資訊素養，才能平衡未來對數字教育的依賴，駕馭日益泛濫的資訊與高端科技的發展，避免學生陷入誤信、沉溺或過度依賴等『傀儡式學習』。」此外，陳校長強調家長在人工智能技術應用中，扮演着支持和監督的角色，學校將有更大的責任教育家長，提升他們對新興技術的認知。「家長有責任教導子女健康與安全地使用人工智能科技，更不能令子女因為過度依賴人工智能進行學習後，導致人格和心靈培育的缺失。」

（圖片來源：受訪學校提供）

拓展語文以外的學科

至於學校新計劃，會是拓展語文以外的學科推行數字教育，並融入日常課程及學與教中。「考慮應用在藝術教育中，例如視藝科會選取工具性較強的人工智能技術，輔助學生對於藝術知識和技能的掌握，如色彩訓練和繪畫技巧，使他們能夠準確和流暢完成藝術創作。又例如在音樂科引入數字工具，提高學習的趣味和創新思維。」可以預見，學校會繼續物色和引入人工智能輔助評估，利用多元的數字工具檢視學習表現，從而達到以評促教。「現階段會加強日常教學時的評估素養，包括：對學習的評估（Assessment of Learning）、評估促進學習（Assessment for Learning）和作為學習的評估（Assessment as Learning ）。」

（圖片來源：受訪學校提供）

老師角色也關鍵 需加強兩大能力

根據校內同學使用AI的情況，陳校長認為他們最突出表現在於高度的學習動機與主動參與的滿足感，代表學校強調的「動手做」和「做中學」策略，有效吸引同學投入學習。不過，陳校長提醒，單一教學策略終有一天會過時，想學生保持學習的好奇心，老師要適時注入新鮮感，並加強以下能力：

1. 多元化教學策略：

老師應多才多藝，擅於運用、活用不同的教學策略，從傳統板書到AI科技都靈活掌握，切忌趕潮流「為科技而科技」。

2.營造課堂驚喜：

要有成為「百變老師」的決心，讓學生對課堂充滿期待，這樣的教育方法才是有效益並感到愉快。

保良局黃永樹小學陳瑞良校長（圖片來源：資料圖片）

文：劉佩樺 圖：受訪學校提供

