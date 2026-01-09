2026教育趨勢│IB課程居全球第二 首間一條龍國際學校今年9月開學

2026教育趨勢│港府積極推廣「留學香港」品牌，推動香港成為「國際專上教育樞紐」，在此氣氛帶動下，有百年私校落戶香港開設海外分校，亦有辦學團體正籌備全新國際學校。此外，教育局向全港直資學校發信，邀請有足夠資源及條件許可的直資學校申請「直資擴容」，上調班級數目或每班學生人數，直資中小學可分別增至最多45人和37人一班，相信本地的國際化教育會更受海外生重視。

2026教育趨勢│首間一條龍國際學校今年9月開學（圖片來源：Pixabay）

首間一條龍國際學校今年9月開學

已定於2026年9月開學的香港包玉剛學校（Hong Kong Y.K. Pao School），乃包玉剛教育基金會在香港首間「一條龍」國際學校，辦學團體早於2007年在上海創立上海包玉剛實驗學校，着重中英雙語教學，連續六年被《胡潤百富》及《福布斯中國》評選為「中國最佳國際化雙語學校」，歷年畢業生成功獲得全球頂尖學府錄取，包括常春藤盟校、牛津大學、劍橋大學、加州理工學院及全球前30名的頂尖學府。香港校首學年開設PYP IB課程，招收Year 1至Year 3適齡學童，約共100個學額。學校早已獲教育局分配位於九龍塘玫瑰街4號的空置校舍，正全面翻新及加建教學大樓、體育館與各種特別室，預計2028年竣工。明年開學會在油塘的校舍上課，暫定全年學費為22萬港元，可分10期繳交（待教育局批准）。

油塘九龍東校舍（圖片來源：校網圖片）

英國私立名校 海外第5所分校 在港設校

具百年歷史的英國女子私立名校North London Collegiate School（下稱NLCS），明年在香港開設其第五所海外分校「北倫敦書院」，將會是一所12年制男女校。NLCS自2011年起，先後於韓國濟州、杜拜、新加坡、日本神戶開設海外分校，英國總校是英國歷史最悠久的女子學校之一，2025年NLCS在IB成績平均分達42.9，位列全英國第一，超過40%學生升讀全球前20名的著名大學。北倫敦書院將如其他海外分校一樣，定期接受專家評估，當中包括來自英國總校的專業人士，確保辦學質素。

North London Collegiate School（英國總校）（圖片來源：資料圖片）

全球百大IB學校 香港有份

說到IB教學，剛於10月更新的2025年全球100大IB學校（Global Top IB Schools），頭10位不乏本地學校，可見香港的IB成績的確厲害，位列全球第一的Letovo School是一所男女寄宿私立學校，採用雙語教學，學生畢業時可同時獲得俄羅斯和國際文憑。

聖保羅男女中學（圖片來源：中學概覽）

點擊圖片瀏覽2025年全球10大IB學校：



